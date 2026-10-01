Kings Of Leon estrenaron el 30 de septiembre “Cold Blue Dawn”, single y segundo adelanto de O My Beloved. Su décimo disco sale el 6 de noviembre en su propio sello, Love Tap Records, con distribución de Virgin Music. Es además el primero que los Followill producen solos de principio a fin, como ya contamos al anunciarse el álbum junto a “My Whole World”.

La canción ocupa la tercera pista del disco y cambia la ternura doméstica de aquel primer adelanto por algo más agridulce. Su narrador recuerda las visitas de niño a la casa del Rey (cuesta no pensar en Graceland) y las fantasías de rock and roll que nacieron allí. Después admite que la carretera se pareció poco a aquel sueño. Caleb Followill lo canta en voz baja y a medio tiempo, como quien hace balance.

“Cold Blue Dawn”: el single de Kings Of Leon escrito con ríos

El vídeo es un lyric video, no un videoclip al uso, y lo firma la banda junto a The Weather Channel. Cada palabra de la letra aparece formada por el propio terreno (ríos, costas, campos de cultivo, cordilleras). Para ello usan imágenes del programa de satélites Landsat de la NASA. Hacia la mitad, la cámara abandona la órbita y baja a imágenes de archivo del grupo al aire libre.

El origen tiene algo de casualidad de internet. La cadena meteorológica montó un clip viral de fenómenos atmosféricos sobre “Pyro” (2010), y el grupo lo compartió en sus redes. De ahí salió la propuesta. «Mi familia ya era seguidora incondicional de The Weather Channel», explicó Caleb en el anuncio.

Kings Of Leon: del sermón al satélite

Los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill crecieron recorriendo el sur de Estados Unidos detrás de su padre, predicador pentecostal. En 1999 formaron la banda en Nashville con su primo Matthew. Youth & Young Manhood (2003) los presentó como la cara sureña del revival garajero, y Only By The Night (2008) los llevó a los estadios con “Sex On Fire” y “Use Somebody”. Ya fuera de RCA, publicaron Can We Please Have Fun (2024) y EP #2 (2025). En mayo de 2025, Caleb se destrozó el talón jugando con sus hijos y la banda canceló su gira europea, Mad Cool incluido. La deuda con Madrid la saldaron en julio de 2026. Aquel reposo forzoso, con una guitarra acústica en la mano, dio forma a O My Beloved, cuyo segundo capítulo es “Cold Blue Dawn”.

▶ “O My Beloved” — Kings Of Leon | 6 de noviembre de 2026 | Love Tap Records / Virgin Music

¿Os convencen estos Kings Of Leon de voz baja y mirada larga, o echáis de menos a la banda que llenaba estadios a guitarrazos?

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