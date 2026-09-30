Doce años después de aquel ya lejano estreno en Gandía, el SanSan vuelve la vista a sus orígenes. El cartel SanSan Festival 2027 recupera a dos nombres que ya estaban en aquella primera edición de 2014, Lori Meyers e Iván Ferreiro, y los rodea de una generación que entonces no había publicado ni una canción. El festival se celebrará los días 25, 26 y 27 de marzo de 2027 en el Recinto de Festivales de Benicàssim (de Jueves a Sábado Santo, fiel a su calendario de Semana Santa), y los abonos han salido a la venta hoy, 30 de septiembre, a las 12:00, en la web oficial.

El anuncio llega con dos matices. El primer nombre que presentó el festival la semana pasada no fue un grupo, sino el artista urbano Okuda San Miguel, responsable de la nueva identidad visual del SanSan. Y el cartel musical todavía no está cerrado: falta por desvelar uno de los grandes nombres de la parte alta, de modo que la foto definitiva llegará con los abonos ya en circulación.

Tres bandas argentinas rompen la regla del único nombre internacional

El SanSan siempre ha sido un festival de escena estatal con una excepción calculada: un solo nombre extranjero en lo alto del cartel (en 2024 fueron Two Door Cinema Club). Para 2027 cambia la fórmula y reparte ese hueco entre tres propuestas llegadas de Argentina. La más reconocible es Él Mató a un Policía Motorizado, el grupo de La Plata que lidera Santiago Motorizado desde 2003 y que ha pasado de banda de culto a referencia del indie en castellano a ambos lados del Atlántico. Junto a ellos llegan Bestia Bebé y El Zar, dos proyectos con lenguajes muy distintos entre sí.

La decisión tiene más lógica de la que parece. Un cabeza de cartel británico cuesta mucho y conecta con una parte del público; una banda como Él Mató, que ya ha tocado en el Movistar Arena de Madrid, habla el mismo idioma que quien compra un abono del SanSan. Es una apuesta menos vistosa en el titular y, probablemente, más coherente con lo que el festival es.

Lori Meyers, Iván Ferreiro y ZAHARAVE: veteranos en plena mudanza

La parte alta del cartel la forman grupos que llegan a Benicàssim en un momento de cambio. Lori Meyers presentarán en directo Disonancia, su octavo álbum, que se publica el 16 de octubre tras cinco años sin disco. Iván Ferreiro, en cambio, mira hacia atrás: su gira celebra 35 años de trayectoria con un repertorio que va de Los Piratas a su etapa en solitario. Completan ese bloque La Pegatina, con su nuevo disco Fuegos del Barrio; Sexy Zebras, que siguen en la etapa de Bravo tras dar el salto a grandes recintos; y Shinova, que afrontan 2027 con álbum y espectáculo nuevos.

La propuesta más arriesgada es ZAHARAVE, la evolución del espectáculo electrónico de Zahara. El planteamiento es el de una fiesta con diez personas sobre el escenario y electrónica tocada en vivo, e incluirá las primeras canciones de su nueva etapa. Dicho de otro modo, Benicàssim será uno de los primeros lugares donde escuchar hacia dónde va su música.

Guitarras en cambio de ciclo

Si hay un bloque que explica este cartel, es el de las guitarras. Triángulo de Amor Bizarro llegan con Mi Catedral, el disco que protagoniza su gira actual, mientras que Los Punsetes presentarán el álbum que vienen anticipando con singles como “El año del caballo”. Rufus T. Firefly seguirán desplegando Todas las cosas buenas, el trabajo con el que ganaron el Premio Ruido 2025.

Alrededor aparecen Parquesvr con Mitos y leyendas, Niña Polaca con ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, además de Alcalá Norte, Cala Vento, Sidonie y Vera Fauna. Son bandas con edades y sonidos muy distintos, pero comparten una idea: casi todas llegan a marzo con material reciente que defender, no con un repertorio de grandes éxitos.

Primeros discos, Groc Talent y El Santuario

La letra pequeña del cartel es la que mejor explica su apuesta. Nombres como Sobrezero, Aiko El Grupo, Begut, Mala Gestión, Ona Mafalda, RATA o Toldos Verdes están en su primer o segundo disco. Además, el concurso Groc Talent, que el festival organiza junto al Villarreal C.F., sumará al cartel a un proyecto emergente de la Comunitat Valenciana.

El Santuario, el espacio dedicado a la electrónica y la cultura de club, vuelve también con una programación que va del indie bailable al techno y la rave, con nombres como Ella Pincha Sola, BITA, Kid Rizzo o Toxicosmos.

Cartel SanSan Festival 2027 completo, por orden alfabético

Aiko El Grupo

Alcalá Norte

Alex Curreya

Andy Grey

Begut

Bestia Bebé

BITA

Bite Me & CHVLO pres. RAVEPOP

Cala Vento

Cate

El Diablo de Shanghai

Él Mató a un Policía Motorizado

El Nido

El Zar

Ella Pincha Sola

Fatal

Iván Ferreiro

John Core b2b Sade

Kid Rizzo

La 126

La Pegatina

Linze

Lori Meyers

Los Estanques

Los Punsetes

Mala Gestión

Merina Gris

Mr. Kitos

Niña Polaca

Ona Mafalda

Oslo Ovnies

Paco Pecado

Parquesvr

Perfecto Miserable

Pipiolas

Popi&Sito

RATA

Rufus T. Firefly

Sexy Zebras

shego

Shinova

Sidonie

Sobrezero

Tenda

Toldos Verdes

Toxicosmos

Triángulo de Amor Bizarro

Vangoura

Vera Fauna

ZAHARAVE

Ganador de Groc Talent (por anunciar)

Cabeza de cartel (por anunciar)

SanSan Festival: la Semana Santa se volvió indie

El SanSan nació en abril de 2014 en el Wonderwall Music Resort de Gandía, con un cartel íntegramente nacional que cerró Amaral y en el que ya figuraban Lori Meyers, Love of Lesbian e Iván Ferreiro. Tras tres ediciones allí, en 2017 se trasladó al Recinto de Festivales de Benicàssim, el mismo del FIB, y a finales de ese año Sonde3 Producciones entró en la empresa hasta quedarse con el festival. La fórmula apenas ha cambiado desde entonces: abrir la temporada de grandes festivales en Semana Santa con lo más reconocible del pop y el rock independiente en castellano, una receta que en 2024 reunió a más de 66.000 personas.

Su historia también es la de un festival peleado, en varias ocasiones, con la climatología y las circunstancia. La edición de 2019 se suspendió por el temporal, la de 2020 se aplazó a octubre y acabó cayendo por la pandemia, y en 2026 el viento obligó a cancelar la jornada inaugural. Entre tanto imprevisto, había una norma que se mantenía intacta, la del único nombre internacional arriba. En 2027 es la primera que cae.

▶ SanSan Festival 2027 | 25, 26 y 27 de marzo de 2027 | Recinto de Festivales de Benicàssim

¿Te convence la apuesta argentina o echas de menos un gran nombre internacional? ¿Quién crees que será el cabeza de cartel que falta por anunciar?

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