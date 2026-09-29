La ruleta de los ilusos

¿Cuántas veces nos hemos coronado como los soberanos absolutos de nuestra propia ignorancia? Vivimos en una era de certezas plásticas, donde señalar con el dedo al prójimo es el deporte nacional definitivo. Justo en ese vórtice de cinismo colectivo y contradicciones íntimas aterriza Simple Sucker, el esperadísimo segundo largometraje de la banda de Brooklyn, Gooseberry. Un compendio de verdades incómodas envueltas en guitarras eléctricas crujientes. El álbum se postula como un espejo deformante: nos invita a reírnos de la soberbia ajena, para terminar, descubriendo que el reflejo del bufón en el cristal siempre fue el nuestro. Este torbellino aterriza el 25 de septiembre de 2026 a través de los motores discográgicos de Third Generation Music Group, LLC.

Los rostros detrás del «riff»

La magia de este trabajo radica en la inquebrantable química de su núcleo duro, el aclamado power-trio de Nueva York: Asa Daniels (voz principal, guitarra rítmica, solista y multiinstrumentación), Will Hammond (bajo eléctrico y coros), y Evin Rossington (batería y percusión dinámica). Tras la imponente producción de su debut, donde contaron con ingenieros galardonados con el Grammy, la banda vuelve a apostar por un sonido impecablemente pulido, pero con la suciedad justa para mantener el espíritu de sus vibrantes directos en salas míticas como el Bowery Ballroom.

Conceptos y significados

El motor conceptual de Simple Sucker es una radiografía del tonto perfecto («the perfect fool») en el siglo XXI. Según explica el propio Asa Daniels, las canciones se mueven en un péndulo moral: desde la mofa directa hacia aquellos que desbordan arrogancia, pasando por los ilusos atrapados en un amor destructivo, hasta llegar al autoanálisis más crudo, reconociéndose a sí mismos como víctimas de una nostalgia paralizante.

El título, que se traduce como un tonto ingenuo, condensa esa fragilidad humana. El proceso compositivo tuvo una chispa lúdica fascinante: los músicos comenzaron anotando nombres de juegos de cartas populares y se forzaron a componer canciones a partir de esos títulos. Lo que empezó como un juego de azar terminó estructurando una metáfora perfecta sobre cómo la vida nos reparte cartas y, casi siempre, jugamos como idiotas confiados.

El disco advierte de manera brillante que la nostalgia es un dulce refugio venenoso. Encerrarse en el recuerdo modificado de lo que fuimos, es cómodo pero el verdadero crecimiento (y el gran rock) nace de la fricción de avanzar

La identidad frutal como origen de «Gooseberry»

Formados en el epicentro contracultural de Brooklyn en el otoño de 2019, el nombre de la banda (Grosella) encapsula la dualidad de su propuesta musical. Una grosella es pequeña, exótica, visualmente atractiva, pero al morderla ofrece una explosión ácida, agridulce e inesperada. De igual manera funciona su propuesta sonora: ganchos melódicos sumamente accesibles que de pronto revientan en muros de sonido ásperos y distorsionados.

Tras irrumpir con fuerza gracias a sus celebrados EPs Broken Dance (2022) y Validate Me (2023), la consagración crítica llegó en septiembre de 2024 con su magnífico álbum debut, All My Friends Are Cattle (2024) con su temazo Bitter. Con aquel trabajo demostraron su amplio abanico estilístico, acumulando millones de reproducciones. Si el primer disco era una carta de presentación para demostrar todo lo que eran capaces de hacer a nivel técnico, este segundo asalto es una inmersión deliberada en una sola identidad sonora. Si en su debut Gooseberry picoteaba del folk-rock, el prog y el pop melódico, en Simple Sucker se encierran en las dinámicas del indie rock, el blues de garage y un sonido cohesivo y deudor del grunge de los noventa.

La voz de Asa Daniels se muestra más versátil e irónica que nunca; pasa de un susurro desganado a un grito desgarrador con una facilidad pasmosa. La instrumentación abandona los arreglos maximalistas del pasado para centrarse en el poder del trío básico: la batería de Rossington golpea con una violencia matemática, mientras que las líneas de bajo de Hammond sostienen los temas con un groove oscuro, casi bailable, permitiendo que la guitarra estalle en capas de texturas abrasivas y solos viscerales.

Limitar la variedad estilística de su debut como banda en pos de un sonido ‘grunge’ y ‘garage’ más cohesionado no los ha encasillado; al contrario, les ha otorgado una madurez sónica formidable

Empieza la partida: señalar al culpable

El álbum se compone de diez cortes dividimos en la doble cara de esta mesa de juego existencial. Gnash es el arranque perfecto, el momento en el que el crupier baraja las cartas antes de repartir. Líricamente presenta al narrador cínico y sabelotodo con los dientes apretados ante el caos del mundo, preparando el escenario idóneo para empezar a señalar las debilidades de los demás. Es decir, no es una carta de la baraja, sino la reacción visceral de tensión física antes de empezar la partida.

Luego estalla Durak («bufón»), el single insignia titulado como el famoso juego de cartas ruso de ataque y defensa. Se trata de una descarga punk-rock sardónica y afilada que destruye el arquetipo del hombre de mediana edad que jura que el mundo moderno se va al desastre por culpa de las nuevas generaciones.

Tras la bufonada aparece Go Fish, pista que baja las revoluciones hacia terrenos más melódicos e indie. Es como un juego de preguntas y respuestas sonoras sobre las promesas rotas de la madurez. Acto seguido, suena Fault Lines, un medio tiempo dominado por un bajo inquietante. Musicalmente emula las tensiones tectónicas de una relación que está a punto de colapsar por el peso de las mentiras compartidas.

La primera mano de la partida se cierra con D.B. Cooper, tema inspirado en el legendario e inalcanzable secuestrador aéreo, que el 24 de noviembre de 1971 secuestró un Boeing 727 en los Estados Unidos, quien recibió un rescate de doscientos mil dólares y saltó en paracaídas desde la aeronave desapareciendo para siempre. Se una pieza de indie-blues hipnótica que reflexiona sobre la tendencia humana y generacional de mitificar la historia personal para ponernos siempre en el papel de héroes incomprendidos.

Resulta fascinante que un álbum nacido de un ejercicio creativo casi trivial (escribir nombres de juegos de cartas) haya derivado en su manifiesto lírico más coherente, profundo y existencial hasta la fecha

El descarte interno: la rendición del «Yo»

La segunda mano arranca con Solitaire, una balada folk-rock descarnada, minimalista, basada en el punteo acústico. Simboliza la absoluta soledad de quien se da cuenta de que ha estado jugando un juego de naipes contra sí mismo todo este tiempo. Le sigue Bluff, una explosión de rock riffero que nació de la improvisación en el estudio. Aborda la hipocresía cotidiana, el instante exacto en que te das cuenta de que el mundo descubrió que estabas fingiendo tus éxitos.

El momento más introspectivo y de psicodelia contenida del LP llega con Daffodils, una canción de combustión lenta que en capas de distorsión melancólica. Es como un viaje introspectivo hacia el aislamiento y los recuerdos modificados por el tiempo, el retrato sonoro de alguien atrapado en sus propios pensamientos mientras contempla cómo se marchitan las cosas a su alrededor. Por su parte, King of Wit es un track veloz, bailable y rebosante de cinismo. La banda se burla del ingenio vacío de las redes sociales y de la urgencia contemporánea por tener la última palabra en cada discusión estéril.

Y llegamos al cierre definitivo de la baraja. Gin Rummy se planta como un blues de garage denso, pesado, arrastrado, que liquida la experiencia con una conclusión contundente: al final del día, todos hemos sido engañados por nuestras propias expectativas. El tema habla de ese momento exacto donde decides dejar de fingir y tiras las cartas sobre la mesa, asumiendo la derrota. Es la aceptación definitiva de que fuiste un Simple Sucker (un tonto ingenuo) que estiró el juego esperando una mano milagrosa que nunca llegó. En definitiva, Gin Rummy va de quedarse sin jugadas posibles: por mucha estrategia o engaño que intentes aplicar en la vida, tarde o temprano te toca mostrar tu juego real y asumir las consecuencias.

El fin de la partida

El propio líder de la banda, Asa Daniels, ha explicado en entrevistas que utilizaron juegos de cartas como chispas creativas para escribir las canciones y darle forma al concepto central del disco. En el tracklist la mitad de los títulos son referencias directas a juegos tradicionales muy conocidos como Durak, Go Fish, Solitaire, Gin Rummy, Bluff. La gracia del disco es que entrelaza esos títulos lúdicos con otros temas narrativos (como las tensiones de Fault Lines o el mito de D.B. Cooper) para construir esa gran metáfora de que en la vida, muchas veces, nos creemos unos estrategas brillantes y terminamos jugando como absolutos ilusos.

Simple Sucker es la confirmación de que Gooseberry ya no es solo una de las promesas de la escena neoyorquina, sino una realidad aplastante del rock alternativo contemporáneo. En un mercado que exige uniformidad digital, este disco suena analógico, sudoroso, inteligente y maravillosamente imperfecto. Un álbum necesario que te hace mover la cabeza mientras te desarma el ego frase a frase. La partida ha terminado, y Gooseberry se ha llevado todas las cartas y fichas de la mesa.

Escucha aquí «Simple Sucker» de Gooseberry