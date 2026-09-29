Placebo han estrenado el single “Helen Keller” con una jugada poco habitual: la canción parte de la melodía de piano de “H.K. Farewell”, el instrumental que se escondía al final de su debut de 1996. Salió el 28 de septiembre, el mismo día en que arrancaba en Oporto la gira del 30 aniversario, y dos de sus paradas caen en España esta misma semana.

La grabación se hizo en Londres a lo largo de este año. La producción corre a cargo de la propia banda y de Adam Noble, que además ha mezclado el tema, y el sello es Elevator Lady Ltd / So Recordings. Brian Molko la presenta con una frase seca: «Es una canción nueva de rock inspirada en la melodía de piano de “H.K. Farewell” y bautizada con el nombre de una de mis personas favoritas de la historia».

Esa persona es Helen Keller, la escritora y activista estadounidense que quedó sordociega siendo muy pequeña. El dato de fondo pesa menos que el gesto. Placebo llevan tres décadas convirtiendo su propia mitología en material de trabajo, y esta vez lo hacen con una pieza que llevaba treinta años en un rincón del disco. Hasta el título guarda las iniciales del original.

De pista oculta a canción con letra

En Placebo (1996), “H.K. Farewell” llegaba después de “Swallow” como pista oculta, y la firmaban Molko, Stefan Olsdal y el entonces batería Robert Schultzberg. Era una curiosidad reservada a quien aguantaba el silencio posterior al último tema, unos diez minutos en las ediciones que la incluían como pista oculta.

Este año la banda ha vuelto an ella. En junio publicaron Placebo RE:CREATED (aquí tienes nuestra reseña), donde regresaron a las cintas maestras y rehicieron las diez canciones del original, además de “Drowning By Numbers” y “H.K. Farewell”. Lo describieron como una versión del director. Antes habían adelantado el proyecto con una “Bruise Pristine” más contundente y una “Lady Of The Flowers” renovada.

“Helen Keller” lleva la idea un paso más allá. Conserva la melodía de piano como punto de partida, pero construye encima una canción de rock con letra propia. No es un remix ni una reedición. Es material nuevo levantado sobre una ocurrencia de 1996, y eso cambia la lectura de todo el proyecto: RE:CREATED miraba hacia atrás para cerrar una cuenta, y este single la deja abierta.

“Helen Keller”, un single de Placebo en una gira que solo mira atrás

La gira de aniversario tiene reglas estrictas: 36 fechas por Reino Unido y Europa y un repertorio limitado a Placebo y Without You I’m Nothing (1998), con algunas canciones que no se tocaban en directo desde hace más de veinte años. En una gira concebida como visita guiada al pasado, una canción nueva funciona como recordatorio de que el grupo sigue componiendo.

Su último disco de material completamente nuevo continúa siendo Never Let Me Go (2022), así que cualquier canción inédita se lee con más atención de la habitual, aunque nazca de un tema de hace treinta años. Conviene no dar por hecho lo que la banda no ha dicho sobre lo que viene después.

El ciclo tampoco se agota este otoño. Tras recorrer Europa, Placebo llegarán a Reino Unido e Irlanda a finales de noviembre y principios de diciembre, y ya han anunciado una gira latinoamericana para 2027 con los mismos dos discos, que empezará en São Paulo el 20 de febrero y terminará en marzo con Guadalajara y Monterrey. El aniversario va a ocupar a la banda durante meses, y una canción nueva ayuda a que no suene a museo.

Dos noches españolas para ver qué hacen con su pasado

Las citas en España son el 1 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y el 3 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona. Las entradas salieron a la venta en marzo desde 55 euros más gastos de distribución, y siguen disponibles en Ticketmaster en el momento de escribir esto, con el horario de las 20:45 h que figura en la venta.

Para el público español queda una pregunta concreta. En un repertorio que solo mira a 1996 y 1998, ¿cuánto espacio hay para una canción de 2026? Placebo no se han limitado a hacer memoria: han vuelto sobre su primer disco, han rehecho sus canciones y ahora han escrito una nueva sobre uno de sus rincones. Madrid y Barcelona son las únicas paradas españolas de la gira, y desde esta semana llegan con esa incógnita añadida.

Placebo: Tres décadas entre eyeliner y ruido

Placebo nacieron en Londres a mediados de los noventa como el proyecto de Brian Molko y Stefan Olsdal, con Robert Schultzberg a la batería en el debut de 1996. Schultzberg salió ese mismo año y llegó Steve Hewitt. Con “Nancy Boy” (1997) el grupo se dio a conocer en el Reino Unido y, en plena era Britpop, se hizo un hueco con una imagen andrógina y letras que hablaban de sexo, salud mental y drogas sin adornos.

Después llegaron Without You I’m Nothing, Black Market Music, Sleeping With Ghosts, Meds, Battle for the Sun y Loud Like Love (2013). Tras la salida del batería Steve Forrest, Molko y Olsdal siguieron como dúo, y Never Let Me Go fue su primer disco en esa formación. Treinta años después de aquel debut, la banda ha vuelto a mirar su primer álbum, y aquella pista escondida tras “Swallow” es hoy el punto de partida de “Helen Keller”.

▶ “Helen Keller” — Placebo | 28 de septiembre de 2026 | Elevator Lady Ltd / So Recordings

¿Es “Helen Keller” un gesto de aniversario o una pista de lo que Placebo harán después de Never Let Me Go?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.