Death Cab for Cutie levantan un nuevo castillo emocional con “I Built You A Tower” y un primer single que mira de frente al dolor colectivo

Death Cab for Cutie vuelven a casa. Tras más de dos décadas ligados an Atlantic, la banda de Ben Gibbard anuncia su undécimo álbum, I Built You A Tower, que verá la luz el 5 de junio bajo el sello ANTI‑ Records. El movimiento supone un retorno simbólico a la escena independiente, justo en un momento en el que el grupo parece decidido a reconectar con la esencia que los convirtió en una de las formaciones más queridas del indie rock estadounidense. El disco, producido por John Congleton, se grabó en apenas tres semanas entre Los Ángeles y los estudios caseros de los propios miembros, apostando por un sonido más directo, orgánico y centrado en la química del grupo tocando en una misma sala.

Como primer adelanto, presentan “Riptides”, una canción que aborda la dificultad de gestionar los conflictos personales mientras el mundo atraviesa tragedias colectivas. Gibbard lo explica con claridad: “‘Riptides’ trata sobre el desafío de lidiar con las luchas personales mientras el mundo que nos rodea experimenta tragedia y pérdida a una escala inimaginable. Y cómo, cuando estos dos elementos se entrelazan en nuestra mente, la sensación puede llegar a ser completamente paralizante”. El tema llega acompañado de un videoclip dirigido por Jason Lester, que refuerza esa tensión entre lo íntimo y lo global.

El álbum nace del impulso creativo que dejó la gira del 20º aniversario de Transatlanticism y Plans, dos discos fundamentales en su trayectoria. Aquellas fechas agotadas reavivaron la energía emocional de sus primeros años, y esa intensidad se trasladó directamente al estudio. I Built You A Tower explora la pérdida, la memoria y la reconciliación con las distintas versiones de uno mismo, dibujando un arco que va desde la fragilidad hasta la aceptación. Es un disco que mira hacia atrás sin miedo y hacia adelante sin prisa, construido desde la honestidad y la vulnerabilidad que siempre han definido a la banda.

Death Cab for Cutie, una carrera que convirtió la melancolía en un lenguaje generacional

Desde su debut en 1998, Death Cab for Cutie han sido una de las voces más influyentes del indie rock norteamericano. Con discos como The Photo Album, Transatlanticism, Plans o Narrow Stairs, consolidaron un estilo marcado por letras introspectivas, melodías luminosas y una sensibilidad emocional que conectó con varias generaciones. Su evolución los llevó de los sellos independientes a los grandes escenarios, manteniendo siempre una identidad reconocible y una narrativa profundamente humana. A lo largo de su carrera han explorado desde la producción casera hasta la sofisticación de estudio, sin perder nunca la esencia confesional de Ben Gibbard. Con I Built You A Tower, la banda abre un nuevo capítulo que combina madurez, memoria y un regreso simbólico a sus raíces independientes.

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