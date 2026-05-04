Death Cab For Cutie regresan con “Punching the Flowers”, un segundo adelanto que afila el pulso emocional de su próximo álbum

A Death Cab For Cutie siempre se les ha dado bien capturar ese punto exacto entre la melancolía luminosa y la introspección que duele un poco. Ahora, con “Punching the Flowers”, el segundo adelanto de su inminente I Built You A Tower, la banda vuelve a demostrar que sigue afinando su propio lenguaje emocional más de dos décadas después de empezar a escribirlo. El tema, publicado tras el anuncio del disco el pasado marzo, se presenta como una pieza más áspera de lo habitual, sostenida por un ritmo inquieto que parece avanzar a golpes de duda.

Según ha explicado Ben Gibbard, “‘Punching the Flowers’ es una canción sobre la sensación de estancamiento y la idea de sentirse encarcelado por lo conocido, y sobre el daño que se produce cuando alguien se adentra más en lo desconocido”. Una declaración que encaja con la tensión que atraviesa el tema, donde la melodía intenta abrirse paso entre capas de frustración contenida. El single llega después de “Riptide”, primer adelanto del álbum, y confirma que la banda está dispuesta a explorar un territorio más rugoso sin perder su sensibilidad melódica.

Grabado junto al productor John Congleton entre Los Ángeles y los hogares de los propios miembros del grupo, I Built You A Tower verá la luz el 5 de junio a través de ANTI- Records. Será el sucesor de Asphalt Meadows (2022) y llega tras una gira en 2024 en la que celebraron el 20º aniversario de Transatlanticism, uno de los discos más influyentes de su generación. Además, la banda ya ha anunciado una extensa gira por Reino Unido e Irlanda para presentar el álbum este otoño, con paradas en Dublín, Manchester, Edimburgo, Londres y más ciudades europeas.

La banda que convirtió la introspección en himnos: así creció el universo de Death Cab For Cutie

Desde finales de los 90, Death Cab For Cutie han desarrollado una de las trayectorias más sólidas del indie rock estadounidense. Su debut Something About Airplanes (1998) ya apuntaba a una banda con un pulso narrativo muy particular, pero fue con Transatlanticism (2003) cuando alcanzaron un estatus generacional. A partir de ahí, trabajos como Plans, Narrow Stairs, Kintsugi o Asphalt Meadows consolidaron un catálogo que combina vulnerabilidad, melodías memorables y una escritura emocionalmente precisa. A lo largo de once discos, el grupo ha sabido evolucionar sin perder su identidad, explorando nuevas texturas sonoras mientras mantenían intacta su capacidad para conectar con quienes buscan canciones que acompañen, consuelen o simplemente iluminen un momento concreto. Hoy, con I Built You A Tower en el horizonte, siguen demostrando que su historia continúa creciendo con la misma honestidad que los hizo imprescindibles.

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