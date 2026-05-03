Little Simz anuncia “Sugar Girl” y anticipa una nueva etapa creativa con un EP de impacto

A menos de un año de haber publicado su celebrado sexto álbum Lotus, Little Simz vuelve a mover ficha con el anuncio de un nuevo EP titulado Sugar Girl, que verá la luz el próximo 8 de mayo. La artista londinense ha compartido la noticia a través de un breve clip en blanco y negro que, más que resolver incógnitas, abre la puerta a un trabajo de energía intensa y atmósfera cargada, muy en la línea de su imaginario más reciente.

El lanzamiento llega en un momento especialmente activo para Little Simz, que encara un verano repleto de festivales con paradas en Cross The Tracks, Primavera Sound y Forwards Festival, además de su presencia en los Ivor Novello Awards, donde compite en la categoría de Best Contemporary Song gracias a “Free”. Aunque los detalles del EP siguen siendo escasos, el tono del teaser apunta a un proyecto directo y emocional, quizá más cercano a la urgencia de Drop 6 que a la amplitud conceptual de Lotus. Por ahora, lo único seguro es que la artista vuelve a demostrar que no piensa bajar el ritmo en un momento clave de su carrera.

Little Simz, una voz que redefine el rap británico desde la independencia creativa

Con más de una década de trayectoria, Little Simz se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rap británico contemporáneo. Desde su debut con A Curious Tale of Trials and Persons hasta la aclamación internacional de Sometimes I Might Be Introvert, su discografía ha crecido en ambición, profundidad y riesgo artístico. Su capacidad para combinar introspección, crítica social y una producción siempre en movimiento la ha convertido en una referencia global, reforzada por trabajos como Grey Area, el explosivo Drop 6 o el reciente Lotus, donde amplió su paleta sonora sin perder identidad. Con Sugar Girl, todo apunta a que seguirá explorando nuevas texturas sin renunciar a la honestidad y la fuerza narrativa que la han llevado a lo más alto.

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