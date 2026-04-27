Comic Sans – Todas las cosas que nos salieron mal / Canción a Canción

En 2023 empezamos a conocer mejor a Comic Sans con su disco Éramos felices y no lo sabíamos, al que le dedicamos un artículo como este y recorrimos cada una de las canciones del álbum, su sonido, influencias, etc. Hoy hacemos lo propio con Todas las cosas que nos salieron mal, su nuevo álbum. Un trabajo en el que mantienen su sonido ligado a la escena emo, pero esta vez lo hacen con una mayor libertad y personalidad. Las referencias siguen siendo claras, pero dejan de limitar la propuesta artística de la banda para servir únicamente como inspiración.

Hablamos con Comic Sans y nos adentramos en esta nueva propuesta en la que afianzan su universo musical y mantienen el pulso generacional con sus canciones, mirando más hacia dentro, haciendo autocrítica y repasando esas cuestiones que conllevan frustración: desamor, precariedad, incertidumbre laboral… Nos adentramos en Todas las cosas que nos salieron mal con este repaso canción a canción.

Bienvenidas a CrazyMinds. Lo primero, presentaos y presentadnos tu nuevo disco.

Hola, somos Ander, Diego, Manza y Mickele aka Comic Sans aka “Loscomic”.

El pasado 13 de marzo sacamos nuestro tercer disco Todas las cosas que nos salieron mal, un discarral si nos preguntan, con 8 temazos sobre ser un pringado, pero con cierta gracia.

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 13 de marzo en todas las plataformas. También se puede comprar el vinilo en bandcamp o en nuestros conciertos. El disco salió con BCore, aunque hemos colaborado con sellos internacionales: Stiffslack (Japón), Through Love Records (Alemania) Discos 17 dolores (València) y Saltamarges (Catalunya).

¿Dónde y con quién lo habéis grabado?

Hemos grabado en Ultramarinos Costabrava con Santi García (el mejor).

Si tuvierais que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo haríais?

Todas las cosas que nos salieron mal es un disco de emo, así que vamos a ponernos un poco intensos, pero el grupo se llama Comic Sans, así que tampoco esperéis deprimiros. El título es bastante descriptivo; en las canciones hemos volcado varios (ojalá fueran todos) de nuestros fracasos, un poco como esx amigx que overshareea y te hace sentir un poco incómodx, solo que cantando y tal.

Respecto al sonido, seguimos siendo emo. Bebemos del midwest emo y del math rock, aunque cada uno tenemos mil particularidades e influencias que al final hacen que nuestro sonido se vaya por otros derroteros más indie o pop punk. Si tuviéramos que decir algunos grupos, sin duda serían: Marietta, At the Drive-In, Title Fight, Blink-182, Toe, Modern Baseball, Mineral, Mom Jeans, Sports…

Venga, compartid con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

No hubo mucha marcianada, la verdad. Fueron unos días más parecidos a unas vacaciones familiares en la Costa Brava que a una vida de “rokanrok”: grabación con el Santi por la mañana, raciones infinitas para comer, playita, mojitos en Juanita Banana, paseo con helado por el espigón y al hostal a dormir con 17 ventiladores conectados. Vimos Indiana Jones y la última cruzada (la mejor de la trilogía original).

¿Qué planes tenéis para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengáis confirmados?

Tenemos unas cuantas fechas hasta después de verano. En abril pasaremos por Málaga, Granada, Murcia, Donosti e Iruña; en mayo por Barcelona, Valencia, León, Madrid, Dinamarca… Iremos también a Bilbo en junio y después del verano pasaremos por Zaragoza y Galicia. Seguro que hay más fechas aún por confirmar, en nuestro insta lo compartimos todo con cartelitos muy cucos.

Nos gustaría que nos contaseis todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sentís al tocarla en directo.

1. Mantequilla y mermelada

Ya hemos dicho que somos unos pringados. Esta canción habla sobre una relación fracasada, corta pero intensa, con alguien que, aunque haya sido durante poco tiempo, te ha dejado marcado, sobre todo en los días siguientes a que todo haya acabado.

Musicalmente, arranca con un estilo bastante Blink-182 (sobre todo de su disco homónimo de 2003), para desembocar en una estrofa al estilo Algernon Cadwallader, con guitarras que van dibujando twinkles apoyando a una voz desenfadada. Mola bastante que cantamos a dos voces, empezando Manza, luego entra Ander y después los dos a dúo. Fino, fino.

2. Pégate por favor

Es un tema que habla sobre echar de menos a alguien que hace que el día a día sea mejor. La letra intenta reflejar la dependencia que se puede tener de algunas personas, sobre todo cuando no se está pasando por un buen momento.

Respecto a lo musical, el tema mezcla muchos elementos diversos, no es un tema de estrofa-estribillo-estrofa. La canción empieza con un riff de guitarra eminentemente midwest emo acompañando a la voz, a los cuales se les van añadiendo los distintos instrumentos, jugando con el ritmo y las sonoridades, para acabar con una transición con influencias de At the Drive-In y Old Gray, que da paso a una sección más hardcore melódico, la cual bien podría ser de los primeros Title Fight. Tras esta parte, llega un drop de math rock al más puro estilo Comic Sans, marca de la casa, sobre el que la batería va haciendo variaciones antes de dar paso a un juego de armónicos que añaden una atmósfera muy bonita al final.

3. Cosas que salen mal

Probablemente la canción más popera del disco. Trata sobre una ruptura ya superada, aunque haya costado lo difícil. Cuando la estábamos componiendo, a esta canción la llamábamos “la promise ring”, así que se debería parecer un poco este grupo pero ha salido bastante más parecida a Blink-182, lo cual tiene mucho sentido porque es el grupo favorito de Manza.

4. He descubierto mi silla favorita

Una vez más, relaciones que se acaban, solo que al contrario que en la anterior, esto no está tan superado. La canción triste del disco, aunque de balada tiene poco, es un tema cañero y con bastantes peripecias de guitarra.

Un tema que musicalmente mama mucho de grupos como Toe o The Hotelier, y que alterna estrofas de voz con riffs math rockeros.

5. Godzilla vs Rayquaza

Milagro, una canción que no va sobre que te deje la novia. En este tema se habla de la realidad que también nos ha tocado asumir mucho: estar en paro. Los días pasan y se te escurren entre los dedos sin dar un palo al agua, parece que por fin tienes tiempo para tus proyectos, pero ya nada te apetece y simplemente te quedas como los protagonistas de Los lunes al sol. Es una canción muy chula, con una melodía de estribillo genial y coreable.

El tema contrasta musicalmente la marcha durante la estrofa y el estribillo con los parones más lentos al preguntar «¿y a ti que tal te va?». Musicalmente es un tema que coge elementos de grupos como Carly Cosgrove o Nogato, estos últimos grandes amigos e influencia nuestra.

6. Spiderman 2

Una canción de pop-punk, cortita y al pie. Trata básicamente de que salir de fiesta por Madrid es una mierda. Nos ha pasado a prácticamente todos, estamos con nuestros amigos en una ciudad que, aunque bastante visitada, nos es desconocida, nuestros amigos desaparecen, hay que hacer cola para entrar a los bares, que muchas veces son de pago y encima no se puede beber en la calle.

Musicalmente puede traer reminiscencias de Glocca Morra, Prince Daddy & The Hyena… Es una canción cargada de humor y muy divertida de tocar y escuchar (más que la noche de Madrid al menos).

7. Gasolina mutante

La canción más larga de la historia de Comic Sans y la primera que se compuso para este disco. Volvemos a la temática de relaciones que se acaban, pero esta vez para abordar la sensación extraña que se tiene al acabar de compartir la vida con alguien.

Musicalmente, este tema es bastante interesante, arranca con un comienzo más propio del emo de los 90, del estilo Mineral, con un riff que se repite y va in crescendo hasta romper con un cambio de ritmo y de tempo a una serie de twinkles complejos al estilo American Football sobre los que canta Ander. Esto dará lugar a otra nueva sección que podría recordar a Modern Baseball o a Sports, en la que canta Manza y Ander le hace los coros. La canción acaba con otra buena dosis de riffs math rock imposibles.

8. Estos no son los droides que buscáis

El disco se cierra con una canción en la que hablamos de las formas en las que nos toca irnos a tocar a donde sea. Siempre de la forma más precaria posible, parece que lo hacemos adrede: incrustados en el coche más pequeño posible para tocar lejos de casa teniendo que currar al día siguiente. Cita verídica de cuando se nos rompió la furgoneta alquilada tras 10 horas yendo a Austria, cuando aún nos quedaban otras 10 de viaje. No obstante, en la canción recordamos que esto también nos gusta porque, además de gozárnosla en los conciertos, ir a tocar muchas veces es la única excusa que tenemos para ver a nuestrxs amigxs de otras ciudades, a quienes echamos de menos un montón.

Musicalmente, la canción tiene un rollo Mom Jeans o Glocca Morra, emo de la cuarta ola. Tiene la novedad de que es el único tema cantado por Ander en vez de Manza.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperáis conseguir o que os traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Básicamente, poder seguir viviendo las experiencias tan buenas que nos ha dado hasta ahora tener un grupo dentro del DIY.

Escucha «Todas las cosas que nos salieron mal» de Comic Sans a continuación: