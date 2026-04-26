Reverend & The Makers firman una alianza inesperada y luminosa con Robbie Williams en su nuevo single

Reverend & The Makers regresan con una de esas colaboraciones que encajan con una naturalidad sorprendente. Su nuevo single, “Fucked Up”, une al carismático Jon McClure con Robbie Williams en un ejercicio de introspección compartida que funciona como último adelanto de su inminente octavo álbum, Is This How Happiness Feels?, previsto para el 8 de mayo. La canción, que se mueve entre la confesión cruda y la complicidad de dos artistas que han sobrevivido a excesos y turbulencias, se construye sobre un intercambio de versos donde ambos revisitan sus juventudes más caóticas con una honestidad desarmante.

La conexión entre McClure y Williams nació cuando este último elogió en redes “You Again”, el tema de The Lottery Winners escrito por McClure. A partir de ahí, la amistad fue inmediata: la banda acompañó a Williams en su reciente gira Long 90s por Reino Unido y el propio cantante los incluyó en su lista personal de recomendaciones para Glastonbury. En palabras del líder de Reverend & The Makers, “Rob es el tipo más majo del mundo de la música. Ha sido un auténtico placer colaborar con él”. Una declaración que resume bien el espíritu de un tema que, pese a su título, desprende una calidez inesperada.

“Fucked Up” llega además en un momento clave para la banda. Tras el éxito de Heatwave In The Cold North, su nuevo trabajo promete una mezcla de soul vitalista y narrativa contemporánea que McClure define como “el mejor disco que hemos hecho, un triunfo lleno de alegría que sorprenderá a mucha gente”. Entre tanto, el músico también ha sido noticia por asumir la presidencia del histórico Sheffield FC y por hablar abiertamente de su diagnóstico de TDAH, un proceso que, según él mismo explica, le ha permitido entenderse mejor y encarar esta etapa con una energía renovada.

Jon McClure y Reverend & The Makers, dos décadas reinventando Sheffield sin perder el pulso callejero

A lo largo de más de dos décadas, Jon McClure ha consolidado a Reverend & The Makers como una de las propuestas más singulares surgidas de Sheffield. Desde su debut con The State of Things hasta trabajos recientes como Heatwave In The Cold North, la banda ha transitado entre el indie, el pop y el soul sin perder nunca su identidad narrativa, marcada por letras directas y un pulso social reconocible. McClure, siempre inquieto, ha combinado su faceta musical con activismo, colaboraciones y proyectos paralelos, además de firmar composiciones para otros artistas. Con Is This How Happiness Feels?, el grupo parece dispuesto a abrir una nueva etapa más luminosa y expansiva, reafirmando la capacidad de McClure para reinventarse sin renunciar a la honestidad que ha definido toda su trayectoria.

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