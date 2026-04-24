Horsegiirl anuncia «Nature Is Healing», un álbum debut que une electrónica expansiva y un mensaje de pertenencia radical

La irrupción de Horsegiirl en el panorama electrónico ha sido tan fulgurante como peculiar, y ahora la artista berlinesa da un paso decisivo con el anuncio de su primer álbum, Nature Is Healing, previsto para el 5 de junio a través de RCA. Un debut que llega tras la expectación generada por su EP de 2025 V.I.P. – Very Important Pony y que se presenta con un nuevo adelanto, la hipnótica “Earth Is Turning”, un tema que condensa a la perfección su visión: electrónica expansiva, mensaje espiritual y un pulso clubber que nunca pierde de vista el cuerpo.

El single, descrito como un canto a “la resiliencia cíclica de la naturaleza frente a las acciones humanas”, se sostiene sobre un armazón trance y psicodélico en el que Horsegiirl repite versos como “La Tierra está girando/girando todo el tiempo… Y el amor está ganando/ganando cada vez”, una declaración que, traducida al español, suena a mantra luminoso. La artista explica que su intención es recordar a la gente que “quiero recordar a los seres humanos que forman parte de la naturaleza… No la estás observando desde fuera, sino que estás dentro de ella”.

Ese enfoque no surge de la nada. Tras un periodo de agotamiento por el ritmo frenético de la industria, Horsegiirl viajó a Ecuador para participar en una ceremonia de ayahuasca que, según cuenta, redefinió su propósito creativo. El resultado es un álbum que apuesta por la conexión real más que por la evasión, mezclando house eufórico, electrónica de vanguardia, electroclash, downtempo y hasta explosiones de gabber. Para ello ha trabajado con productores como Nomak, Casey MQ, Margo XS, Elof Loelv, FREE Jimi, Suena, A.G. Cook y su colaborador habitual Luvhunter, además de incorporar samples de aves, insectos y otros animales para reforzar esa idea de interconexión.

Nature Is Healing también amplía el universo conceptual de ONeEARTH, la mitología personal de la artista, centrada en el instinto, el ritmo compartido y la pertenencia radical. Y mientras sus últimos singles —“An Apple A Day” y “Only The Best”— ya apuntaban hacia este nuevo capítulo, “Earth Is Turning” confirma que su debut será un viaje sensorial y emocional. Todo ello mientras Horsegiirl continúa sumando hitos en directo: Coachella 2026, colaboraciones con Wet Leg y PinkPantheress, y una inminente aparición en el Big Weekend de la BBC, antes de abrir para Robyn en Los Ángeles y embarcarse en su propia gira.

Una artista que galopa entre mundos: la trayectoria de Horsegiirl en una frase

En apenas unos años, Horsegiirl ha pasado de ser una figura enigmática dentro de la electrónica berlinesa a consolidarse como una de las voces más singulares del pop de club contemporáneo. Tras sus primeros lanzamientos y la atención generada por su EP V.I.P., la artista ha construido un imaginario propio donde conviven humor, espiritualidad, pulsos rave y una estética inconfundible. Su música, siempre abierta a la experimentación, combina trance, hyperpop, house e influencias globales, mientras que sus colaboraciones con productores de referencia han ampliado su alcance sin diluir su identidad. Con Nature Is Healing, su primer largo, Horsegiirl parece dispuesta a cerrar una etapa y abrir otra más ambiciosa, en la que su visión conceptual y su sensibilidad emocional se entrelazan para ofrecer una propuesta que trasciende la pista de baile.

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