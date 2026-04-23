Corrosion of Conformity es una expresión en inglés que significa “corrosión de la conformidad” o “desgaste de la obediencia”. El concepto encaja muy bien con el ADN de una banda nacida desde el hardcore y el metal más áspero, marcando su actitud de rechazo a lo domesticado, a lo correcto y a lo dócil

El infierno y el «groove» fusionan sus almas

Corrosion of Conformity regresa en 2026 con un duro ajuste de cuentas. Good God / Baad Man aterriza como una descarga de tensión acumulada, como si la banda hubiera destilado años de mugre, carretera y pérdida para convertirlos en un artefacto volcánico. No hay cortesía en su entrada. El álbum abre de un portazo, revienta la madera y deja detrás una nube de polvo, distorsión y mala leche bien entendida.

La banda no vuelve para mirar atrás con nostalgia. Vuelve para ensanchar su propia cicatriz y hacer de ella una forma de lenguaje. Entre el peso telúrico, el latido pantanoso y una electricidad que nunca pierde el filo, el disco avanza como una criatura de dos cabezas: una más feroz, más abrasiva, más cercana al incendio; la otra más terrenal, más seca, más inclinada al balanceo de carretera. Esa dualidad no rompe el álbum, lo sostiene. Le da cuerpo, nervio y una identidad que huele a aceite, a cuero y a hierro caliente. Sin lugar a dudas, la banda firma aquí uno de sus trabajos más ambiciosos, más físicos y más orgullosamente sucios, con una lectura dual que funciona como credo y como cicatriz.

Golpeando las tripas

El álbum salió el 3 de abril de 2026 en Nuclear Blast y se presenta como un disco doble, también disponible en una versión continua de unos 67-70 minutos. La formación gira en torno a Pepper Keenan, Woody Weatherman, Bobby Landgraf y Stanton Moore, con Nick Shabatura cubriendo la batería en directo para la gira de 2026. La producción corre a cargo de Warren Riker, con guitarras registradas en el estudio privado de Barry Gibb en Miami, un dato tan improbable como perfecto para una banda que siempre ha sabido ensuciar lo elegante. Si te gustan, no olvides su cita en España: Barcelona, 16 de junio 2026 (Razzmatazz 2) y Madrid, 17 de junio 2026 (Sala Mon Live).

Las dos caras del monstruo

El título no es un capricho. El álbum se divide en dos bloques que dialogan entre sí como dos púgiles malheridos. Good God empuja hacia el lado más áspero, más hardcore, más sludge, casi como si la herencia de Blind siguiera mordiendo los tobillos del presente. Baad Man, en cambio, abre la compuerta al rock sureño, al groove musculoso y a una visión más abierta, menos volcánica pero igual de venenosa. El juego ortográfico de Baad no solo da personalidad; también subraya una mala educación orgullosa, una forma de plantarse ante el mundo con botas manchadas de barro.

C.O.C. lleva décadas navegando entre la rabia y el balanceo, entre el filo del punk y el peso del metal más terrenal. La ausencia de Reed Mullin (fallecido en 2020) y la marcha de Mike Dean (quién abandonó la nave en 2024 de forma amistosa), obligan a leer este álbum como un punto de continuidad, sí, pero también como una reinvención desde el duelo. Keenan y Weatherman sostienen el esqueleto con la autoridad de quien conoce el idioma desde dentro, mientras Moore aporta una batería tremendamente viva, con pulso de calle y precisión de cirujano. Esa mezcla convierte el disco en algo más que una actualización: lo vuelve una declaración de permanencia.

«Cada álbum es un pequeño universo en sí mismo y tiene su propia identidad. Good God se inclina hacia el lado más pesado y agresivo del espectro. Baad Man se acerca más al rock más agresivo» –Woody Weatherman

Sonido pesado y materias inorgánicas

Aquí mandan las guitarras gruesas, el tono rasposo, el riff con cadera y el golpe seco. El disco no se conforma con sonar pesado: quiere sonar corpóreo, casi mineral, como si cada canción hubiera sido forjada en hierro caliente y después enfriada a golpes. Alterna detonaciones cortas con pasajes más largos y arrastrados, y ahí reside buena parte de su magnetismo. El primer bloque aprieta desde la distorsión y la urgencia; el segundo respira con un aire más abierto, con ecos de ZZ Top, Lynyrd Skynyrd y Grand Funk Railroad filtrados por la mugre de C.O.C. No hay ornamento ni maquillaje. Todo suena a madera castigada, válvulas al rojo, amplificadores empujados hasta el borde y una batería que sabe cuándo morder y cuándo dejar que el vacío pese.

También asoman sombras de Black Sabbath y Led Zeppelin, no como cita decorativa, sino como temperatura de fondo. Ese peso lento, esa gravedad casi ritual y esa sensación de que el bajo y la guitarra empujan desde una misma pared convierten varias piezas en monolitos de sludge y de hard rock descompuesto. Pero el álbum no se queda ahí: se permite el vaivén del stone rock más pantanoso, con un sentido del groove que evita la rigidez y da aire a la carne del disco. Lo inorgánico, al final, no suena frío. Suena vivo, sudoroso, con un pulso tan terco que acaba pareciendo humano.

La dialéctica iconográfica

La portada funciona como un espejo partido en dos mitades simbólicas, pero también como una disputa visual entre fuerzas que no se reconcilian del todo. El diseño enfrenta dos figuras casi litúrgicas, una de rojo y otra de azul, como si el disco quisiera hablar de condena y salvación, de fuego y agua, de pecado y redención, sin comprometerse con ninguna salida limpia. Esa tensión no resulta decorativa: sostiene la lectura completa del álbum y le da un aire de ceremonia torcida, de misa profana celebrada en mitad de un páramo eléctrico.

El centro oscuro, casi como un ojo, un cráter o un agujero ritual, condensa todo el relato en una sola herida. Ahí se recoge la energía del disco, su idea de dualidad, su pulso de derrumbe y renacimiento. La imagen no ilustra el álbum: lo traduce en símbolo. Y lo hace con una iconografía que mezcla lo místico, lo demoníaco y lo psicodélico con un nervio muy de póster de culto, casi como si hubiera salido de una pared pegada con saliva, ruido y fervor de otra época. En vez de decorar, la portada incrusta significado. En vez de adornar, hiere.

La voz que surge del trueno

Pepper Keenan canta como quien arrastra una cadena y, aun así, sigue caminando con la cabeza alta. Su voz no busca el brillo ni la limpieza; prefiere la aspereza, el desgaste, esa pátina de humo que solo aparece cuando alguien ha vivido lo suficiente dentro del ruido como para dejar de domesticarlo. Tiene un grano grave, terroso, casi de blues embarrado, pero también una amenaza contenida, como si cada frase pudiera torcerse en cualquier momento hacia el golpe o la confesión. Esa ambigüedad es parte de su magnetismo.

No interpreta desde la pulcritud, y ahí reside su fuerza. Canta desde la fricción, desde el cansancio noble, desde una rabia que ya conoce la edad, pero no la rendición. Su voz no actúa como un instrumento ornamental; funciona como una extensión del cuerpo, como una prueba de resistencia. En los pasajes más densos, Keenan no empuja al frente para imponerse, sino para sostener la estructura, para darle carne a las guitarras y un pulso casi humano al peso del disco. Y cuando el álbum abre espacio al vaivén más sureño, su timbre encuentra otra piel: menos abrasiva, más cadenciosa, pero igual de curtida.

Eso hace que cada tema gane verdad. Keenan no canta como un frontman que domina la escena, sino como un narrador de callejón, alguien que conoce la mugre, la pérdida y la obstinación. Por eso su voz encaja tan bien con el álbum: no lo eleva por encima de su materia, sino que se hunde dentro de ella y la vuelve más real.

La corrosión de la conformidad

En el seno de este álbum habita una filosofía muy clara: la de resistir sin pedir permisos. Es por ello que C.O.C. no suena a nostalgia, aunque recupere impulsos de su pasado; suena como una banda que entiende la supervivencia como un arte sucio. Hay una visión casi moral del ruido: la música como refugio, desafío y espacio, una tríade donde la contradicción no estorba, sino que alimenta el discurso. En consecuencia, el disco mira hacia la calle, pero también hacia dentro, como si cada tema preguntara cuánto queda de uno mismo después de tantos golpes.

La inclusión de Baad en el título del álbum tiene su lógica. Se trata de una deformación expresiva de bad, o sea, malo, peligroso, duro o sinvergüenza, pero aquí funciona más como actitud que como traducción literal. En el contexto del álbum, refuerza la idea de una identidad macarra, orgullosamente áspera y con guiño de rock sureño, casi como si la banda jugara a escribir mal a propósito para darle más carácter.

Además, el propio Pepper Keenan explicó que el título nació como una especie de «carta de amor extraña a todo lo que es el rock and roll», y que el disco se divide en dos universos: Good God para el lado más pesado y cabreado, y Baad Man para el más directo y de carretera. Así que Baad no solo significa malo: significa también una pose, una sombra, una manera de sonar con mala leche y encanto a la vez.

La embestida inicial

Good God / Final Dawn abre el álbum como una ceremonia rota, con esa sensación de que el amanecer no limpia nada, sino que llega después del derrumbe para dejarlo más visible. El tema instala desde el inicio un clima de gravedad ritual, de puerta entreabierta al desastre, y sitúa al disco en un lugar donde la fe, la culpa y el estruendo parecen compartir altar: «Una vez fuimos parte de todo lo que se ha ido. Este es nuestro amanecer final».

You Or Me entra sin rodeos: confrontación directa, tensión seca, pulso de duelo. No hay adornos ni rodeos; solo una pugna frontal, casi física, que convierte la canción en una especie de espejo sucio: «La verdad no está completa otra vez. Observa cómo se eleva la locura Es hora de reconocer. Nuestras mentes están paralizadas». Gimme Some Moore aporta un gesto distinto. Juega con la energía del regreso de Stanton Moore y mete un punto de ironía feroz, como si el título ya llevara dentro una sonrisa torcida y un puñetazo: «Abandona toda esperanza. Será mejor que apuntes a la ruina. Tu última oportunidad se ha ido. Mejor cabreado que ser meado».

The Handler aprieta la estructura con autoridad opresiva, mientras Bedouin’s Hand abre la escena hacia un paisaje más desértico y nómada, con un pulso tribal que sugiere tránsito, polvo y una épica de supervivencia. Luego llega Run For Your Life, que estira el tiempo y convierte la huida en una pieza casi de persecución. Ahí el disco gana amplitud y tensión al mismo tiempo, y se coloca entre lo más magnético del conjunto: «Qué haces cuando no puedes abrirte paso? Mejor corre por tu vida. No lo pienses dos veces».

La carretera al fondo del abismo

En la segunda mitad, Baad Man fija el tono más sureño y astillado, más de carretera que de catacumba. Lose Yourself convierte el extravío en una forma de identidad, como si perderse fuera también una manera de mantenerse fiel a uno mismo. Mandra Sonos funciona como una miniatura instrumental, un interludio de laboratorio y polvo, un respiro raro antes del siguiente golpe. Después, Asleep On The Killing Floor clava el cuchillo en la idea de descanso imposible; no hay reposo, solo caída: «La forma en que corrimos nos hizo huir a toda velocidad, pero nunca seremos olvidados (…) La elección que elijas traerá fuego eterno (…) ahora el rey ha perdido su corona».

Handcuff County retrata un territorio de captura y condena, un lugar donde la libertad suena a broma cruel. Swallowing The Anchor encarna el hundimiento consciente, una rendición que no busca redención sino hondura: «Será mejor que salgas a la superficie, o te tragarás el ancla». Brickman cae con pesadez casi obrera, maciza, de bloque y hombro: «Despierta, pequeño bebé, necesito que me encuentres un albañil que me construya un muro que mantenga alejados a todos los demonios». Y cerramos con Forever Amplified, una declaración tan simple como poderosa: la banda sigue viva, sigue rugiendo y, además, lo hace más alto que nunca.

El golpe final

Corrosion of Conformity reaparece con un disco que busca sacudir. Good God / Baad Man entra como entran los trabajos que aún creen en la electricidad como amenaza: sin permiso, sin suavizar bordes, sin pedir disculpas. Hay en él una combustión lenta y una rabia vieja que no se ha domesticado. Cada compás parece arrastrar polvareda, herrumbre y remembranza; cada giro, en cambio, abre una grieta por la que se cuela el pulso más salvaje de la banda.

El álbum se sostiene sobre una tensión magnética entre dos fuerzas antagónicas que no se anulan, sino que se necesitan. Por un lado, la vertiente más brutal, más densa, más cercana al derrumbe. Por otro, ese balanceo de pura carretera que convierte el peso en cadencia y la suciedad en identidad. La banda no repite fórmula: la depura, la endurece y la deja sonar como si acabara de salir de un garaje bendecido por el humo y la intemperie. El resultado es un trabajo corpulento, oscuro y vibrante, de esos que no se limitan a pasar por tus oídos, sino que se quedan a vivir en el pecho.

Escucha aquí «Good God / Baad Man» de Corrosion of Conformity