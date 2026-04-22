James sustituyen a The Kooks en el WARM UP 2026 para mantener intacta la energía del viernes

El WARM UP Estrella de Levante 2026 ha reaccionado con rapidez y precisión tras la baja médica de The Kooks, anunciando la incorporación de James para ocupar su lugar en la jornada del viernes 1 de mayo. Un movimiento que no solo evita un hueco doloroso en el cartel, sino que refuerza la identidad del festival con una de las bandas británicas más queridas y respetadas del pop y rock alternativo. Con más de tres décadas de carrera, los de Manchester llegan a Murcia con un directo que combina clásicos generacionales como “Sit Down” con la energía de sus trabajos más recientes, siempre envueltos en esa complicidad casi ritual que mantienen con su público.

La organización ha confirmado que quienes dispongan de entrada de viernes y deseen solicitar la devolución podrán hacerlo durante las próximas 48 horas a través de los canales oficiales. Aun así, la sensación general es que el festival mantiene su esencia intacta: un cartel de 49 artistas que reúne a nombres como Fatboy Slim, Soulwax, Bloc Party, Guitarricadelafuente, Lori Meyers, Midnight Generation, Carlos Ares, Ultraligera, Rusowsky, Ginebras, Ojete Calor o Sanguijuelas del Guadiana, entre muchos otros. La Fica volverá a convertirse en el epicentro musical del inicio de la temporada festivalera los días 1 y 2 de mayo, consolidando a Murcia como una de las plazas imprescindibles del circuito.

Desde la organización han querido enviar un mensaje de apoyo a The Kooks, deseando una pronta recuperación y dejando la puerta abierta a su regreso en futuras ediciones. Mientras tanto, la llegada de James garantiza que el espíritu del viernes siga intacto: emoción, himnos y una banda que, lejos de vivir de la nostalgia, continúa demostrando por qué sigue siendo imprescindible.

James: tres décadas de himnos, reinvenciones y una conexión inquebrantable con su público

Formados en Manchester a principios de los 80, James se consolidaron como una de las bandas más singulares de la escena alternativa británica gracias a su capacidad para combinar melodías expansivas, sensibilidad pop y un carisma escénico inconfundible. Su discografía incluye trabajos fundamentales como Laid, Seven, Gold Mother o Whiplash, además de una larga lista de canciones que han marcado a varias generaciones, desde “Sit Down” hasta “Laid”, “Sometimes” o “Getting Away With It (All Messed Up)”. Tras múltiples etapas, cambios de formación y un regreso especialmente celebrado en los 2000, la banda ha mantenido una actividad constante en estudio y en directo, explorando nuevas sonoridades sin perder su identidad. Hoy siguen siendo un referente internacional, capaces de llenar recintos y conectar con públicos de todas las edades gracias a un repertorio que combina emoción, energía y una honestidad artística que nunca ha dejado de evolucionar.

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