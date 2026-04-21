Beck vuelve a su refugio acústico con “Ride Lonesome” y anuncia una gira norteamericana que mira de frente a su legado más íntimo

Beck retoma el pulso emocional de Morning Phase y Sea Change con “Ride Lonesome”, un single que lo devuelve a ese territorio donde la melancolía se convierte en una forma de claridad. La canción, producida por el propio artista y mezclada por Nigel Godrich, abre con una guitarra acústica desnuda que pronto se arropa con piano y cuerdas, mientras Beck canta: “You got to ride lonesome / You got to try to find your home”. Un regreso a la introspección que encaja con naturalidad en una etapa donde el músico parece decidido a reconectar con su vertiente más emocional.

El lanzamiento llega acompañado del anuncio de la gira norteamericana Lonesome Ride, que arrancará el 16 de septiembre en Vancouver y recorrerá ciudades como Portland, Los Ángeles, Chicago, Toronto o Atlanta antes de cerrar el 31 de octubre en Nashville. Un itinerario amplio que confirma que este regreso no es un gesto aislado, sino el inicio de un nuevo capítulo tras Hyperspace (2019) y el recopilatorio Everybody’s Gotta Learn Sometime, publicado en enero con rarezas, versiones y cortes profundos de su archivo personal.

Además, Beck continúa explorando su faceta más orquestal —tras sus conciertos en el Royal Albert Hall— y recientemente ha participado en el álbum benéfico HELP(2) con una versión de “Lilac Wine” junto a Arooj Aftab, demostrando que su curiosidad creativa sigue intacta incluso cuando regresa a sonidos que marcaron su carrera.

De Odelay a Hyperspace: la metamorfosis continua de Beck

A lo largo de más de tres décadas, Beck ha construido una trayectoria tan diversa como influyente, moviéndose con soltura entre el folk introspectivo, el pop experimental, el rock alternativo y la electrónica. Desde el impacto generacional de Odelay hasta la delicadeza emocional de Sea Change y la luminosidad de Morning Phase, su discografía es un mapa de constantes mutaciones donde cada etapa abre una puerta distinta. Con trabajos como Guero, Modern Guilt o Hyperspace, ha demostrado que su inquietud artística no conoce zonas de confort. Hoy, con “Ride Lonesome”, parece mirar hacia atrás sin nostalgia, recuperando la sensibilidad que lo convirtió en un referente mientras sigue avanzando con la misma curiosidad que definió sus inicios.

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