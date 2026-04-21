Modest Mouse regresan con «An Eraser And A Maze» y un arranque eléctrico que apunta a una nueva etapa

Cinco años después de aquel luminoso The Golden Casket, Modest Mouse vuelven a escena con An Eraser And A Maze, un disco que verá la luz el próximo 5 de junio y que promete recorrer todas las etapas sonoras de la banda. Para abrir boca, el grupo ha compartido “Picking Dragon’s Pockets”, un tema que funciona como declaración de intenciones: guitarras ásperas, un pulso casi caótico y un estribillo que se abre paso entre glitches y optimismo extraño, muy en la línea de ese universo emocional que Isaac Brock lleva décadas diseccionando.

El álbum, producido por el propio Brock junto a Jackknife Lee, Suzy Shinn y Justin Raisin, llega acompañado de una reflexión del frontman que resume bien el espíritu del proyecto. “Para este disco apagué el filtro y dejé que todo ocurriera”, explica, antes de admitir que a veces siente que sus emociones están escondidas en algún rincón hasta que canta: “Ahí está. Está dentro”. Una frase que encaja con la energía de “Picking Dragon’s Pockets”, donde la banda parece enfrentarse a un mundo manipulador y autodestructivo con una mezcla de rabia, ironía y un optimismo torcido marca de la casa.

Además del nuevo single, el tracklist confirma que el disco incluirá canciones como “Remember Yourself”, “Life’s A Dream”, “Rotten Fruit” (con Justin Raisin) o “Impossible Somedays”, junto a “Look How Far”, el tema que adelantaron hace unas semanas. Un regreso esperado que coincide con su próxima actuación en Bonnaroo el 14 de junio, donde seguramente podremos escuchar parte de este nuevo material.

El laberinto sonoro que define la trayectoria de Modest Mouse

A lo largo de más de tres décadas, Modest Mouse se han consolidado como una de las bandas más influyentes del indie rock estadounidense. Desde la crudeza emocional de The Lonesome Crowded West hasta el salto masivo con Good News for People Who Love Bad News, pasando por la experimentación expansiva de Strangers to Ourselves y el giro luminoso de The Golden Casket, el grupo ha sabido reinventarse sin perder su identidad. La voz quebrada y las letras existenciales de Isaac Brock han guiado una discografía que combina caos, belleza y un sentido del humor tan ácido como melancólico. Con An Eraser And A Maze, la banda parece dispuesta a revisitar todas sus etapas mientras abre un nuevo capítulo que podría situarlos de nuevo en el centro del mapa indie.

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