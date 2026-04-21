Fotografías: Alejandro García-Cantarero

¿Es posible ser felices cuando el mundo se desmorona a nuestro alrededor? ¿Lo consideramos ético y razonable? Las respuestas quizá no estén claras si analizamos las preguntas con frialdad y con pensamiento crítico, y seguramente este tipo de cuestiones nos pongan frente al espejo a todos nosotros, pero parece inevitable que cuando uno está viviendo situaciones de felicidad, los dramas ajenos parecen menores. Puede ser una cuestión de individualismo o incluso de cierto egoísmo, pero es una reacción completamente humana. En esta contradicción se sumen Niña Polaca con su nuevo álbum y en base a eso están construidas las canciones que forman parte de ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?.

Planteado con un hilo argumental claro, el disco pasa por todos los estados de ánimo por los que Surma, cantante y escritor de casi todas las letras del disco, ha estado sumido en estos últimos años. Hay ilusión en el enamoramiento, decepción por la ruptura, resurgimiento ante una nueva oportunidad y felicidad plena con la consolidación de la misma; pero también hay crítica social, rabia ante un sistema cada vez más fallido, decepción con una generación que ha aprendido a conformarse con las migajas que dicho sistema le ha dejado. ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas? es un retrato de los tiempos que nos ha tocado vivir, un grito de impotencia y enfado, un lamento ante la pérdida, un llamamiento a la unidad y el hermanamiento, un canto al amor más puro y a la madurez de un momento emocional sereno y feliz.

Unas semanas antes de que el disco viera la luz, Niña Polaca nos invitaron a su local y tuvimos el privilegio de asistir a uno de sus ensayos. Esto ocurrió antes de sentarnos a charlar en profundidad del momento que atraviesan como banda y del trasfondo que tienen unas canciones hechas con una sinceridad y franqueza apabullantes. Un trasfondo que está bien explicado en el texto que acompaña al disco en su edición física, pero en el cual ahondamos aún más si cabe. De esta forma, nos quedamos hablando con Surma, Beto, Rubén y Kobe (Claudia tuvo que marcharse al terminar el ensayo) de esta nueva etapa del grupo que acaba de arrancar. Y así, entre cervezas y una enorme camaradería, transcurrió la tarde y una conversación que arroja mucha luz en torno a todo lo que este disco significa y supone para sus creadores.

Que adoren tus huesos os ha llevado donde nunca antes habíais llegado con vuestra música, a llenar salas de todo el país, estar en un montón de festivales y, con la vista puesta en la próxima gira, planear un Movistar Arena para 2027. ¿Cómo habéis vivido estos dos años y medio de crecimiento constante?

Beto: No hemos parado de tocar hasta noviembre, que hemos parado cinco meses.

Surma: Y en cuanto hemos parado diez minutos, cada uno ha sacado siete bandas [risas].

Kobe: Las dos almas de Niña Polaca. Unos montan una agencia de management y otros hacen bandas.

Surma: Somos gente bastante disoluta con respecto a la actividad.

Beto: Pero sí tenemos claro que la música es el camino.

Surma: Creo que probablemente estemos en el momento en el que más banda somos, y está todo más organizado y más… calmado.

Rubén: Hemos llegado a un punto de amor mutuo super bueno, de que nos echamos de menos cuando no nos vemos, que nos apetece volver a girar en cuanto dejamos de girar.

Beto: No hay cositas que hacen saltar a alguien como un loco…

Rubén: Como que va todo muy chill. Nos lo pasamos bien y yo personalmente no he notado el crecimiento en sí en el día a día, porque ha ido como muy poco a poco. Entonces, ha sido como un curro de picar piedra, de tocar mucho.

Surma: Creo que también, a raíz de estar bien como personas, hemos podido centrarnos en trabajar guay el disco, el directo y todos los aspectos de diseño y de discurso que, parece una gilipollez, pero lleva muchísimo trabajo. Eso también nos ha permitido crecer mucho más de lo que lo habíamos hecho antes, porque antes nos picábamos, nos cabreábamos…

Beto: Hemos podido componer a gusto, tranquilos…

Surma: Hemos podido componer sin pelearnos [risas].

Rubén: Somos mejores versiones de nosotros mismos que hace tres años.

«Esto es una industria y, si quieres seguir en la rueda, tienes que jugar igual de bien que juega la gente que tienes alrededor»

¿Ha habido un momento durante este proceso, gira y demás en el cual habéis hecho un alto para pensar en este nuevo disco o ha ido todo más sobre la marcha y cuando habéis tenido material os habéis puesto a ello?

Beto: Hubo un momento en el que dijimos: «Tenemos este mes libre. Venga, alquilamos una casa en Alicante una semana y empezamos a sacar temas nuevos».

Surma: La fecha de estudio la teníamos desde hace bastante tiempo, igual con un año de distancia. Sí que me acuerdo que a mí me dio el agobio, porque teníamos 3-4 canciones y en enero-febrero del año pasado, de repente dije «hostia, hay que hacer un disco». Todos los discos hasta Que adoren tus huesos venían de una forma compositiva en la que yo estaba en mi casa, con mucho más tiempo del que tengo ahora, haciendo cancioncitas, y entonces llegábamos e igual había 30 canciones para elegir. En cambio, en este ya estoy sumido en una paranoia de vida, y me acuerdo que en enero-febrero le dije a mi novia: «Voy a desaparecer los fines semanas». Así que estuve como un mes y medio sin salir.

Beto: También has sido más exigente contigo mismo, yo creo.

Surma: Al final, también creo que la banda estaba en un momento exigente. O sea, yo veo que hay muchas bandas que empezaron con nosotros que igual se han ido quedando atrás o proyectos que han ido desapareciendo. Eso me da pánico, pero yo funciono así, me gusta el estrés y me gusta estar picado con algo. Eso sí que creo que le ha podido dar un hilo estructural al disco y le ha permitido tener una narrativa. El 80% de las canciones las he escrito en dos meses, queriendo hablar de algo concreto.

Te lo iba a preguntar más adelante, pero ya que hablas de la narrativa del disco, ¿surge antes ese concepto y escribes las canciones como auto encargo o veías que te estaban saliendo estas cosas y al final todo se concentra todo en un mismo hilo conductor?

Surma: También ha pasado una cosa, que a mí me han empezado a llamar para escribir para otra gente, y eso me ha enseñado a escribir con una idea clara, preconcebida. Hasta este disco no había hecho eso porque antes escribía un poco de… “me siento así”. También hay canciones, como pueden ser “William Wallace” o “La Platería”, que son de momentos de amor extremo y que básicamente decía, «joder, cuánto te quiero, quiero dejarlo aquí plasmado«.

Yo a mi novia la quiero muchísimo y estas canciones las concibo pensando en que ella las está escuchando con un montón de gente cantándoselas alrededor. Le quiero decir cosas bonitas a mi novia y, básicamente, me siento y se las digo. No tiene mucho más misterio… entonces, sí que hay canciones así, que evidentemente salen en un contexto. Pero hay un poco de las dos. Está “CSI Alicante”, por ejemplo, que salió después de la dana. Yo estaba muy enfadado y me salió esa canción, pero ya pensando que quería escribir sobre eso. Había un par de canciones más, alguna la quitamos de en medio porque era horrible.

Beto: Hubo una canción que la probamos como en 10 estilos diferentes, no paramos de tocarla y al final se quedó fuera.

Surma: Era una mala canción.

Beto: Y encima se la dio a otro artista, creo…

Surma: Sí, no voy a decir a cuál ni qué canción era [risas].

Rubén: Fue gracioso porque la última noche que la probamos, nos parecía de puta madre, la grabamos en audio… y al día siguiente la escuchamos completamente serenos, con un café y unas tostadas y pensamos «vaya puta mierda». Era horrible, tío.

Ya que he comentado antes lo del Movistar Arena, quería aprovechar para pediros vuestra opinión acerca de algo de lo que se ha hablado últimamente: el hecho de que muchas veces es engañoso el tema de los sold outs o de hacer recintos grandes. Mucha gente opina que se ha perdido un poco el valor de hacer un Movistar Arena porque ya parece el paso lógico y esperado para cualquier banda que tenga cierto éxito.

Beto: Yo creo que siempre hemos jugado al FOMO, pero nunca hemos engañado a nadie. No hemos dicho que está lleno y luego vas a la sala y está vacía. Hemos jugado al FOMO, pero porque de verdad se estaba llenando, para avisar a la peña de, «oye, que se acaban, y luego llegan los madre mías». Pero decir que hay un 80 y luego ir al bolo y ver que hay un 50… eso es una cagada.

Surma: Pero en relación a lo de hacer los Movistar Arena, yo entiendo también que estamos en una industria y es pura y dura competencia. Si quieres que el proyecto subsista, se mantenga, sea viable económicamente y siga funcionando, tienes que estar metido en la competición. Al final, comemos de esto y es una industria, en el sentido más puro de la palabra. Si quieres seguir en la rueda, tienes que jugar igual de bien que juega la gente que tienes alrededor.

Eso, por otro lado, no lo veo una cosa peyorativa, porque por ejemplo, yendo al FIB el año pasado, veía dos cosas bien, que es que un festival eminentemente internacional consigue vender la misma cantidad de tickets con bandas nacionales, y eso significa que hay una calidad que igual hace 20 años no había, y creo que eso también viene porque cada vez hay más recursos que permiten que el show que damos como escena nacional sea digno de pagarse.

Y luego veía a los guiris, y no llevaban nada. O sea, eran cuatro tíos tocando la guitarra. Nosotros hemos sido así, de no llevar absolutamente nada y ser muy “punkarras” en ese sentido. Este año es la primera vez que tenemos un show claquetizado, lo has visto antes en el ensayo. Es como que hemos llegado muy lejos para haber llevado el desastre que hemos llevado muchas veces. Por otro lado, tiene la parte bonita de que es completamente orgánico, no llevamos nada pinchado, o sea, somos cuatro tíos y una tía tocando, y lo que escuchas es lo que hay, con sus fallos, sus gallos y sus cagadas.

Kobe: Y si funciona, ¿cómo vas a decir que no a tocar cinco veces en La Riviera o a tocar en el WiZink?

Rubén: Al final, es una ilusión de la hostia tocar en un recinto así.

Kobe: Un colega me dijo, «¡pero si ahí es donde tocan todos los grandes!»

Surma: Es verdad que nosotros creo que nunca nos lo hemos acabado de creer del todo.

«Si hace dos años vendimos 10.000 tickets, no tiene sentido hacer 10 bolos. Haces uno grande y ya»

¿Desde cuándo teníais la fecha?

Surma: Sabíamos que lo íbamos a hacer, estábamos en conversaciones con el promotor y tal, pero el contrato se firmó hace un mes y pico.

Rubén: Cuando tocamos en La Riviera yo me acuerdo de estar pensando, «joder, ahí he visto a Noel Gallagher«. Y, de repente, estamos haciendo un Movistar Arena…

Kobe: Yo ahí me enrollé con mi primera novia viendo a Green Day, tío.

Creo que se ha perdido un poco la perspectiva y la gente no le da el valor que realmente tiene. Al final, las entradas se venden, da igual si las compran los fans o gente que va por ir, pero el caso es que se venden. Y ya solo por eso hay un mérito.

Surma: Es que al final es una cosa pura y dura de oferta y demanda.

Rubén: Era eso o 10 rivieras.

Surma: Si hace dos años vendimos 10.000 tickets, ni para la banda, ni para la crew, ni para nadie tiene sentido hacer 10 bolos. Te haces uno grande y ya. Igual no llenas los 17.000, igual metes 9.000 o 10.000 personas. Eso se va a ir viendo según se van vendiendo las gradas. Ojalá vendamos las 17.000, ese es el plan y me volvería loco.

Beto: Queda un año de promo, que salga el disco, los festis, las entrevistas…

Rubén: Ese día vamos a llorar muchísimo todos.

Surma: Cuando llenamos La Riviera por primera vez, me acuerdo de hablar contigo en el pasillo y decir «¿qué coño hacemos aquí, tío?» [risas]. Además, fue como el orto, sonando fatal, la liamos mazo, un montón de gallos…

Rubén: Me acuerdo que subió una chavala a tocar la guitarra y salió fatal, no se sabía la canción [risas].

Beto: Pero la gente se lo pasó muy bien.

Surma: Tío, es que al final las cosas no tienen que ser perfectas.

Rubén: Y nosotros nos lo pasamos mejor que la gente, creo yo.

Surma: 100%. Al final, somos cinco amigos haciendo música y creo que ninguno pretendemos que salga perfecto.

Kobe: Y no es más impresionante una Riviera que una Sidecar en Barcelona para 200 personas, sudando y oliendo el sobaco al de la primera fila. Yo recuerdo un bolo en la Sidecar…

Surma: Fue la primera vez que salíamos de Madrid y, de repente, estaba toda la sala llena, unas 180-200 personas.

Kobe: La última vez que habíamos ido a Barcelona vinieron 5 personas…

Surma: Éramos nosotros y la primera banda de Rubén, y en mi cabeza era, «si tengo 1.000 oyentes mensuales, voy a llenar una sala de 100 personas». Teníamos como 5.000 oyentes y 1.000 en Barcelona. De esto hace ya seis años.

«Este disco habla de pasar la crisis de los 30 en el momento en el que el mundo y el sistema se están desmoronando»

Aparte de escuchar varias veces el disco y de tener las letras delante, me he leído con atención el texto que ha escrito Rubén donde Wiwa es el protagonista. Cuéntame un poco acerca de esto.

Rubén: En realidad, es que todo esto nace porque nosotros hicimos una pre-escucha de las maquetas con colegas en Alicante y, embriagados de amor, decidimos que era buena idea presentar un discurso y hacer como de druida que te acerca a la hoguera y te cuenta una historia. El texto surge buscando una cronología a las canciones que ha escrito Surma e igual es como el eco de esas vivencias que entiendo yo en mi cabeza.

Entonces, ¿ese texto lo escribes teniendo las canciones ya ordenadas y le das tú esa narrativa o la narrativa estaba antes?

Surma: Al final, Rubén y yo nos vemos todos los días y a mí me da mucha vergüenza hablar de mí mismo.

Rubén: Y a mí ninguna hablar de él [risas].

Surma: Sí que es verdad que las canciones van bastante en orden cronológico según se han escrito. Quitando “William Wallace” que está la primera, “Policía-Hachís”, “Olvidarme de ti” y todas las del principio del disco deberían haber estado casi en Que adoren tus huesos. O sea, eran las últimas canciones del coletazo de esa tanda. Al final, a la hora de escribir… es que es mi puta vida.

Entonces, ¿tu vida la escribes también en orden cronológico? ¿Escribes todo en presente, según te está pasando lo que quieres contar?

Surma: Eso es. Y este, como me conoce muy bien y se sabe toda mi puta historia, hizo algo en lo que está todo completamente bajado, ordenado y perfectamente explicado.

A mí me parece muy interesante ese recorrido porque escuchas las canciones y te das cuenta de que empiezas como ilusionado, te hundes, vuelves a ilusionarte, te cabreas…

Surma: Tal cual. La vida misma. La crisis de los 30 de Surma [risas].

Entonces, si te preguntara de qué trata ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, la respuesta podría ser «de la crisis de los 30 de Surma».

Surma: En 2026. Pasar la crisis de los 30 en el momento en el que el mundo y el sistema se están yendo a tomar por culo. O sea, es el momento de tu vida en el que se supone que te asientas, pero todo tu contexto se está desmoronando.

Beto: Un piso vale 1.300 euros de alquiler y comprarlo ya es un riñón… 300.000, 400.000…

Surma: Y tienes un sueldo de 25.000-30.000 pavos al año…

Rubén: Y escuchas a todo tu alrededor hablando de lo jodidos que están, de cómo nos han vendido que esto va a ser la polla y es una mierda.

Surma: Todo esto, partiendo de una crisis de los 30 que considero completamente privilegiada, en el sentido de que, también a raíz de tener tres trabajos, tengo una solvencia económica que sé que mucha gente no puede tener, así que no me puedo imaginar cómo lo debe pasar la gente con otras situaciones más jodidas.

La figura de Guille Mostaza creo que ha sido fundamental para vuestro sonido en estos últimos años y habéis vuelto a contar con él para la producción de este disco. Contadme cómo es de importante Guille para vuestra música y para vosotros como banda.

Beto: Es una persona muy metódica, muy pasional, que lo piensa y lo trabaja mucho, que nos quiere y nos tiene cariño. En ese sentido, como el disco anterior lo grabamos con diferentes productores, teníamos claro que queríamos grabar este con él al 100% y que cogiera todo más coherencia. También tiene un estudio que te cagas y una familia increíble.

Rubén: Estamos muy a gusto ahí cuando vamos, nos tratan genial. Al final, meterte a hacer un disco es un proceso emocional complicado porque hay mucho sentimiento y mucho tiempo conjunto.

Beto: Es una persona que dice que hasta que no llora con la mezcla no la da por terminada.

Surma: Es un puto loco [risas].

Es verdad que todo el mundo habla maravillas de él.

Surma: Es un tío que se toma extremadamente en serio su trabajo. Eso tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero creo que cuando vas con Guille Mostaza tienes la confianza de que va a salir del producto lo mejor que puede dar, y que lo va a coger con la mayor esquizofrenia mental que puedes coger algo, a nivel de meterse y meterse y meterse… Es tener la garantía de que esa persona va a coger todo con la misma ilusión que tú lo coges.

«No entiendo que la gente se identifique tanto con mis letras porque son cosas absolutamente personales e impudorosas en el sentido sentimental de la palabra»

Surma, si te pregunto por las canciones, ¿te sientes cómodo hablando de todas ellas?

Surma: Sí, sí, asumo que ya no son mías. Hace tiempo me rayaba mucho, pero ahora ya asumo que a la peña se le va a sudar lo que yo diga. Al final, son sentimientos y hay mucha gente que luego escribe y nos cuenta que tal canción le ha ayudado en X momento.

Yo creo que con tus letras en particular pasa mucho eso, que mucha gente se siente identificada con ellas.

Surma: Es algo que no entiendo porque son cosas absolutamente personales e impudorosas en el sentido sentimental de la palabra. O sea, no hay sombra ni metáfora en nada. Por eso siempre me ha parecido una cosa muy curiosa.

Rubén: Pero es como que estás sintiendo cosas que siente la gente y ahí encuentran la relación.

Surma: Al final, creo que todos acabamos sintiendo las mismas cosas y nos duelen las mismas cosas. Hay gente que lo cuenta de una manera determinada, pero es el mismo proceso o sentimiento que podemos tener todos. Aparentemente, encontré una forma de contarlo que hace que la gente lo entienda o lo haga suyo. En resumen, que podemos hablar de las canciones hasta donde tú quieras [risas].

Vamos a hacer el mismo recorrido que hace Wiwa y lo arrancamos con “William Wallace en Lancaster”. Este es el comienzo de todo, el de la ilusión y el enamoramiento: «Siento cosas que nunca sentí desde que apareciste por aquí». Un arranque luminoso y muy amable, pero que dura poco porque la siguiente canción nos lleva a otros lugares. Entiendo que este comienzo tiene una intención clara.

Surma: Sí, porque -y aquí peco de poca profesionalidad-, aunque no sé con qué canción acaba el disco anterior, para mí acaba con “Mucho tiempo contigo”.

Beto: Termina con “Pollo frito” creo…

Rubén: Y una de las anteriores es “Arrebol”. Normalmente ponemos las mejores al principio, y al final dejamos las que no sabemos dónde poner. En este disco no pasa eso porque no hay mejores ni peores.

Surma: “William Wallace en Lancaster” es probablemente la última que escribí de este disco, pero sí que es verdad que cuando hablamos esto el día del orden, yo decía que para mí con lo que la gente se ha quedado de Que adoren tus huesos es “Mucho tiempo contigo”, y como que “discursalmente” -si esa palabra existe- veo estas dos canciones como hermanas.

Pero lo dicho, lo bueno quizás dure demasiado poco y llegamos a “Bosque”.

Surma: Esa es la única que está como descolocada dentro del orden cronológico.

Rubén: Es increíble. Para mí es de mi top 3.

La canción tiene una sensación constante de añoranza, de echar de menos a la otra persona. Es verdad que el mensaje que sobrevuela es ese, pero también de quedarse con lo bueno, de intentar ser feliz porque eso ha ocurrido, en lugar de hundirnos porque ha terminado.

Surma: “Bosque” fue escrita en un momento de “jodidez”. O sea, hasta llegar al punto álgido de mi propia relación hubo una cantidad de altibajos bastante heavies.

O sea que estamos hablando de la misma relación en todo el disco, ¿no?

Surma: Sí, sí, todo el rato

Kobe: Desde el «Carmen vuelve de Valencia» ha sido la misma [risas de todos].

Surma: Si te das cuenta, “Los días malos” tiene como dos partes. La primera parte la escribimos estando súper enamorados y la segunda parte habiéndolo dejado de una manera bastante jodida. Entonces, la de “Bosque” estaba dentro de la segunda parte de “Los días malos”. Fue escrita una o dos semanas antes de entrar al estudio del disco anterior. O sea, esa canción viene de esa época. La semana antes de entrar al estudio cortamos y yo escribí la segunda parte de “Los días malos”…

Kobe: ¡Y cómo llegó!

Surma: Llegué destrozado al estudio.

Rubén: Me acuerdo cuando dijo «he traído una canción nueva que se llama “Los días malos”». Yo pensaba… «madre mía, mi niño cómo está…» [risas].

Surma: Es que no te puedes llegar a imaginar lo mal que estaba.

«Como somos una banda, aunque sea otro el que cante una canción, al final todas parecen nuestras igualmente»

De esas cosas suelen salir buenas canciones.

Beto: Claro, nosotros nos frotábamos las manos [risas].

Surma: Ellos a veces se lo dicen a Carmen de coña, en plan «déjale un rato» [risas].

Rubén: Se lo decimos de vez en cuando, dentro de que la queremos muchísimo y no queremos que lo dejen nunca, pero… [risas].

Surma: Lo que te decía, que “Bosque” vino después, con el disco grabado, pero yo seguía mal. “Bosque” y “Policía-Hachís” son de esa época.

En esta canción nombras a Ángel Calvo y quería que me hablarais de él porque es alguien a quien no conocía hasta ahora.

Surma: Es un cantautor murciano altamente recomendable, con tres o cuatro temas muy buenos. No lo conozco personalmente, pero lo sigo en redes y me parece un tío de puta madre. Me encantaría ser su amigo, así que, Ángel Calvo, si en algún momento lees esta entrevista… seamos amigos.

Es un tío que me da mucha ternura, que escribe canciones muy bonitas y sentidas. A Carmen y a mí nos gustaba mucho. Además, habla mucho de Murcia, que es un lugar que me encanta y en el que me han pasado cosas. Ángel Calvo y Los Trenes de Larga Distancia, creo que se llamaba el proyecto.

Y claro, después de ese intento que es la canción anterior, ahora llega “Olvidarme de ti”, que ya el título es bastante claro para explicar de lo que habla.

Surma: A mí esa canción no me gusta, tío. A estos les encanta.

Beto: Es curiosa porque en esa canción me pongo yo al piano y Claudia toca al bajo.

¿Y por qué a ti no te gusta, Surma?

Surma: Me parece que tiene una letra más simple, más naif. Es chill, la melodía está guay, sí, pero me la habría cargado, la verdad.

Hay una cosa que me ha encantado del texto que escribió Rubén y es eso de que «cada intento de olvidar se convierte, sin querer, en otra forma de recordar».

Rubén: A mí es lo que me transmite y creo que es un poco lo que cuentas en la canción. Vuelves a la farmacia para olvidar y cada vez que intentas hacerlo te acuerdas.

“Sería perfecto” es la primera canción que canta Claudia y también está escrita por ella. Aunque no está aquí, quería preguntaros a vosotros cómo encajáis esa canción suya cuando os la enseña.

Surma: Primero, porque Clau es una gran letrista y además es otra buena “sentidora” [risas].

Rubén: Es intensa.

Surma: Siente las cosas y a mí me encanta la gente que siente. Al final, entiendo que no somos neveras y… joder, me encanta sentir, si no lo hiciera sería una puta planta [risas]. Yo les dije que si tenían cosas que las trajeran porque teníamos que hacer un disco y yo hacía mucho que no me sentaba a escribir. Clau me pasó tres o cuatro y esa como que cuadraba mucho en el discurso y en la línea argumental. La verdad es que es de las canciones que más me gustan del disco.

¿Y creéis que esto abre un nuevo camino para Niña Polaca?

Surma: Ojalá.

Kobe: Igual que en otros discos hay otras voces diferentes a la de Surma, esto es una continuación de eso. Y como somos la banda quienes tocamos la canción, aunque sea de otro el que canta, al final todas parecen nuestras igualmente.

Beto: De hecho, Clau dice que la canción, tal y como la hemos hecho, no tiene nada que ver a cómo ella la pensó.

Surma: Bueno, eso me pasa a mí con todas.

«A veces sientes ciertas cosas que, cuando las escribes en una canción, es como si las metieras en un frasquito y lo cerraras»

Creo que es bonito que como banda llegue un momento en el que no importe quién cante porque, aunque eso pase, seguís siendo y haciendo lo mismo.

Surma: Es que esa es la gracia de una banda.

Beto: Y tener nuestro sonido, nuestro rollo.

Surma: Tenemos la gran suerte de que somos cinco compositores. Creo que todos hacemos cosas bastante decentes en general y que podemos jugar a eso.

Clau además va a sacar su disco en solitario también.

Surma: Y es un disco increíble, créeme.

La siguiente canción es “Policía – Hachís”, que la has nombrado hace un rato y que Beto me decía antes que era una de sus favoritas…

Beto: Es la más cañera, yo creo. El final es apoteósico.

En ella habláis de ir a terapia y de utilizar la música como parte de ella. Supongo que Luz es tu psicóloga, ¿no?

Surma: Sí, Luz es mi psicóloga. Le tengo mucho cariño, pero hace mucho que no voy… gracias a Dios.

Quería preguntaros a todos por la parte terapéutica que tiene la música para vosotros.

Rubén: La música te permite pasar de página muchas veces. Yo pienso que a veces sientes ciertas cosas que, cuando las escribes en una canción, es como si las metieras en un frasquito y lo cerraras. Eso es lo que sentías en el momento de hacerla y ahora ya puedes pasar a la siguiente cosa.

Beto: Como que lo ordenas, lo sacas de ti, lo tienes delante y tienes cierto control sobre ello.

Sirven como para cerrar un poco determinadas cosas, ¿no?

Surma: Yo creo que hacen falta más canciones que una, pero sí.

Rubén: Y de vez en cuando, las miras y dices: «Coño, yo me sentí así».

Kobe: Para mí, el mero hecho de tocar, de estar ahí sentado tocando, ya es terapéutico. Yo recuerdo con la banda que teníamos antes, que estábamos una semana sin tocar y era como… «Qué mierda… ¿De dónde saco esta agresividad?» Me sentía nervioso.

Surma: Yo cada vez que vengo a ensayar y puedo pegar cuatro berridos, y además afinados… Ya has visto la sudada que me pego, así que ya no hay que ir al gimnasio. Pero para mí, la mayor terapia es escribir.

Siempre he pensado que los que escribís canciones tenéis esa forma de terapia que no tenemos los demás.

Surma: Yo creo que todo el mundo tiene su manera de sacarlo de alguna forma.

Rubén: Hay algo que decía Surma que hemos hablado un montón de veces y me hace mucha gracia. No me acuerdo si es exactamente así, pero Surma siempre me dice: «Tío, yo es que, para escuchar una canción de ruptura, prefiero que sea la mía porque así es más conciso».

Surma: Eso es. Yo voy a mis canciones y me acuerdo del segundo exacto en el que estaba escribiendo y por lo que escribía, así que ¿para qué voy a buscar a alguien que me esté contando eso?

O sea, ¿que tú escuchas tus propias canciones habitualmente? Porque eso no es muy común.

Surma: No estoy escuchando mucha música en general desde hace ya bastantes años, pero sí… me la meto por el culo y al final hago la música que me encanta hacer. Pero, aunque la gente diga que no lo hacen, te puedo garantizar que es mentira. Todos escuchan sus propias canciones. Mira, el otro día en el gimnasio me puse toda la discografía de Niña Polaca