Prince vuelve a sonar en el 10º aniversario de su muerte con “With This Tear”, grabada en 1991

Diez años después de la muerte de Prince, su legado vuelve a expandirse con la publicación de “With This Tear”, una balada grabada en 1991 que llevaba décadas guardada en su legendario archivo. El tema, compartido ahora por NPG Records y Legacy Recordings, muestra al artista en pleno dominio creativo: escribió, produjo y tocó cada instrumento, una práctica habitual en su etapa más fértil en Paisley Park. La canción, que muchos conocieron por la versión que Céline Dion incluyó en su álbum de 1992, regresa por fin en la voz original de su autor, con una mezcla actualizada a cargo del ingeniero nominado al Grammy Chris James, colaborador de confianza del músico.

La propia Dion ha celebrado el lanzamiento con un mensaje cargado de emoción: “‘With This Tear’ fue un regalo de Prince que siempre atesoraré. He llevado esta canción conmigo durante tantos años. Escuchar ahora su versión, compartida por primera vez, se siente realmente especial”. Su reacción resume bien el impacto de un estreno que no solo recupera una pieza perdida, sino que inaugura una serie de grabaciones inéditas que verán la luz a lo largo de 2026 como parte de un proyecto de álbum nunca antes publicado.

El lanzamiento coincide con un día de homenajes en Paisley Park, donde se celebra el evento “A Day 2 Reflect. A Night 2 Remember”, una reunión pensada para honrar la música y el espíritu de Prince junto a su comunidad de seguidores. En junio llegará otra celebración con antiguos miembros de su banda y artistas como Chaka Khan, Morris Day, Tevin Campbell, Sounds Of Blackness, Cassandra O’Neal y Bobby Z, reforzando la idea de que su influencia sigue tan viva como siempre. Incluso en cuestiones más terrenales, su legado permanece vigilado: a comienzos de año, sus herederos rechazaron que su música se utilizara en un documental sobre Melania Trump, recordando que, según su equipo legal, “Prince nunca querría que su canción se asociara con Donald Trump”.

Con “With This Tear”, el artista vuelve a hablar desde su archivo, recordándonos que su obra aún guarda capítulos por descubrir y que cada nueva apertura del vault es una oportunidad para reencontrarnos con una voz irrepetible.

Prince, un creador inagotable que reinventó la música desde su propio universo

A lo largo de más de cuatro décadas, Prince construyó una de las carreras más influyentes y prolíficas de la música moderna. Desde su irrupción a finales de los 70 hasta su consolidación como icono global en los 80 con discos como Purple Rain, Sign o’ the Times o 1999, redefinió los límites del pop, el funk, el rock y el R&B con una mezcla única de virtuosismo instrumental, visión estética y libertad creativa. Su capacidad para grabar, producir y tocar prácticamente todo lo que sonaba en sus álbumes lo convirtió en un artista total, mientras que su batalla por el control de su obra anticipó debates clave sobre derechos y propiedad intelectual. Tras su muerte en 2016, su vasto archivo ha revelado la magnitud de un talento que nunca dejó de crear. Cada lanzamiento póstumo confirma que su universo musical sigue expandiéndose, desafiando el paso del tiempo y manteniendo intacta su relevancia.

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