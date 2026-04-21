La música en directo no se detiene y cada semana llegan nuevas giras, anuncios sorpresa y fechas que vuelan en cuestión de horas. En esta agenda de conciertos actualizada encontrarás todos los conciertos confirmados en España, organizados por ciudad, artista, fecha y género, con filtros rápidos para que puedas localizar justo lo que buscas.

Desde grandes recintos hasta salas pequeñas, desde artistas emergentes hasta nombres históricos, esta guía reúne toda la actividad en vivo para que no te pierdas ningún directo. Si un concierto tiene entradas disponibles, lo verás indicado; si está agotado, también.

Explora, filtra y descubre. Tu próximo concierto está aquí.

Agenda de Conciertos — España