Kraftwerk encajan una derrota histórica en su eterna batalla legal por el sample de “Metall auf Metall”

Tres décadas después de iniciar una de las disputas más largas que ha visto la industria musical, Kraftwerk han recibido un revés definitivo en su caso por el uso no autorizado de un fragmento de Metall auf Metall en la canción “Nur Mir” de la rapera alemana Sabrina Setlur, producida por Moses Pelham y Martin Haas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el uso del sample puede considerarse “pastiche” siempre que evoque la grabación original de forma reconocible pero transformada, manteniendo un diálogo artístico con ella. En otras palabras, el tribunal entiende que el fragmento utilizado por Pelham y Haas entra dentro de esa categoría, lo que supone una derrota para el grupo alemán.

El conflicto comenzó a finales de los 90, cuando Ralf Hütter y el fallecido Florian Schneider denunciaron la inclusión del sample sin permiso. Aunque inicialmente ganaron el caso, la decisión fue recurrida, anulada y reenviada en múltiples ocasiones, convirtiendo el proceso en un laberinto judicial que ha marcado el debate europeo sobre el sampling. En 2019, una sentencia ya había establecido que usar una parte reconocible de una grabación podía constituir infracción si no se transformaba lo suficiente, pero la resolución más reciente introduce el matiz del “pastiche”, que ha terminado inclinando la balanza en contra de la banda.

Os dejamos ambos temas para que podáis llegar a vuestras propia conclusiones:

Mientras tanto, Kraftwerk siguen adelante con su actividad artística. El grupo prepara el arranque de su gira Multimedia por Reino Unido e Irlanda, un espectáculo que combina performance y tecnología y que, según su propio equipo, es “un espectáculo de audio y tecnología que no te puedes perder”. Además, celebrarán el 50º aniversario de Radio-Activity con una reedición “viva” del álbum, disponible el 15 de mayo.

Kraftwerk, medio siglo de innovación electrónica en movimiento

A lo largo de más de cinco décadas, Kraftwerk han redefinido los límites de la música electrónica y su relación con la tecnología. Formados en Düsseldorf a comienzos de los 70, el grupo —liderado históricamente por Ralf Hütter y Florian Schneider— sentó las bases del pop sintético con discos como Autobahn, Trans-Europe Express, The Man-Machine o Computer World, obras que anticiparon el futuro de géneros como el synth-pop, el techno o el hip hop. Su estética minimalista, su visión futurista y su obsesión por la precisión sonora los convirtieron en una referencia transversal para generaciones de artistas. Tras múltiples etapas, cambios de formación y giras convertidas en experiencias audiovisuales, Kraftwerk siguen siendo un pilar fundamental de la cultura electrónica contemporánea, demostrando que la innovación no es una fase, sino un camino en constante actualización.

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