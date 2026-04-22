Juan Zelada – Tension and Release / Canción a Canción

Nos acercamos a este nuevo álbum de Juan Zelada, adentrándonos poco a poco en su sonido y sumergiéndonos en cada una de las canciones del mismo, gracias al recorrido que hacemos con su artífice. Tension and Release es un disco atemporal, con reminiscencias del rock de los 70, el folk y el soul. La enorme elegancia y calidez que siempre aporta a sus grabaciones, vuelven a ser señas de identidad en este trabajo. Estamos ante uno de esos álbumes en los que perderse mientras uno camina o conduce sin rumbo, dejándose llevar por las melodías y las atmósferas que nos trasladan a lugares recónditos, a parajes en los que perder la vista y desconectar de manera definitiva de todo lo que nos rodea.
Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.
¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?
¿Dónde y con quién lo has grabado?
Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?
Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación
¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?
Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.
1. After all
2. Down the line
3. What if time
Alude a aquellos maravillosos años de infancia, adolescencia, donde todo parecía más sencillo, más real, más apasionante e importante a la vez. Vivir en constante alucine con las novedades, los viajes, las culturas, la música y con la predisposición de que todo es posible. Alude a esos sentimientos de infancia, yuxtapuestos con el mundo actual que afrontamos. El tiempo nos enseña mucho, y como entidad, conviene reflexionar sobre ello. Con morriña también.
4. You’ve got it all
Va sobre aceptar lo mucho que tenemos, relativizando todo (quizás a la gallega) de que reconozcamos nuestro alrededor, el privilegio y lo mucho bueno que nos rodea. Esa sensación aporta mucho a esa liberación y pone cosas en perspectiva.
5. Sugarcoat
Va sobre NO EDULCORAR, en tiempos actuales donde reina la superficialidad, quedar bien, y tratar las cosas muy por encima, de inmediato, sin profundidad ni contemplación. El estilo funky bailongo invita a bailar desenfrenadamente, acompañando en la bendita locura de bailar porque sí, sin un sentido añadido necesario.
6. On one’s own
(Estando uno a solas) reflexiona sobre el valor de la buena compañía irónicamente estando en muchos momentos a solas. Aprecias aún más la buena compañía, la valoras más y lo visualizas distinto. Es un proceso de madurez personal, aceptación y evolución como siempre.
7. Parabrisas
Ya explicada antes. Con la gran aportación de Litus. Cuando le pregunté para colaborar, me encantó el estilo que le dio interpretando su parte. Hay gente que aclara, allana el camino, ríe, hace reír, cuando es más oportuno, lo ve claro cuando todo es borroso… La metáfora era obvia al conducir bajo aquella tormenta.
8. Tension and release
Tan fácil como tensión y liberación. Una metáfora de vida, también aplicada al mundo musical. Cuando una armonía confusa sugiere algo, busca una resolución, una liberación que acompaña de manera natural. En la vida conviene vivir de forma similar. Llevar el cuerpo a situaciones incómodas, experimentar el límite de cosas, para valorar el arreglar, el deshacer el nudo o el disfrute máximo al liberar el cuerpo de esa tensión. La música siempre va muy vinculada a la vida real.
9. Keep us warm
Balada íntima que rinde homenaje a un gran colega y su relación inquebrantable con su hija. En tiempos de flaqueza o pocos recursos, cuando vienen mal dadas, a veces toca “entrar en calor” o darle calor a la casa de la forma más básica que hay. Arrejuntaditos, el amor es el vínculo más potente que hay y puede con todo.
10. Sleepless nights
Noches de insomnio/desvele. Habla por sí mismo el título. Incertidumbres, miedos, caos, neurosis, dudas, todo ello se junta a la hora de uno tumbarse sobre la cama y “chupar techo”. Uno mira atrás y recuerda infancia, relaciones, anécdotas, momentos, hitos, etc, etc. Todo ello el cúmulo de una tormenta perfecta, que lleva al desvele infinito, la incertidumbre del mundo actual que nos rodea.
Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!
Es un privilegio poder seguir sacando música nueva, otro disco más, y buscar la sostenibilidad con la música ya es un privilegio. Seguir en ese camino, en busca de más y mejores canciones atemporales, sería todo un éxito para mí. Espero que acompañe bien de carretera, de viaje por el camino o simplemente en momentos de calma o frenesí.