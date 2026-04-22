Juan Zelada – Tension and Release / Canción a Canción

La carrera de Juan Zelada es larga y muy productiva, bien sea bajo su propio nombre, colaborando con otros artistas y músicos o formando parte de Combo Paradiso. En todo este tiempo (más de dos décadas), el artista madrileño ha editado ya seis discos en solitario, siendo Tension and Release su última grabación, publicada hace un mes.

Nos acercamos a este nuevo álbum de Juan Zelada, adentrándonos poco a poco en su sonido y sumergiéndonos en cada una de las canciones del mismo, gracias al recorrido que hacemos con su artífice. Tension and Release es un disco atemporal, con reminiscencias del rock de los 70, el folk y el soul. La enorme elegancia y calidez que siempre aporta a sus grabaciones, vuelven a ser señas de identidad en este trabajo. Estamos ante uno de esos álbumes en los que perderse mientras uno camina o conduce sin rumbo, dejándose llevar por las melodías y las atmósferas que nos trasladan a lugares recónditos, a parajes en los que perder la vista y desconectar de manera definitiva de todo lo que nos rodea.

Bienvenido a CrazyMinds. Lo primero, preséntate y preséntanos tu nuevo disco.

Concepto del álbum. Quizás sea aquello de encontrar uno su camino y tomarse las cosas según vienen. Después de tantas experiencias, es tomar un poco de perspectiva, y tan solo aceptar, vivir y disfrutar esa tensión y ese “soltar”, esa liberación.

El álbum alude a ponderar las cosas bellas y sencillas de la vida. El campo como desahogo, a solas o bien acompañado, disfrutando el tiempo de las personas que sanan, a pesar del caos y la desidia. Sin necesidad de edulcorar un proceso de honestidad y aceptación brutal. Quizás de madurez emocional. Cómo relativizar lo mucho que uno tiene y sin embargo no hace falta tanto. Más adelante en la carretera vendrán curvas, tormentas y tempestades. Uno sigue el camino, sigue el viaje, nunca se sabe que nos espera “a la vuelta del vinilo”. Y girar y girar, la aguja que sigue el hilo musical, surcos ya grabados en la memoria, un nuevo panorama atemporal.

Más de 20 años en esto, haciendo discos, EPs, colaboraciones, canciones. Espero que alguna quede en vuestra retina, os acompañe en algún viaje, un examen, una carrera o unas simples risas con los amigos!

¿Desde cuándo y cómo podemos escucharlo?

Desde el 27 Marzo está Tension and Release en plataformas online. Pronto en vinilo si la demanda así lo quiere.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

Se ha grabado en Cool Mood Studios, (Collado Villalba, Madrid) a lo largo de 2025 y principios de 2026. Contando con Alex James Walker mezclando unas grabaciones de Currice como ingeniero, y masterizado por Pablo Diez Larriba, quien también supervisaba la grabación. Músicos de primera talla como Alex Moreno-Corz a la batería, Adrian Bartol al bajo y Miguel Sempere a la guitarra.

Si tuvieras que definir el disco, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

El sonido es de folk-americana, con tintes de soul-rock, añejo con cierto guiño a los años 70 y las canciones atemporales de bandas como Fleetwood Mac, Crosby, Stills & Nash, The Mamas & The Papas, etc. Tension and Release significa aquello de llegar a cierta liberación tras sentir el pulso de la incertidumbre, el caos y los miedos que vienen con ello. Un traslado al campo significativo como nueva necesidad vital de vida, una búsqueda de lo sencillo, y las canciones atemporales.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Volver conduciendo de Cantabria, tras un finde pletórico con amigos, gente que te alegra el día en general. De repente, chaparrón brutal por una carretera nacional, y el sonido de los parabrisas ralentizando como un backbeat de una canción sugerente. Grabar ese mismo sonido del parabrisas como beat y tararear una melodía al volante de camino a casa. Esa idea acabo siendo “Parabrisas” en el álbum. A veces las canciones vienen de los sitios más insospechados.

¿Qué planes tienes para presentarlo en directo? ¿Fechas y/o festivales que ya tengas confirmados?

En Madrid el pasado 11 de abril fue una fiesta por todo lo alto, con la banda al completo, vientos que siempre lo hacen todo más bailongo, y presentando lo nuevo del mismo modo que recuperamos canciones de antaño.

La gira Tension and Release nos llevará en formatos más reducidos a salas pequeñas por nuestra geografía que veo necesario que respaldemos y demos “visibilidad”. Estas son las salas que nutren el talento natural y mantienen a la gente interesada en la música en directo, a menor escala, pero siempre vinculada en su esencia con los artistas. En cuanto a festivales de verano, por ahora tenemos confirmados un par en Galicia, y el Enclave de Agua en Soria, donde siempre pretendo ir aunque sea de público. Espero que se animen más!

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. After all

Cuenta la desidia y frustración que uno puede sentir tras seguir las noticias, el mundo de la actualidad, y la impotencia y rabia que uno siente. Se compuso tras la dana, pero se acumulaba la tragedia del Mediterráneo, Open Arms, mientras estallaba la guerra en Ucrania también, y Oriente Próximo siempre en conflicto. “Depués de todo…” habla de la resiliencia necesaria y casi inhumana que todos sentimos después de cada crisis/conflicto/guerra o situación de injusticia global. Las recetas para sentirnos más humanos y mejor conectados son casi siempre las mismas: el amor, la música, la armonía, la empatía y la comprensión.

2. Down the line

Explica a modo de road movie el concepto de “por el camino”. Van sucediendo cosas, vienen curvas, tormentas y demás, pero debemos disfrutar y asimilar ese proceso. Sobre todo vinculado al mundo de la música, es un paralelismo entre la incertidumbre profesional actual de mucha gente, los cambios vitales sentidos al irse uno al campo, y el disfrutar el camino, el proceso, el durante… que siempre es más satisfactorio que el destino final.

3. What if time

Alude a aquellos maravillosos años de infancia, adolescencia, donde todo parecía más sencillo, más real, más apasionante e importante a la vez. Vivir en constante alucine con las novedades, los viajes, las culturas, la música y con la predisposición de que todo es posible. Alude a esos sentimientos de infancia, yuxtapuestos con el mundo actual que afrontamos. El tiempo nos enseña mucho, y como entidad, conviene reflexionar sobre ello. Con morriña también.

4. You’ve got it all

Va sobre aceptar lo mucho que tenemos, relativizando todo (quizás a la gallega) de que reconozcamos nuestro alrededor, el privilegio y lo mucho bueno que nos rodea. Esa sensación aporta mucho a esa liberación y pone cosas en perspectiva.

5. Sugarcoat

Va sobre NO EDULCORAR, en tiempos actuales donde reina la superficialidad, quedar bien, y tratar las cosas muy por encima, de inmediato, sin profundidad ni contemplación. El estilo funky bailongo invita a bailar desenfrenadamente, acompañando en la bendita locura de bailar porque sí, sin un sentido añadido necesario.

6. On one’s own

(Estando uno a solas) reflexiona sobre el valor de la buena compañía irónicamente estando en muchos momentos a solas. Aprecias aún más la buena compañía, la valoras más y lo visualizas distinto. Es un proceso de madurez personal, aceptación y evolución como siempre.

7. Parabrisas

Ya explicada antes. Con la gran aportación de Litus. Cuando le pregunté para colaborar, me encantó el estilo que le dio interpretando su parte. Hay gente que aclara, allana el camino, ríe, hace reír, cuando es más oportuno, lo ve claro cuando todo es borroso… La metáfora era obvia al conducir bajo aquella tormenta.

8. Tension and release

Tan fácil como tensión y liberación. Una metáfora de vida, también aplicada al mundo musical. Cuando una armonía confusa sugiere algo, busca una resolución, una liberación que acompaña de manera natural. En la vida conviene vivir de forma similar. Llevar el cuerpo a situaciones incómodas, experimentar el límite de cosas, para valorar el arreglar, el deshacer el nudo o el disfrute máximo al liberar el cuerpo de esa tensión. La música siempre va muy vinculada a la vida real.

9. Keep us warm

Balada íntima que rinde homenaje a un gran colega y su relación inquebrantable con su hija. En tiempos de flaqueza o pocos recursos, cuando vienen mal dadas, a veces toca “entrar en calor” o darle calor a la casa de la forma más básica que hay. Arrejuntaditos, el amor es el vínculo más potente que hay y puede con todo.

10. Sleepless nights

Noches de insomnio/desvele. Habla por sí mismo el título. Incertidumbres, miedos, caos, neurosis, dudas, todo ello se junta a la hora de uno tumbarse sobre la cama y “chupar techo”. Uno mira atrás y recuerda infancia, relaciones, anécdotas, momentos, hitos, etc, etc. Todo ello el cúmulo de una tormenta perfecta, que lleva al desvele infinito, la incertidumbre del mundo actual que nos rodea.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo disco? ¡Mucha suerte!

Es un privilegio poder seguir sacando música nueva, otro disco más, y buscar la sostenibilidad con la música ya es un privilegio. Seguir en ese camino, en busca de más y mejores canciones atemporales, sería todo un éxito para mí. Espero que acompañe bien de carretera, de viaje por el camino o simplemente en momentos de calma o frenesí.

Escucha «Tension and Release» de Juan Zelada a continuación: