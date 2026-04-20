Deadletter denuncia el robo de todo su equipo en Barcelona y busca apoyo para recuperarse

La gira europea de Deadletter ha dado un giro doloroso tras sufrir un robo brutal en Barcelona, donde les sustrajeron prácticamente todo su equipo y buena parte de su ropa. La banda británica, que estaba presentando su segundo álbum Existence Is Bliss, había dejado su furgoneta aparcada junto a una comisaría del aeropuerto de Barcelona antes de volar hacia Estambul. Horas después, recibieron la noticia que ningún grupo quiere escuchar: el vehículo había sido forzado y su backline había desaparecido casi por completo.

En un mensaje compartido en redes, el grupo describió la situación como “increíblemente brutal, siendo una banda que nunca ha experimentado comodidad financiera”. Las imágenes difundidas muestran ventanas destrozadas y una puerta trasera arrancada a golpes, reflejo de un robo ejecutado con una violencia que añade aún más frustración a un golpe ya de por sí duro. Entre el material sustraído figuran guitarras, bajos, amplificadores, un clarinete, platos, máquinas de ritmo, un teclado MIDI, un MacBook y una cantidad considerable de ropa, incluida aquella con valor sentimental procedente de personas que ya no están.

El robo en Barcelona no solo interrumpe el tramo final de una gira europea que estaba siendo especialmente positiva para Deadletter, sino que también pone en riesgo sus próximos compromisos en Reino Unido. Por ello, la banda ha puesto en marcha una campaña de financiación colectiva con el objetivo de recuperar parte del equipo imprescindible para seguir adelante. En su comunicado, añadieron que “aunque muchos de los objetos sentimentales no pueden reemplazarse, al menos podemos intentar adquirir lo necesario para la gira por Reino Unido que empieza en un par de semanas”.

La respuesta de sus seguidores ha sido inmediata, superando incluso la meta inicial marcada por el grupo. Un gesto que demuestra el apoyo que Deadletter ha ido cosechando gracias a su propuesta post‑punk incisiva y a una ética de trabajo que, precisamente, hace que un golpe como este resulte aún más injusto. El robo en Barcelona se convierte así en un recordatorio de la vulnerabilidad de las bandas en gira, especialmente aquellas que, como ellos, siguen construyendo su camino sin grandes recursos.

Te dejamos el enlace del crowdfunding por si quieres ayudar a la banda aquí.

Deadletter y la construcción de un universo sonoro tan tenso como magnético

Desde sus primeros pasos, Deadletter se ha consolidado como una de las formaciones más estimulantes del post‑punk británico reciente. Su debut Hysterical Strength les situó en el radar internacional gracias a un sonido oscuro, rítmico y cargado de tensión social, mientras que Existence Is Bliss confirmó su capacidad para evolucionar sin perder identidad. Con letras afiladas, directos frenéticos y una estética que combina urgencia y reflexión, la banda ha logrado conectar con un público cada vez más amplio. A pesar de no haber disfrutado nunca de estabilidad económica, han mantenido una ética férrea y un crecimiento constante, convirtiéndose en un referente de la escena independiente. Este nuevo revés en Barcelona no hace sino subrayar la resiliencia de un grupo que, lejos de detenerse, parece decidido a seguir avanzando con más fuerza que nunca.

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