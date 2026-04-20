Hard‑Fi vuelven a la carga con “Looking For Fun”, un single que mira a The Clash y busca luz entre el caos

Quince años después de su último álbum, Hard‑Fi siguen demostrando que no han perdido ni un ápice de su instinto para capturar el pulso social con guitarras afiladas y melodías que se te quedan incrustadas en nuestro cerebro. Su nuevo single, “Looking For Fun”, llega como un chute de energía urgente y desacomplejada, inspirado directamente en la última línea del clásico de The Clash “(White Man) In Hammersmith Palais”. Y sí, se nota: hay rabia, hay ironía y hay ese deseo tan humano de encontrar un respiro cuando todo alrededor parece ponerse en tu contra.

El tema formará parte de Sweating Someone Else’s Fever, el primer disco de estudio de la banda desde 2005, que verá la luz el 19 de junio. Un regreso que no es casual: escrito y grabado durante 2025, el álbum vuelve a reunir a Richard Archer con su colaborador habitual Wolsey White, recuperando esa mezcla de pop urbano, rock de barrio y crítica social que convirtió a los de Staines en una de las bandas más singulares de su generación.

En “Looking For Fun”, Archer dispara una de esas líneas que resumen perfectamente el espíritu del single: “Todo es falso y nada parece real / Las cosas que amo no te importan / Y que no te importe es lo que me rompe el corazón / Deberíamos estar juntos, pero nos estamos separando”. Una declaración que, traducida al español, mantiene intacta su punzada emocional y que encaja con la visión del propio Archer, quien describe la canción como “buscar la alegría en la vida mientras todos intentan darte una patada en los huevos”.

El lanzamiento llega tras “They Ain’t Your Friends”, primer adelanto del álbum, y después de un 2024 en el que la banda reactivó motores con el EP Don’t Go Making Plans y un concierto de reunión en el O2 Forum Kentish Town que se agotó en minutos. Ahora, además del nuevo disco, Hard‑Fi anuncian tres fechas en Reino Unido para diciembre y una buena lista de festivales veraniegos, incluyendo Stockton Calling, Y Not y Kendal Calling.

Un regreso que, lejos de vivir de la nostalgia, parece decidido a recuperar el espacio que la banda dejó en pausa. Y si “Looking For Fun” es una pista, vienen con ganas de morder.

Hard‑Fi, de las calles de Staines a la historia reciente del indie británico

Desde que irrumpieron en 2005 con Stars of CCTV, Hard‑Fi se convirtieron en una de las voces más reconocibles del indie británico de los 2000. Su mezcla de rock urbano, electrónica minimalista y letras que retrataban la vida en los márgenes conectó con un público masivo, llevándoles a vender más de un millón de copias y a rozar el Mercury Prize. Con discos como Once Upon a Time in the West y Killer Sounds, la banda consolidó un sonido propio mientras llenaban salas como Brixton Academy durante cinco noches consecutivas, igualando récords de nombres como Bob Dylan o Massive Attack. Tras un largo parón, su regreso en 2024 y el inminente lanzamiento de Sweating Someone Else’s Fever confirman que su historia sigue viva y que aún tienen mucho que decir.

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