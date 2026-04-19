Bestia Bebé celebra la perseverancia con su nuevo single “Gustavo Costas”

Bestia Bebé vuelve a demostrar por qué son una de las bandas más queridas del indie argentino con “Gustavo Costas”, el último adelanto de su próximo álbum Yendo rápido a ningún lugar, que verá la luz el 15 de mayo. El título remite al histórico entrenador, pero la canción se mueve en un terreno más amplio: una mirada luminosa a quienes siguen adelante incluso cuando el camino se complica. Una oda a la constancia, a la pasión y a esa forma de entender la vida desde la humildad y la lealtad que tanto identifica a la banda.

El tema se sostiene sobre una base de indie rock marcada por la repetición rítmica y un riff de guitarra que invita al movimiento desde el primer compás. Grabado y producido por Felipe Quintans, ganador de un Latin Grammy, el single captura esa energía eléctrica tan característica de Bestia Bebé, capaz de convertir una historia cotidiana en un himno emocional. Entre líneas futboleras y escenas de pequeñas victorias, la banda construye un relato que celebra el trayecto, incluso cuando está lleno de tropiezos.

“Gustavo Costas” llega como el último anticipo antes del lanzamiento de Yendo rápido a ningún lugar, un disco que promete consolidar la madurez del grupo tras más de una década de canciones que mezclan barrio, amistad y melodías imbatibles. Mientras tanto, la banda continúa de gira por Argentina y prepara una extensa presentación europea que los llevará por ciudades como Oviedo, Pamplona, Burdeos, Granada, Sevilla, Madrid, Barcelona, Londres o París, confirmando su creciente proyección internacional.

Bestia Bebé: una década de canciones que laten desde el barrio

Desde su formación en 2012 en el barrio de Boedo, Bestia Bebé —integrada por Tom Quintans, Polaco Ocorso, Chicho Guisolfi y Marki Canosa— se ha convertido en un referente del rock independiente argentino. Su discografía incluye cinco álbumes de estudio, entre ellos Vamos a Destruir (2023), además de un disco en directo publicado en 2025 que captura la intensidad de sus conciertos. Con letras centradas en la cotidianeidad, el costumbrismo y las amistades que sostienen la vida, la banda ha construido un universo propio donde conviven la emoción, la energía eléctrica y un espíritu comunitario que se refleja en cada canción. En 2026 regresan con Yendo rápido a ningún lugar, un trabajo que reafirma su identidad y su capacidad para transformar lo cotidiano en algo profundamente memorable.

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