Evanescence vuelve con «Sanctuary» y un primer single que recupera su pulso más emocional

Han pasado cinco años desde su último trabajo, pero Evanescence vuelve a escena con Sanctuary, un nuevo álbum que verá la luz el próximo 5 de junio y que marca el inicio de una etapa especialmente intensa para la banda. El anuncio llega acompañado de “Who Will You Follow”, un single que retoma el ADN más reconocible del grupo: la voz de Amy Lee en plena combustión emocional y una instrumentación que vuelve a jugar con ese dramatismo tan característico de su sonido.

El tema, que ya puede escucharse, muestra a Lee enfrentándose a la pérdida de identidad y al desgaste emocional con versos como “¿Qué me has hecho? Me drenas la vida hasta que ya no me reconozco”, una declaración que encaja con la energía visceral del corte. La canción ha sido coescrita y producida por Jordan Fish, exmiembro de Bring Me The Horizon, junto a Zakk Cervini y Nick Raskulinecz, tres nombres que también firman otras piezas del disco.

Sanctuary será el sexto álbum de la banda y llegará en múltiples formatos: edición digital, CD estándar y deluxe, box set y un vinilo 2LP que se publicará el 4 de septiembre. El tracklist incluye títulos como “Beautiful Lie”, “Tell Me When You’ve Had Enough”, “Rapture”, “Afterlife”, “Self Destruct” o la propia “Sanctuary”, anticipando un trabajo que parece moverse entre la introspección y la contundencia.

En palabras de Lee, “este álbum lleva más de tres años en proceso y, al escucharlo completo ahora que está a punto de salir, estoy increíblemente orgullosa de cada segundo. Ha sido mi vía de escape para todo lo que se siente mal y fuera de control, y un lugar para encender la esperanza a través de la música y la conexión”. La cantante reconoce que ha estado “completamente obsesionada” con el proyecto y que está deseando que los fans lo escuchen.

La vuelta discográfica llega acompañada de una gira norteamericana junto a Spiritbox y Nova Twins, a la que seguirá una extensa gira europea y británica a partir del 8 de septiembre, con Poppy, Nova Twins y K.Flay como invitadas. Un regreso en toda regla para una banda que, lejos de acomodarse, parece decidida a abrir un nuevo capítulo con fuerza renovada.

Evanescence, dos décadas reinventando la emoción oscura del rock

Desde su irrupción mundial con Fallen en 2003, Evanescence ha construido una trayectoria marcada por la mezcla de rock alternativo, metal melódico y una sensibilidad gótica que ha convertido a Amy Lee en una de las voces más reconocibles de su generación. Tras el éxito masivo de singles como “Bring Me to Life” o “My Immortal”, la banda ha atravesado cambios de formación, pausas prolongadas y etapas de reinvención que han dado lugar a discos como The Open Door, Evanescence, Synthesis o The Bitter Truth. A lo largo de más de veinte años, el grupo ha mantenido una identidad firme basada en la emotividad, la potencia vocal y una estética inconfundible. Con Sanctuary, su sexto álbum, Evanescence reafirma su capacidad para evolucionar sin perder la esencia que los convirtió en un referente global.

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