Morrissey vuelve a España con dos conciertos en Barcelona y Madrid tras su polémica cancelación en Valencia

El eterno icono del pop británico Morrissey regresará este verano a España con dos actuaciones muy esperadas: el 25 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona, dentro del ciclo Barts Festival, y el 29 de julio en el Movistar Arena de Madrid, en citas coorganizadas por Primavera Sound y SFMusic. Será su primera visita a ambas ciudades en más de una década, y llega en plena gira de presentación de su nuevo álbum Make-up is a Lie, un trabajo que combina su característico lirismo con una producción elegante firmada por Joe Chiccarelli.

El anuncio llega apenas semanas después de su accidentado paso por Valencia, donde el artista canceló el concierto previsto en el Palau de les Arts Reina Sofía alegando “falta de sueño” y “ruido insoportable” debido a las Fallas. Según el comunicado publicado en su web, tras dos días de viaje por carretera desde Milán, el cantante no pudo descansar y describió la experiencia como “un infierno indescriptible” que lo dejó “en estado catatónico”. La suspensión, que afectó a más de 1.500 asistentes, se suma a otras cancelaciones recientes, como la de Noches del Botánico en 2024, cuando se encontraba en tratamiento médico por sinusitis aguda.

A pesar de su reputación imprevisible, Morrissey mantiene intacto el magnetismo que lo convirtió en una de las voces más influyentes del pop británico. En estos conciertos promete repasar tanto su nuevo material como clásicos de todas las etapas de su carrera, desde himnos de The Smiths como “This Charming Man” o “There Is a Light That Never Goes Out” hasta joyas de su etapa en solitario como “Suedehead” y “Everyday Is Like Sunday”.

La venta general de entradas se abrirá en la página web de Primavera Sound el 24 de abril a las 10:00 horas. Las entradas para el concierto de Barcelona también estarán a la venta en la web de Barts Festival, mientras que las entradas de Madrid también estarán a la venta en Notikumi y baila.fm.

Morrissey, un recorrido por la carrera del crooner que redefinió la melancolía moderna

Con más de cuarenta años de trayectoria, Morrissey ha publicado trece álbumes en solitario, todos ellos Top 10 en Reino Unido, y ha recibido reconocimientos como el Premio Social Vanguard 2024 por su activismo en defensa de los derechos de los animales. Su influencia trasciende generaciones: desde su debut con The Smiths, redefinió la sensibilidad del pop británico con letras que mezclan ironía, melancolía y crítica social. En solitario, ha consolidado un estilo inconfundible que sigue inspirando a artistas de todo el mundo, demostrando que su voz —tan controvertida como única— continúa siendo una referencia imprescindible en la historia de la música.

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