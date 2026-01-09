Morrissey reaparece con «Make‑Up Is A Lie», un álbum que mezcla nostalgia, tensión y redención

Tras seis años de silencio discográfico, Morrissey reaparece con Make‑Up Is A Lie, un álbum que marca su regreso a la actividad editorial y su reconciliación con un sello de alcance global. El anuncio, adelantado entre pistas crípticas en redes sociales durante las últimas semanas, confirma que el exlíder de The Smiths publicará su decimocuarto trabajo en solitario el próximo 5 de marzo a través de Sire/Warner. El lanzamiento llega acompañado del tema titular, una pieza que condensa la melancolía, la teatralidad y el lirismo introspectivo que han definido su trayectoria.

El nuevo single, presentado como una suerte de manifiesto emocional, combina líneas vocales cargadas de dramatismo con una instrumentación envolvente, marcada por bajos y percusiones que amplifican el tono confesional. La letra —que evoca viajes, lápidas y revelaciones personales— funciona como una puerta de entrada a un álbum descrito en su nota de prensa como “una llamada explícita a la verdad sin barnices”. El propio Morrissey lo ha definido como “una reunión de amantes” tras una espera que, según él, “a veces ha parecido una tragedia”.

El disco supone también una nueva colaboración con el productor Joe Chiccarelli, responsable de trabajos recientes del artista y conocido por su labor junto a The Strokes, The White Stripes o My Morning Jacket. La grabación tuvo lugar en Studio La Fabrique, en el sur de Francia, y contó con músicos habituales de su órbita como Jesse Tobias, Alain Whyte, Gustavo Manzur o Brendan Buckley, además de incorporaciones como Camila Grey, Carmen Vandenberg y Juan Galeano. La presencia de una versión de Amazona de Roxy Music añade un guiño a sus influencias históricas.

El anuncio despeja rumores sobre la posible publicación de Bonfire Of Teenagers, un álbum terminado pero bloqueado tras la ruptura del artista con Capitol Records. La controversia en torno a ese proyecto —incluyendo la retirada de los coros de Miley Cyrus y las acusaciones de sabotaje por parte del propio cantante— ha mantenido a Morrissey en el centro del debate mediático. Medios como Rolling Stone y Stereogum han seguido de cerca estas tensiones, subrayando cómo su figura continúa generando adhesiones intensas y críticas igualmente vehementes.

Mientras tanto, Make‑Up Is A Lie llega en plena gira internacional, con fechas en Norteamérica y Europa, incluyendo paradas en Valencia, Zaragoza y Sevilla. Para un artista que insiste en “ser él mismo pese al desánimo”, este nuevo álbum parece funcionar como una declaración de supervivencia creativa y un aviso de que 2026 traerá más material.

Entre la devoción y el desencanto: la compleja trayectoria de Morrissey

La carrera de Morrissey es una de las más influyentes —y también polémicas— de la música británica contemporánea. Su irrupción en los años ochenta al frente de The Smiths redefinió el pop alternativo con una mezcla de sensibilidad literaria, guitarras cristalinas y un imaginario emocional que conectó con una generación entera. Tras la disolución del grupo en 1987, el cantante inició una etapa en solitario que lo consolidó como figura de culto. Discos como Viva Hate, Your Arsenal o Vauxhall and I demostraron que su voz —tanto literal como autoral— podía sostenerse sin la presencia de Johnny Marr, y que su capacidad para convertir la vulnerabilidad en épica seguía intacta. A lo largo de los noventa y dos mil, su figura se mantuvo en constante reinvención, alternando periodos de silencio con regresos celebrados por la crítica, como You Are the Quarry en 2004, que Pitchfork y NME destacaron como uno de los mejores retornos de la década.

En los últimos años, sin embargo, su obra ha convivido con un creciente ruido mediático. Declaraciones controvertidas, disputas con sellos discográficos y tensiones políticas han ensombrecido parte de su legado. Aun así, su discografía reciente —incluyendo Low in High School y I Am Not a Dog on a Chain— ha mostrado a un artista que sigue explorando nuevas texturas sonoras y manteniendo su estilo lírico inconfundible. Con Make‑Up Is A Lie, Morrissey parece dispuesto a reencauzar su narrativa pública a través de la música, reivindicando su capacidad para generar canciones que, más allá de la controversia, siguen despertando interés y debate. Su trayectoria, marcada por altibajos, reinvenciones y una fidelidad absoluta a su propia visión, continúa siendo una de las más singulares del pop británico.

