Peter Hook abre la puerta a una posible reunión de New Order con Oasis como inesperados mediadores

La historia interminable entre Peter Hook y New Order acaba de sumar un nuevo capítulo, y uno de los más jugosos. Tras la reciente inclusión conjunta de Joy Division y New Order en el Rock & Roll Hall of Fame, el bajista ha confirmado que está en conversaciones para participar en la ceremonia de noviembre en Los Ángeles, aunque no parece que vaya a compartir escenario con sus antiguos compañeros. Aun así, Hook ha dejado caer una idea tan improbable como irresistible: que Oasis podrían ser los mediadores perfectos para un acercamiento entre ambas partes.

En declaraciones recientes, Hook reconoció que mantiene conversaciones con los productores del evento, pero dejó claro que la herida con la banda sigue abierta desde su salida en 2007 y el posterior conflicto legal. Aun así, no cerró del todo la puerta a una reconciliación si Bernard Sumner diese el primer paso. Y ahí es donde entran los hermanos Gallagher. Según Hook, “quizá Liam y Noel podrían ser los intermediarios que estáis buscando”, imaginando incluso un escenario en el que todos se suben juntos a tocar “Transmission”, “Love Will Tear Us Apart” o “Blue Monday”.

La posibilidad de ver a dos de las bandas más influyentes de Manchester uniendo fuerzas —aunque sea simbólicamente— es tan improbable como emocionante. Hook, por su parte, asegura que asistirá a la ceremonia y que está deseando vivir el momento, aunque reconoce que la relación con sus excompañeros sigue marcada por años de tensiones. Mientras tanto, New Order celebró su entrada en el Rock Hall con un mensaje de agradecimiento que repasaba su trayectoria desde los días de Joy Division, subrayando la resiliencia que ha marcado su camino durante casi cinco décadas.

La ceremonia del Rock & Roll Hall of Fame 2026 se celebrará el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y contará también con la presencia de Oasis, Billy Idol, Sade, Wu-Tang Clan y otros nombres destacados. Si habrá o no un acercamiento histórico entre Hook y New Order es otra historia, pero la simple idea ya ha encendido a los fans de ambas bandas.

Peter Hook: cuatro décadas de bajo, legado y cicatrices

Hablar de Peter Hook es hablar de uno de los bajistas más influyentes de la música moderna. Su estilo melódico y protagonista redefinió el papel del bajo primero en Joy Division, con discos esenciales como Unknown Pleasures y Closer, y después en New Order, donde su sonido se fusionó con la electrónica en álbumes como Power, Corruption & Lies, Low-Life o Technique. Tras su salida del grupo en 2007, Hook continuó girando con sus proyectos The Light, revisitando el repertorio de ambas bandas con enorme éxito. Su carrera está marcada por la innovación, la tensión creativa y una huella sonora que sigue inspirando a generaciones enteras.

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