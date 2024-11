New Order: Sus 5 mejores discos de estudio ordenados de «peor» a mejor

«’Love will tear us apart’ (El amor nos desgarrará), es una canción especialmente emotiva (…) una combinación de agresividad punk junto a un desolador tema de amor eterno.(…) No es amor al uso, tampoco un himno triunfal vacío que pretenda romper el corazón; es auténtica, real, y se balancea de un lado a otro entre la fuerza absoluta y la introspección reflexiva, porque eso era exactamente lo que le estaba sucediendo a la persona que escribió la letra. ‘Love will tear us apart’ es, por tanto, un corte en carne viva de una vida real atrapada en el tiempo» BERNARD SUMNER (New Order)

Dicen que el tiempo es el responsable de marcar la existencia de las personas, de las cosas y de los acontecimientos, dentro de su amplio o corto espacio de nacimiento, evolución y muerte, es decir, el tiempo determina la durabilidad y el mantenimiento.

Al mismo el tiempo, es testigo de los cambios, de los problemas y de los retornos. La historia de la música es un fiel testigo de ello. Pocas son las formaciones o artistas que han permanecido unidos desde su inicio hasta el final, superando todos los avatares del tiempo y de su oxidación. Ni siquiera las formaciones más longevas o estables, han logrado frenar el desgaste del tiempo.

Como suele decirse, las bandas de música no escapan tampoco de los argumentarios seriados. Son líneas quebradas en la línea del tiempo. Detonantes, tramas, subtramas, giros, clímax y desenlaces, generan, temporada tras temporada, toda la leyenda de sus personajes. New Order, fue testigo directo de esta tormenta de circunstancias que en un punto de su historia, pudo convertir y salvar su supervivencia. He aquí su historia…

IAN CURTIS, EL DETONANTE DEL NUEVO ORDEN

Todo empezó en el viejo Manchester de 1976, cuando Bernard Sumner (guitarra), Peter Hook (bajo), Stephen Morris (batería) y Ian Curtis (voz) crearon la banda punk Warsaw (1976). Rápidamente cambiarían el nombre por el de Joy Division (1976-1980) sentando las bases del llamado post punk. Pero… ¿por qué Joy Division?

El nombre nació de una novela que plasmaba uno de los sucesos más tenebrosos de la humanidad. Esa obra obra de ficción era La Casa de las Muñecas (1953), escrita por Ka-Tzetnik. En ella unas jóvenes judías eran sometidas a la esclavitud sexual en un campo de concentración nazi durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. De relato surgió el término Joy Division (La División del Placer), nombre que por sí mismo define su significado.

De la nueva formación nacieron dos discos: Unknown Pleasures (1979) y Closer (1980). La célebre canción Love Will Tear Us Apart fue lanzada en junio de 1980 como sencillo y nunca llegó a formar parte de un álbum ya que al poco tiempo de publicarse Ian Curtis se suicidó. Esto ocurría el 18 de mayo de 1980, hecho que significó el fin de Joy Division. Pero… rápidamente salta la pregunta: ¿Por qué se quitó la vida Ian Curtis?

Por varias razones. En primer lugar tenía gran fascinación por la muerte (ver video), pero además su tormentoso matrimonio con Deborah Curtis, su relación extramatrimonial con Annik Honoré y su desastrosa labor como padre, desembocaron en una crisis personal que lo encerraron en sí mismo y en sus propias letras oscuras. Todo ello desembocó en una depresión profunda y en un trágico suicidio (ahorcamiento). Se recomienda ver este video: El último día de Ian Curtis.

Curtis siempre fue un gran admirador de Franz Kafka, J. G. Ballard,​ William Burroughs, Jean Paul Sartre y Hermann Hesse, entre otros. Su enigmática presencia, su voz de ultratumba, y sus excéntricos bailes parecidos a los ataques de epilepsia que padecía, marcaron su personalidad disímil. De hecho, sufrió varios ataques epilépticos en los escenarios que curiosamente fueron confundidos con sus bailes. Como bien recuerda su compañero de banda Bernard Sumner:

«Ian estaba atravesando ciertas dificultades en su vida personal, y solía mostrar un estado de ánimo bastante agrio. Había conocido a Annik Honoré, una periodista de Bruselas que trabajaba para la embajada belga en Londres; había comenzado una relación con ella, y estuvo muy inestable emocionalmente el tiempo que pasamos en la capital. Era otra de las contradicciones de Ian: se sentía culpable con ese asunto porque estaba casado con Debbie, y tenían una niña, Natalie, de solo nueve meses, pero, al mismo tiempo, quería estar con Annik. Estas aventuras amorosas no eran propias de Ian, junto con su epilepsia, lo hacían caminar por una senda muy peligrosa».

Tras la trágica muerte, Ian fue considerado uno de los poetas malditos del rock, bien por su forma convulsiva de danzar, por su grave e inerte voz y por sus letras oscuras: «Una nube pende sobre mí, marca cada movimiento profundamente en el recuerdo de lo que en otro tiempo fue amor» (Love Will Tear Us Apart).

DE LA MUERTE Y LAS CENIZAS RENACE EL NUEVO ORDEN

Es así como los miembros de Joy Division (Bernard Sumner, Stephen Morris y Peter Hook) decidieron formar un nuevo grupo como símbolo de fortaleza y superación de lo pasado. Esa nueva formación recibió el nombre de New Order (Nuevo Orden), inspiración que vino dada por el mito griego de Phoenix, el ave que obtiene la eternidad tras renacer de sus propias cenizas. En la nueva banda se incluyó a la teclista Gillian Gilbert, novia entonces de Stephen Morris y que posteriormente se convirtió en su esposa. Peter Hook abandonó la banda en 2007 en busca de nuevos horizontes. A continuación, véase la línea temporal de la membresía de la banda (Wikipedia)...

Con el transcurso del tiempo la banda se convirtió en una de las más aclamadas e influyentes de los 80, llegando a vender en EEUU más de 2 millones de álbumes certificados, y en el Reino Unido un total de 1,24 millones de discos certificados. Algunos de sus miembros y ex miembros se fueron relacionando con otros proyectos musicales como Monaco, Revenge, Freebass Electronic, The Other Two, Bad Lieutenant y Peter Hook and The Light.

New Order abrazó un tiempo donde las tendencias musicales mantenían cierta consonancia entre ellas a pesar de ciertas diferencias estilísticas. Por ejemplo, en según qué temas, New Order recuerda en ocasiones a Echo the Bunnymen (Love Less), Pet Shop Boys (Mister Disco, Round & Round), a Depeche Mode y Smashing Pumpkins (Turn My Way) e incluso a The Cure (All the Way, Age of Consent, The Perfect Kiss) o a Primal Scream y Rolling Stones (Rock the Shack). Todos ellos grandes celebridades en el movimiento musical de los 80 y 90. Visto esto vayamos a la compleja selección del TOP 5.

No cabe dudad de que existen discos que son indiscutibles, imprescindibles, bien porque representaron un hito en su momento y posteriormente en la historia, bien porque son trabajos de gran nivel cualitativo, o bien porque a raíz de diversas circunstancias se han ganado el aplauso de críticos y público. Realizar una selección TOP que guste a todos es un reto imposible. No obstante, debe tenerse en cuenta que hay elecciones que son inamovibles porque concuerdan con el canon masivo de la mayoría de electores.

Bien sabido es que New Order está definida como una de las mejores agrupaciones generando sencillos TOP, Ejemplo de ello son Blue Monday, Temptation, Ceremony, Regret, True Faith…). Sin embargo, en nuestra clasificación solo cuentan los álbumes de estudio: Movement (1981), Power, Corruption & Lies (1983), Low-Life (1985), Brotherhood (1986), Technique (1989), Republic (1993), Get Ready (2001), Waiting for the Sirens’ Call (2005), Lost Sirens (2013) y Music Complete (2015). No se incluyen las recopilaciones ni directos. Comencemos pues el abordaje a tan complejo navío…

5. REPUBLIC (1993) Y GET READY (2001)

«Somos fuertes, hacemos lo nuestro, dejamos que el mundo llore, mientras miramos a los pájaros cantar (…) Las palabras no pueden curar cuando una línea es tu amante, y el viento aúlla en mi habitación» YOUNG OFFENDER (Republic) «Somos como el cristal, nos rompemos fácilmente (…) Me aplauden y luego me olvidan )…) El amor es como la miel, no puedes comprarlo con dinero» CRYSTAL (Get Ready)

Resulta difícil decir cuál de los dos trabajos merece esta posición número 5, porque ambos son merecedores de ella. Republic fue el segundo álbum consecutivo de la banda en liderar la lista de álbumes del Reino Unido, y fue elegido para obtener el Mercury Music Prize (1993). En Estados Unidos alcanzó el puesto número 11 en el Billboard 200. Su sencillo principal, Regret, se cristalizó en el TOP 5 de la lista de sencillos de United Kingdom.

La portada del plástico es obra de Peter Saville. En ella se plasma a gente relajándose en la playa mientras las casas se queman (es una referencia a los frecuentes incendios forestales y a los disturbios de Los Ángeles de 1992) en contraposición con los paisajes naturales de Los Ángeles.

Personalmente considero que es un álbum muy compacto. Sus once temas describen distintas situaciones, como los contrastes descritos. Pero también es una sátira hacia la doble moral de la sociedad. Mientras que por una parte ésta destruye, por otra se lanza a la frivolidad de la diversión. Al margen de Regret destacan otros temas sobresalientes como World, Everyone, Everywhere, Young Offender, Times Changes y Special.

Por su parte, Get Ready (2001) fue el primer álbum de estudio en 8 años después de Republic (1993). Además, fue el último en el que apareció la formación original. El álbum recibió críticas positivas y fue dedicado a Rob Gretton, el mánager de Joy Division y New Order, fallecido en 1999. La revista Q lo definió como uno de los 50 mejores álbumes de 2001 y añadió: «New Order ha hecho mejores discos que este, pero no con tanta carga emocional y ruido expansivo. Get Ready es el sonido de una gran banda liberándose de su pasado ante tus oídos».

En una encuesta de Pazz & Jop realizada en 2001 por The Village Voice, Get Ready fue votado por los críticos como el veintidosavo mejor álbum del año. Su mejor tema, Crystal, se ubicó en el puesto número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido. También resultan interesantes las pistas 60 Miles An Hour, Turn My Way (featuring Billy Corgan), Primitive Notion, Rock the Shack (featuring Bobby Gillespie), Slow Jam, Someone Like You…

4. MUSIC COMPLETE (2015)

El álbum cuenta con las voces invitadas de Elly Jackson (La Roux), de Brandon Flowers (The Killers) y de Iggy Pop. Es el primer álbum sin Peter Hook, pero es también el debut de Tom Chapman y el regreso de Gillian Gilbert.

El diseño de la portada fue responsabilidad creativa de Peter Saville. Representa un cubo de estilo Rubik compuesto de líneas negras en mezcla con cuatro combinaciones de colores: rojo, amarillo, verde y azul, que varían el patrón según el soporte del álbum.

El esférico recibió críticas positivas de los críticos. Mixmag describió el disco como «un álbum de pop excepcional, dance-rock estremecedor y estados de ánimo electrónicos revoltosos ». Por su parte, The Guardian escribió que el álbum era «lo más fresco que han hecho en años» y Pitchfork lo llamó «su álbum más refinado desde Technique». De los once temas destacan Restless, Singularity, Plastic (los sintetizadores recuerdan la rítmica electrónica de Giorgio Moroder en Midnight Express), Tutti Frutti (recuerda a Yello), People on the High Line, Academic, Stray Dog (cuyo melodía rompe el estilo de la banda incorporando la palabra hablada de Iggy Pop:

«El secreto de nuestra felicidad es el amor incondicional (…) Crea un recuerdo que dure para siempre (…) Pero esos tiempos fueron difíciles de aferrar. Nada permanece igual. Siempre estamos en movimiento, como el baile de la llama (…) como el átomo y esa bomba que causa tanto dolor»

3. TECHNIQUE (1989)

El disco fue grabado mayoritariamente en Ibiza (España) bajo los influjos de la tendencia de moda: el beat balear y el acid house mezclado con el sonido dance-rock y los estilos Shoom en Londres. Sin embargo, los excesos de la nocturnidad llevaron a la banda a alejarse de ese ambiente y terminaron de grabar el álbum en el Real World Studios de Peter Gabriel (Box, Wiltshire, Reino Unido).

Fue, asimismo, el primer álbum que logró posicionarse como número 1 en las listas del Reino Unido, y su tema Fine Time se estableció como el primer sencillo en alcanzar el número 11. Sobre el el disco Bernard Sumner comentó: «Estábamos en posición de ser conocidos por el sonido de electrónica bailable y habría sido una simpleza haber dejado de hacerlo. Esa era la naturaleza de la época». El álbum quedó rematado con Round & Round, un gran single de 12″.

Technique recibió opiniones muy positivas por parte de los críticos más afamados. Melody Maker elogió el álbum como «un triunfo raro y deslumbrante». NME escribió que «la banda había creado un LP de honestidad inquebrantable, libre de las máscaras de identidades falsas de su pasado». Y Rolling Stone, afirmó que «Technique ofrecía una explosión sólida de presencia sonora con una ejecución impecable».

El disco ha sido catalogado como uno de los mejores álbumes de la década de 1980 y de todos los tiempos. En 2006, la revista Q lo ubicó en el número 21 de su lista de los 40 mejores álbumes de los años 80. NME lo catalogó en la posición 122 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos en 2013. El álbum también está contenido en el libro de Robert Dimery 1001 Albums You Must Hear Before You Die.

2. LOW-LIFE (1985)

Está considerado como uno de los trabajos más fuertes de la banda. Su creación marcó el punto de fusión perfecta entre rock y electrónica. Según la banda el álbum fue «un golpe corto y brusco en el lugar correcto. Con él crecimos y nos convertimos en una banda de verdad». Los componentes electrónicos como cajas rítmicas, samples y otros artilugios, fundamentaron un sonido propio y compacto junto con letras sobre duras temáticas, como el fracaso social, la susceptibilidad humana y la aislamiento como resultado de todo el proceso de caída. La portada en blanco y negro refleja este amalgama de estados.

Todo el arte estuvo diseñado, una vez más, por Peter Saville. En la parte frontal aparece Stephen Morris, el baterista y tecladista del grupo. En el interior hay cuatro fotografías y una hoja de papel semitransparente con el nombre de la banda, lo que permite a los consumidores elegir qué miembro puede verse a través de la funda. La revista Q colocó Low-Life en el puesto número 97 en su lista de los 100 mejores álbumes británicos de la historia y además fue incluido en el libro 1001 Álbumes que debes escuchar antes de morir.

Las pistas y letras del disco tienen aspectos muy destacables. Por ejemplo, Love Vigilantes habla de la inutilidad de la guerra. Perfect Kiss describe diversas actitudes bajo construcciones embriagantes. Sub-culture está inspirada en el club fetichista londinense Skin Two. Face Up presenta una introducción melancólica y cinematográfica que surge de la banda sonora del drama histórico erótico Calígula. Elegía tomó como base la banda sonora de Ennio Morricone, concretamente para la escena del duelo en del clásico western de Sergio Leone, Per qualche dollaro in più (en España, La muerte tenía un precio; en Hispanoamérica, Por unos dólares más).

1. POWER, CORRUPTION AND LIES (1983)

Y llegamos a la cima de los reconocimientos con Power, Corruption and Lies (Poder, Corrupción y Mentiras), título que de por sí define la sociedad actual. Según la mayoría de medios informativos y soportes especializados es el mejor disco de la formación. Temas como Age of Consent, Your Silent Face, Ultraviolence o Leave Me Alone lo entronan. El resto de temas son magníficos. Destaca el uso de la caja de ritmos Oberheim DMX y el teclado sampler Emulator, que dieron un giro muy especial al sonido de la banda.

El álbum fue recibido con gran éxito e incluido en las listas de los mejores álbumes de la década de 1980 y de todos los tiempos. Al mismo tiempo, alcanzó el puesto número 4 en el Top 40 del Reino Unido y conquistó su primer disco de plata.

La portada también fue obra de Peter Saville. Fue premiada como una de las diez portadas de álbumes clásicos de artistas británicos ser ser conmemoradas en un sello postal del Reino Unido emitido por Royal Mail. Se trata de una reproducción del cuadro Una Cesta de Rosas, del artista francés Henri Fantin-Latour, la cual forma parte de la colección permanente de la National Gallery de Londres. Saville dijo que «las flores sugerían los medios por los que el poder, la corrupción y las mentiras se infiltran seductoramente en nuestras vidas». El disco sintetiza una hábil e inteligente mezcla de letras reflexivas junto a un sonido sintetizado, ritmos de música de baile y esa oscuridad heredada de Joy Division. Es un disco que todavía sigue teniendo gran impacto entre las generaciones presentes y futuras.

MENCIONES ESPECIALES

MOVEMENT (1981)

Es el álbum debut de la banda tras la muerte de Ian Curtis. Al principio no fue bien recibido por los críticos y por el público, sólo alcanzó el puesto número treinta en la lista de álbumes del Reino Unido. El fantasma de Curtis dejaba aun su presencia. Es un buen disco pero suena a Joy Division. Debido a ello la banda no tuvo más alternativa que cambiar a un sonido más personal, menos oscuro y más electrónico.

Con el paso del tiempo la recepción crítica el álbum cambió y fue muy positiva, hasta el punto de ser elogiado como un punto intermedio entre Joy Division y un incipiente estilo synth-pop que con el tiempo llegaría a definir a New Order e influiría en la música pop durante décadas.

LOST SIRENS (2013)

«¿Recuerdas ese día En que tu mundo se derrumbó? Cortó como una espad Directo a través de tu corazón ¿Y dónde estaban tus amigos Justo cuando los necesitabas? No estaban allí ¿ Por qué creíste en ellos?» I’LL STAY WITH YOU (Lost Sirens)

Es un buen disco. Temas como I’ll Stay With You, Sugarcane, Recoil, Hellbent, Skake it Up, I Told You So… hacen vibrar los internos y mover el esqueleto. Fue el último álbum con el bajista Peter Hook y el único álbum que se produjo partiendo de grabaciones de archivo. Lost Sirens recibió críticas en su mayoría positivas y vendió 4.678 copias en su primera semana en el Reino Unido.

BROTHERHOOD (1986)

«Cada vez que pienso en ti, siento que me atraviesa un rayo de luz azul (…) Es un problema que encuentro al vivir una vida que no puedo dejar atrás. No tiene sentido decir que la sabiduría del tonto no te hará libre)…) ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos como éramos ayer?» BIZARRE LOVE TRIANGLE (Brotherhood)

El álbum es una fusión de electrónica y post-punk distribuida en sus dos caras. Stephen Morris afirmó que el álbum fue realizado bajo un estado de ánimo esquizofrénico al tratar de hacer, por un lado sintetizadores, y por otro guitarras. El disco contiene diversos temas estrella como Paradise, Broken Promise, Bizarre Love Triangle, All Day Long donde se perciben las claras influencias del Preludio de Richard Wagner en El oro del Rin. La portada del álbum fue creada por Peter Saville. Consiste en una fotografía de una hoja de aleación de titanio y zinc. Pura frialdad y dureza.

ALGUNOS VIDEOS DE NEW ORDER

CERRANDO EL NUEVO ORDEN

Si Blue Monday fue una pieza clave que detonó la elevación de New Order por la escalinata de la tecnología y afianzarse como referencia máxima en la música electrónica, cabe decir también que gracias a este impulso por fin encontraron el punto de partida que facilitó la superación de la influencia intensa de Joy Division y reconversión del trauma que significó el suicidio de su estimado líder Ian Curtis. El video El día que murió Ian Curtis refleja el tremendo grado de afectación que supuso para los miembros de la banda.

Sin embargo, en lugar de disolver la formación y rendirse ante la tragedia, decidieron sublimar el dolor a través de una regeneración completa y así perpetuar el legado de un gran compañero y poeta desaparecido. Ese Nuevo Orden permitió memorizar lo que en su día se gestó como un inicio incierto y lograr el gran reconocimiento internacional y posicionamiento en la historia de la música moderna. Larga vida al Nuevo Orden…(electrónico)