Muse regresan a su lado más espacial con el potente single “Cryogen”

Muse siguen alimentando la expectación alrededor de su próximo disco The Wow! Signal y hoy nos dejan un nuevo adelanto: “Cryogen”, un tema que recupera sin complejos su vertiente más espacial, guitarrera y dramática. La canción, presentada en directo hace apenas unas semanas en el Brixton Academy, llega ahora en su versión de estudio y confirma que el trío de Devon está entrando en una fase especialmente inspirada de su carrera.

“Cryogen” arranca con un riff afilado que remite directamente a la energía de “Plug In Baby”, pero pronto se abre hacia ese híbrido tan suyo entre épica futurista y rock de estadio. Hay ecos del universo oscuro de Origin Of Symmetry y del pulso expansivo de Black Holes & Revelations, todo envuelto en una producción contundente a cargo de Dan Lancaster, con Aleks von Korff sumándose en tareas adicionales.

En lo lírico, Matt Bellamy vuelve a proyectar emociones personales sobre un paisaje apocalíptico, cantando versos como “Winter’s end, she’s Europa, I’m a cracked interloper / Icicles pierce my heart so cruel and quiet”, que en español se traducen como “El final del invierno, ella es Europa, yo un intruso agrietado / Carámbanos atraviesan mi corazón de forma cruel y silenciosa”. La sensación de desolación emocional se mezcla con imágenes de ciencia ficción, reforzando el concepto cósmico que envuelve todo el álbum.

El propio The Wow! Signal toma su nombre de una misteriosa señal de radio captada en 1977, un guiño perfecto para un disco que, según la banda, explora “el misterio cósmico, la esperanza existencial y la posibilidad de contactar con algo mucho más grande que nosotros”. Tras los adelantos “Unravelling” y “Be With You”, este tercer single confirma que el grupo está apostando por un sonido que mira hacia atrás sin perder de vista el futuro.

Mientras tanto, Muse continúan preparando una intensa gira norteamericana junto a Bloc Party, The Temper Trap y Portugal. The Man, con fechas europeas aún por anunciar. Si hacemos caso a lo que Bellamy insinuó en Londres, habrá más noticias muy pronto.

Muse, el trío que convirtió sus obsesiones distópicas en un lenguaje propio

Desde su debut a finales de los 90, Muse han construido una de las carreras más singulares del rock contemporáneo. Con discos como Origin Of Symmetry, Absolution, Black Holes & Revelations o The Resistance, el trío ha ido expandiendo su sonido desde el rock alternativo hacia territorios sinfónicos, electrónicos y futuristas, siempre con un sello inconfundible. Su habilidad para combinar virtuosismo instrumental, grandes melodías y una imaginería casi cinematográfica les ha convertido en una de las bandas de directo más espectaculares del mundo. A lo largo de diez álbumes, han sabido reinventarse sin perder identidad, explorando desde la distopía política hasta la ciencia ficción emocional. Con The Wow! Signal, todo apunta a que seguirán ampliando su universo creativo con la misma ambición que les ha acompañado desde el principio.

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