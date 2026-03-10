Muse adelantan “Be With You” con un fragmento dramático que los devuelve a su vena más operística

Muse han compartido un primer adelanto de “Be With You”, su próximo single y el primer material inédito desde Unravelling en 2025. El fragmento, publicado en un breve vídeo, muestra a Matt Bellamy tocando un órgano en el interior de una iglesia mientras entona versos cargados de fatalismo y redención: “Parece que mi vida ha sido devorada / he agotado toda mi suerte / necesito saltar al fuego, encontrar un poder superior y alcanzar algo nuevo”. La escena, acompañada por acordes solemnes y un tono casi litúrgico, apunta a un regreso a la faceta más teatral y grandilocuente del trío británico.

Por ahora, la banda no ha confirmado la fecha de lanzamiento del single, aunque sí se sabe que están inmersos en la creación de su décimo álbum de estudio, continuación de Will of the People (2022). El bajista Chris Wolstenholme ya adelantó hace unos meses que el grupo planeaba entrar al estudio “muy, muy pronto” y que 2026 podría ser el año del nuevo disco, salvo imprevisto. También explicó que Muse no tienen actualmente sello discográfico y que están valorando si renovar con Warner o buscar un nuevo hogar para esta etapa.

El adelanto de “Be With You” llega tras un periodo convulso para la banda, que en enero canceló varias fechas en Abu Dabi, Sudáfrica e India por “circunstancias imprevistas” y aún no ha anunciado nuevas citas. De hecho, uno de sus últimos grandes directos fue en 2025, cuando sustituyeron a Kings of Leon en el Mad Cool Festival de Madrid con un concierto que recorría todas sus eras.

Aunque el fragmento es breve, la puesta en escena y el tono dramático sugieren que Muse podrían estar preparando un giro hacia su lado más épico, ese que mezcla rock sinfónico, ciencia ficción emocional y un sentido del espectáculo que pocos grupos contemporáneos manejan con tanta naturalidad. Si “Be With You” es el primer paso de esta nueva etapa, todo apunta a que el décimo álbum será un regreso a lo grande.

Muse, dos décadas de épica futurista y reinvención constante

Desde su debut a finales de los 90, Muse se han consolidado como una de las bandas más influyentes del rock moderno. Con discos como Origin of Symmetry, Absolution, Black Holes and Revelations o The Resistance, han construido un sonido que combina rock progresivo, electrónica, ópera espacial y una teatralidad que los ha convertido en referentes del directo a gran escala. Su capacidad para reinventarse —del metal distópico al pop sintético, pasando por himnos de estadio y distopías políticas— ha mantenido su relevancia durante más de veinte años. Con Will of the People exploraron un universo conceptual marcado por la rebelión y la estética digital, y ahora, con “Be With You”, parecen dispuestos a abrir un nuevo capítulo que podría recuperar la grandiosidad que los hizo únicos.

