El rugido de Rotterdam

Rotterdam no es una ciudad para los débiles de corazón. Su puerto no descansa nunca y sus calles poseen esa dureza gris de quien sabe que nada se regala en la vida. Entre sus grúas industriales y ese aire gélido que sopla con fuerza desde el Mosa, ha germinado una de las fieras más indomables del garage europeo actual. Iguana Death Cult ha vuelto a la carga para reclamar su trono en el underground. Tras un interludio de experimentación casi académica que nos dejó el cerebro echando humo, la banda ha decidido que ya basta de sutilezas.

El asfalto reclama su tributo de sangre y sudor. El grupo regresa con una bofetada de realidad titulada Guns Out. Es un disco que huele a amplificador recalentado y a la ansiedad eléctrica de quien ha pasado demasiadas noches al raso buscando respuestas. Estamos ante el sonido de una banda que ha decidido desnudarse emocionalmente mientras sube el volumen al nivel once. Es una catarsis necesaria tras los senderos complejos que exploraron en su anterior trabajo, Echo Palace (2023). Aquella etapa fue brillante, pero este nuevo rugido es algo visceral que sale directamente de las entrañas de la ciudad portuaria.

La catarsis eléctrica de Iguana Death Cult

El cuarto asalto de los holandeses es una coproducción de lujo entre Greenway Records y The Reverberation Appreciation Society, sellos que entienden perfectamente el lenguaje del ruido con clase. El album rompió sus cascarones este pasado 10 de abril de 2026. Grabado en los estudios sudorosos de Rotterdam y mantiene una estética sonora orgánica y directa. Es quebradizo. Contrapunteado. Complejo es un trabajo que prioriza la pegada del bajo y la suciedad controlada de las guitarras. La portada ya destila su esencia. Una pieza textil táctil que mezcla el surrealismo con la artesanía DIY.

Para entender este disco hay que mirar hacia atrás. Muchos grupos se acomodan cuando encuentran una fórmula que funciona, pero los de Rotterdam prefieren quemarlo todo y empezar de nuevo. Si en su entrega previa buscaban estructuras del art-punk más intrincadas, en este nuevo largo han preferido la línea recta. La sencillez aquí no es falta de ambición, sino un ejercicio de honestidad brutal. Han dejado de lado los arreglos barrocos para centrarse en lo que mejor saben hacer: rock de garaje que te golpea en la boca del estómago.

Esta transición no ha sido casual. El grupo sintió la necesidad de purgar el agotamiento acumulado durante las giras y la presión de la industria. Escribir estas canciones ha sido como quitar la costra de una herida que no terminaba de cerrar. El resultado es una colección de temas que vibran con una urgencia que solo se encuentra en las bandas que tocan cada concierto como si fuera el último de sus vidas. Es un regreso a las raíces más salvajes, pero con la madurez de quien ya ha visto demasiado mundo.

«A lo largo de mi vida he sufrido fuertes cambios de humor. Me sentía tan deprimido como una canción temprana de The Cure, o tan eufórico que sentía que ni siquiera la muerte podría arruinarme el día» —Jeroen Reek

De las iguanas al culto

La génesis de Iguana Death Cult parece sacada de un guion de cine underground. Todo empezó con Jeroen Reek, su vocalista, procesando los residuos de un viaje de hongos matutino. Al ver a una pareja de ancianos con iguanas al hombro, algo hizo clic. Mezcló esa visión con su obsesión por el documental de la secta de Jonestown y un respeto reverencial por The Iguanas, la banda primigenia de Iggy Pop. Para Reek el nombre mezcla la visión lisérgica, el humor negro, la obsesión con las sectas y la reverencia rockera. No es solo una etiqueta; es un pequeño manifiesto sobre seguir a un «amo reptiliano» imaginario hasta el final.

Desde sus inicios, el grupo se movió por el garage rock más visceral. Sin embargo, en su anterior trabajo, Echo Palace, coquetearon con el art-punk y estructuras más complejas. Aquello fue una exploración necesaria, pero Guns Out representa el retorno al hogar. Es la vuelta a la urgencia, al sudor y a la simplicidad cortante que los puso en el mapa. Han pasado de ser unos científicos del sonido a ser, de nuevo, unos gamberros con mucho que decir sobre el colapso moderno.

El motor de cuatro tiempos: «Psicodelia» sucia y «post-punk»

La formación se mantiene sólida, como una unidad de combate que sabe leerse los pensamientos sin mirarse: Jeroen Reekm (voz y carisma cínico. El profeta del caos cotidiano), Tobias Opschoor (guitarras que cortan como cristales rotos en el suelo de un bar), Jimmy de Kok (un bajo que es el pulso de la ciudad, rítmico y obsesivo) y Uri Rennert (batería implacable, el motor que no permite que el disco baje de revoluciones).

En Guns Out, el sonido es una pared de ladrillos que te golpea con ritmo. Se alejan de las florituras para abrazar un garage rock primitivo pero inteligente. Las guitarras de Iguana Death Cult suenan saturadas, con ese grano que solo se consigue cuando los pedales están al límite. El post-punk se manifiesta en las líneas de bajo, que son verdaderas protagonistas, marcando un camino oscuro y bailable que recuerda a la urgencia de The Fall.

La psicodelia aquí no es para soñar despierto en un prado de flores. Es una psicodelia «sucia», llena de distorsión y caos. Es el sonido de Rotterdam: industrial, gris, pero vibrante de una energía humana incontrolable. La instrumentación busca la frontalidad, sin capas innecesarias que oculten la intención de las canciones

El cinismo como escudo

La interpretación vocal de Jeroen Reek en este disco merece un capítulo aparte. Su voz no busca la belleza estética, sino la transmisión de una verdad incómoda. Utiliza un tono cargado de cinismo y una urgencia que recuerda a los grandes nombres del género. Es capaz de pasar de un susurro paranoico a un grito de guerra en cuestión de segundos, guiando la narrativa emocional del álbum con una destreza envidiable.

En temas como el que da título al disco, su voz suena maníaca, capturando esa euforia peligrosa de las noches sin fin. En cambio, en los momentos más reflexivos, se percibe una vulnerabilidad que antes solía ocultar tras capas de ironía. Es una voz que ha envejecido bien, ganando en textura y en capacidad de comunicar ese cansancio vital que atraviesa toda la obra. Reek no canta; escupe verdades que a veces duelen, pero que siempre liberan.

En este álbum, su registro se siente más honesto. No hay efectos que escondan su vulnerabilidad cuando habla de agotamiento mental. Sin embargo, cuando la música acelera, su voz se convierte en un grito de guerra, una catarsis necesaria que guía al oyente a través del vendaval sonoro. Es una interpretación vocal que se siente física, casi puedes ver las venas de su cuello tensarse en cada estrofa.

Un tapiz de locura urbana

La portada de Guns Out es una maravilla del arte DIY. Lejos de los diseños digitales fríos, aquí tenemos una composición que parece realizada con técnicas de fieltro de aguja y bordado. Un tigre gigante, con una expresión de pánico o furia casi humana, domina la escena frente a un edificio de ladrillo rojo.

Es una imagen surrealista y cargada de detalles: un mono colgando de una ventana, músicos tocando el teclado y la guitarra tras los cristales, y una figura celestial con cabeza de estrella sentada sobre una luna creciente. Esta estética captura perfectamente la esencia de la banda: algo hecho a mano, crudo, colorido pero inquietante. Es un caos controlado que refleja la dualidad de su música: la agresividad del tigre frente a la fragilidad del hilo.

El disco es agresivo, pero está hecho con una sensibilidad artesanal. Es un caos controlado donde lo absurdo y lo cotidiano se dan la mano. Los colores saturados y las formas casi infantiles pero inquietantes resumen visualmente la energía maníaca que recorre cada pista de este álbum.

Sanar la herida

El eje central de este trabajo es la lucha interna contra el mundo moderno. No es un álbum de protesta política tradicional, sino una exploración de la salud mental y el agotamiento personal. Habla de esos momentos en los que sentimos que ya no podemos más, del burnout que nos consume y de la duda constante que nos persigue. Es un disco sobre sanar, pero sobre sanar a través del ruido y la confrontación con uno mismo.

Hay una crítica mordaz al consumismo desenfrenado y a la gratificación instantánea que nos ofrece la tecnología. Sin embargo, el mensaje final es de esperanza y comunidad. La banda nos anima a buscar apoyo en los nuestros, a ser ese «campeón» que ayuda al amigo que está en el suelo. En un mundo que parece desmoronarse, la música de estos holandeses nos recuerda que no estamos solos en el caos. Es un grito contra la apatía moderna.

El concepto central de este trabajo es pues la resiliencia, un disco optimista que encuentra el valor en el fango. Trata sobre el «burnout», esa sensación de estar vacío por dentro mientras el mundo te exige seguir corriendo. Reek ha definido el proceso de escritura como «quitar la costra de una herida».

«El peso del mundo nos oprime como nunca antes. este álbum lamenta una creciente sensación de incomodidad en uno mismo al ver que el mundo tal como lo conocemos se detiene y la división diseñada algorítmicamente da paso al neofascismo» —Iguana Death Cult

Un éxodo narrativo a través del caos

El disco arranca con la energía maníaca de Guns Out, una pieza que captura ese momento de invencibilidad ficticia en una noche de excesos. La letra nos dice «mi cabeza es un arma cargada, lista para disparar contra la oscuridad», recordándonos que a veces la fiesta es solo una huida hacia adelante. Sin tiempo para respirar, enlazamos con I Like It, It’s Nice, un himno cargado de sarcasmo donde la banda se burla de la complacencia ante la basura que consumimos a diario.

La transición hacia Swinging At Ghosts nos sumerge en un ritmo más hipnótico, casi paranoico, que desemboca en la profundidad de Lazarus. Aquí, el grupo parece resurgir de sus propias cenizas antes de caer en el pozo sonoro de Low, una pista que hace honor a su nombre con un bajo pesado que vibra en la boca del estómago.

La segunda mitad del álbum golpea con Heavyweight, donde el mensaje de apoyo mutuo se vuelve explícito entre guitarras punzantes. «Si te sientes como un peso muerto, yo seré el que te cargue hasta la orilla», canta Reek con una honestidad brutal. La urgencia regresa con Reckless Running, una descarga de menos de dos minutos que es puro punk de garaje, ideal para perder los estribos en un pogo.

Hacia el final, Supreme Leader aporta una visión crítica sobre el poder y el ego, conectando de forma fluida con Need a Friend, un momento de vulnerabilidad necesaria que rompe la coraza de la banda. El cierre llega con Deflated, una canción que suena al final de una larga batalla, cuando el aire se escapa, pero la satisfacción de haber sobrevivido permanece. Es un final perfecto, dejando al oyente con un zumbido en los oídos y la sensación de haber pasado por una trituradora emocional.

El culto a la muerte de la iguana

Guns Out es el disco que Iguana Death Cult necesitaba grabar para recordarnos por qué el rock de garaje sigue siendo relevante en 2026. Es un trabajo que no intenta ser elegante, sino auténtico. Es ruidoso, es cínico y, sobre todo, es humano. Han logrado encapsular la ansiedad de una generación que se siente agotada pero que aún tiene fuerzas para gritar. Si buscas un refugio seguro, este no es tu sitio.

Pero Guns Out es mucho más que un cuarto disco; es la confirmación de que la banda ha sabido transformar su ansiedad y su cansancio en un artefacto sonoro de una potencia inusitada. Es un disco valiente que no tiene miedo a sonar feo si con ello consigue ser más real. En un panorama musical a menudo demasiado pulido, este rugido desde Rotterdam es el soplo de aire sucio que todos necesitábamos para despertar. si buscas una catarsis que te haga sentir vivo, dale al play y deja que las iguanas tomen el control.

La imagen de la portada lo define todo. Funciona como una escena de zoológico urbano enloquecido: una ciudad de ladrillo rojo donde los instintos se desatan y lo surreal ocupa el lugar de lo cotidiano. El tigre desproporcionado que cruza el primer plano, con cara de pánico casi cómico, parece representar el instinto salvaje paseando por una ciudad domesticada, convertido en espectáculo más que en amenaza.

Arriba, las figuras casi carnavalescas —el personaje-luna colgado de cables y el mono blanco entre las ramas— añaden una capa de absurdo controlado: parecen artistas de circo atrapados en una fachada de bloques, como si la fantasía tuviera que colarse a la fuerza en un entorno urbano rígido. Las ventanas con manos tocando un teclado refuerzan la idea de música como actividad subterránea que ocurre dentro de esas cajas de ladrillo, mientras fuera desfila la farsa animal.

En conjunto, la portada y el disco sugieren un mundo donde la ciudad, el circo y el zoo se confunden: barras metálicas que recuerdan jaulas, ladrillos de colores casi infantiles, fauna desubicada y personajes que sonríen desde posiciones imposibles. Yo lo leería como comentario irónico sobre la vida moderna: todos actuamos como animales raros en un decorado artificial, vigilados, performativos, con el peligro real convertido en decoración pop.

Escucha aquí «Guns Out» de Iguana Death Cult