Madonna y Sabrina Carpenter sellan su alianza pop con el lanzamiento de “Bring Your Love”

El vínculo que Madonna y Sabrina Carpenter iniciaron en Coachella no se ha quedado en una anécdota festivalera. Ambas artistas acaban de publicar “Bring Your Love”, un dueto que funciona como nuevo adelanto de Confessions II, el esperado regreso de Madonna a la pista de baile junto a Stuart Price, el productor que definió la era Confessions on a Dance Floor. El single mantiene ese pulso electrónico elegante y directo que marcó su colaboración original, y llega en un momento clave para ambas artistas, cada una desde un punto distinto de su trayectoria.

El lanzamiento confirma que Confessions II, previsto para el 3 de julio, será también el reencuentro de Madonna con Warner, su sello histórico. Desde Madame X (2019), la artista había centrado su actividad discográfica en recopilatorios como Finally Enough Love y Veronica Electronica, pero este nuevo capítulo apunta a una vuelta a la energía expansiva que siempre ha definido sus grandes reinvenciones. “Bring Your Love” se presenta así como una declaración de intenciones: un puente entre su legado y la nueva generación que Carpenter representa con soltura.

Para Sabrina Carpenter, el single llega tras un mes especialmente intenso. La artista abrió abril con el vídeo para “House Tour” y firmó dos actuaciones como cabeza de cartel en Coachella, acompañada por cameos inesperados de Susan Sarandon, Will Ferrell y Sam Elliott.

“Bring Your Love” funciona como un punto de encuentro generacional y estilístico, y como un recordatorio de que Madonna sigue sabiendo elegir el momento exacto para mover ficha. Con Confessions II a la vuelta de la esquina, este single se convierte en una pieza clave para entender hacia dónde se dirige su nueva etapa.

Madonna, cuatro décadas reinventando el pop sin mirar atrás

La carrera de Madonna es una de las más influyentes y longevas de la historia del pop. Desde su debut en los 80, ha construido una discografía que abarca desde el dance primigenio de Madonna y Like a Virgin hasta la sofisticación electrónica de Ray of Light y el hedonismo de Confessions on a Dance Floor. Siempre dispuesta a reinventarse, ha explorado territorios como el R&B, el pop latino, el folk electrónico o la experimentación política de Madame X. Su impacto cultural trasciende lo musical: ha redefinido la estética pop, la relación entre música y performance y el papel de las mujeres en la industria. Con Confessions II, Madonna vuelve a una de sus eras más celebradas, demostrando que su capacidad para marcar el pulso del pop sigue intacta.

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