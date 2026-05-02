Placebo reabre las puertas de su debut con una versión más cruda y expansiva de “Lady Of The Flowers”

Treinta años después de aquel debut que agitó el rock alternativo británico, Placebo vuelve a mirar a su propio pasado para reinterpretarlo con la perspectiva que solo da el tiempo. El dúo formado por Brian Molko y Stefan Olsdal acaba de compartir una nueva versión Re:Created de “Lady Of The Flowers”, una de las piezas más evocadoras de su primer álbum, y lo hace como segundo adelanto de RE:CREATED, el proyecto con el que revisitan por completo aquel disco de 1996 que los lanzó a la escena internacional.

La banda ha vuelto a las cintas originales para reconstruir la canción desde dentro, añadiendo capas de producción más densas y un enfoque vocal que sitúa la voz de Molko en primer plano, más clara y expansiva que en la mezcla original. El resultado es una lectura más pesada, más atmosférica y más consciente del peso que estas canciones han adquirido tras décadas de directo. Como ellos mismos explican, “pensamos en este disco como un montaje del director… no lo hemos recreado desde cero, sino que hemos traído 30 años de experiencia a las grabaciones originales”, en unas declaraciones que resumen perfectamente el espíritu del proyecto.

Este lanzamiento llega acompañado de una gira 30º aniversario, que recorrerá Europa entre septiembre y diciembre con un repertorio centrado exclusivamente en sus dos primeros álbumes, paradas en Madrid y Barcelona incluidas. Una celebración que, lejos de la nostalgia vacía, parece funcionar como un ejercicio de reconciliación con un legado que durante años les generó dudas y tensiones internas. No es casual que Molko reconociera en su día que no se sentían cómodos con la idea de un tour retrospectivo, o que Olsdal admitiera haber atravesado una crisis de confianza durante la última gran gira de aniversario. Hoy, sin embargo, ambos parecen haber encontrado una forma de mirar atrás sin perder de vista quiénes son ahora.

Con RE:CREATED, Placebo no busca reescribir su historia, sino afinarla. Ajustar el enfoque. Completar aquello que, según ellos mismos, no pudieron plasmar en estudio por falta de experiencia. Y si “Lady Of The Flowers” sirve como indicador, el resultado promete ser una relectura poderosa, emocional y profundamente conectada con la evolución de una banda que nunca ha dejado de cuestionarse.

De la crudeza del debut a la madurez expansiva: la trayectoria imparable de Placebo

Desde su irrupción en 1996 con Placebo, el dúo formado por Brian Molko y Stefan Olsdal se convirtió en una de las voces más singulares del rock alternativo europeo. Su mezcla de guitarras abrasivas, sensibilidad queer y letras cargadas de ambigüedad emocional les permitió destacar en una escena británica dominada por el britpop. Discos como Without You I’m Nothing, Black Market Music o Sleeping With Ghosts consolidaron un sonido reconocible y una identidad que siempre ha orbitado entre la crudeza y la introspección. A lo largo de su carrera, Placebo ha sabido reinventarse sin perder su esencia, explorando nuevas texturas en trabajos posteriores como Meds, Battle For The Sun o Never Let Me Go. Con más de tres décadas de actividad, giras multitudinarias y un catálogo que ha influido a varias generaciones, la banda sigue demostrando que su evolución es tan relevante como su legado.

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