Placebo anuncia el lanzamiento completo de «This Search For Meaning» con material inédito

La banda de rock alternativo Placebo, liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal, ha anunciado el lanzamiento completo de su segundo documental, This Search For Meaning, programado para el 12 de septiembre de 2025 a través de SO Recordings. Según NME, esta edición deluxe de cuatro discos incluye el documental en Blu-ray y DVD, dos CDs de audio con el concierto This Is What You Wanted – Live In Mexico City y una versión ampliada de su álbum de 2022, Never Let Me Go, con su versión del Shout de Tears For Fears y un póster desplegable. Dirigido por el cineasta escocés galardonado Oscar Sansom, el documental, estrenado en cines en 2024, explora los temas de las letras de Placebo—alienación, identidad, vigilancia y crisis climática—junto a su evolución personal y musical durante tres décadas. Incluye actuaciones nuevas grabadas en Twickenham Film Studios, imágenes de archivo inéditas y entrevistas con artistas como Shirley Manson, Robbie Williams, Yungblud, Joe Talbot (IDLES) y David Bowie.

Molko describió el proceso como “desafiante pero honesto”, destacando en NME cómo Sansom los animó a mostrar momentos incómodos para retratar su humanidad. El concierto en México, parte de una gira que atrajo a 1.5 millones de fans, captura la intensidad de Placebo en vivo. El paquete, en un digipak de seis paneles, está en preventa en placeboworld.co.uk. La banda reafirma su legado como pioneros del rock alternativo con esta obra introspectiva y culturalmente relevante.

Tracklist de Placebo – This Is What You Wanted – Live In Mexico City

‘Opening Titles ‘Forever Chemicals ‘Beautiful James’ ‘Scene Of The Crime’ ‘Hugz’ ‘Happy Birthday In The Sky’ ‘Bionic’ ‘Twin Demons’ ‘Surrounded By Spies’ ‘Chemtrails’ ‘Sad White Reggae’ ‘Try Better Next Time’ ‘Too Many Friends’ ‘Went Missing’ ‘For What It’s Worth’ ‘Slave to The Wage’ ‘Song To Say Goodbye’ ‘Come Undone’ ‘The Bitter End’ ‘Infra-Red’ ‘Shout’ ‘Fix Yourself’ ‘Running Up That Hill’

Placebo: Pioneros del rock alternativo con un legado provocador

Formada en Londres en 1994 por Brian Molko (voz/guitarra) y Stefan Olsdal (bajo/guitarra), Placebo irrumpió en la escena con su debut homónimo de 1996, impulsado por sencillos como Nancy Boy y Bruise Pristine. Su sonido andrógino y letras sobre identidad y alienación desafiaron el machismo del Britpop, ganándose el apoyo de David Bowie, quien colaboró en Without You I’m Nothing (1998), con hits como Pure Morning. Álbumes como Black Market Music (2000) y Sleeping With Ghosts (2003) consolidaron su éxito global, con ventas de más de 13 millones de discos y giras en festivales como Reading y Coachella. Meds (2006) y Battle for the Sun (2009) exploraron sonidos más oscuros, mientras que Loud Like Love (2013) y Never Let Me Go (2022) mostraron su evolución hacia temas sociales y políticos.

Con nueve álbumes de estudio, Placebo ha mantenido una presencia constante en escenarios como Brixton Academy y Wembley Arena, con un impacto cultural amplificado por su exploración de género, sexualidad y trauma. Su relación con David Bowie, quien los llevó de gira, sigue siendo una influencia clave, como se ve en This Search For Meaning. En 2025, Placebo continúa siendo una fuerza vital en el rock alternativo, conocida por su intensidad en vivo y su compromiso con temas provocadores.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.