Madonna ha publicado «Love Sensation», el tercer adelanto de Confessions II, el álbum previsto para el 3 de julio que supone la continuación espiritual de Confessions On A Dance Floor (2005). El single llegó a las plataformas de streaming pocas horas después de su estreno en directo ante unas 50.000 personas en un concierto improvisado en Times Square la noche del 4 de junio, celebrado en el marco del Mes del Orgullo y retransmitido en directo a través de la app Grindr.

«Love Sensation» es un corte de house percutivo producido de nuevo junto a Stuart Price, el mismo responsable del sonido de la primera entrega. Con Confessions II, Madonna completa así una trilogía de singles que incluye «I Feel So Free» y «Bring Your Love» (con Sabrina Carpenter) antes de la fecha de publicación del disco, que ya tiene preventa abierta.

Veinte años bailando sobre el abismo

Madonna Louise Ciccone lleva más de cuatro décadas redefiniendo los límites de lo que se le permite hacer a una mujer en la industria musical. Desde Like a Virgin (1984) hasta Ray of Light (1998), pasando por la provocación calculada de Erotica (1992) y la reinvención electrónica de Music (2000), cada disco suyo ha sido también una declaración de intenciones sobre quién tiene el control. Confessions On A Dance Floor (2005) fue el momento en que decidió que la pista de baile no era una concesión al mercado sino su hábitat natural: el álbum llegó al número uno en cuarenta países y produjo uno de los tours más exitosos de su carrera. Los años siguientes, de Hard Candy (2008) a Madame X (2019), fueron experimentos de identidad —a veces incómodos, siempre deliberados— que mantuvieron su nombre en el centro del debate cultural aunque no siempre en el de las listas.

El regreso a la fórmula de Confessions con el mismo productor, Stuart Price, no es nostalgia: es una apuesta consciente por recuperar el territorio donde Madonna nunca ha necesitado justificarse. «Love Sensation» llega veinte años después del original con la misma arquitectura de bajo y hi-hat, pero en un contexto donde el house ha vuelto al centro de la conversación pop. El 3 de julio dirá si el regreso está a la altura de la promesa.

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