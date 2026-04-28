Fotografías: May Robledo

Es una de las bandas del momento, destinada a ser la revelación absoluta de este año. Se llaman RATA y vienen de Murcia con las cosas cada vez más claras porque lo que empezó casi como un juego para Félix Esteban y Daniel Sabater, ya está adquiriendo un tono mucho más serio y profesional. Tras el buen sabor de boca que dejó su EP Niñato, y al amparo de una discográfica como Sony, acaban de publicar su primer larga duración No me quiero morir nunca, un tratado de juventud, un canto de amor a su tierra y, sobre todo, una colección imbatible de hits en potencia. Diez temas potentes, reflexivos y enormemente pegadizos.

Unos días antes de quedar con ellos para charlar, asistimos a la presentación de su álbum para constatar que en directo son arrolladores. Dani a la batería y Félix al bajo, se guisan y se comen todo y lo hacen con una solvencia abrumadora, haciendo que las canciones suenen contundentes y muy fieles a como lo hacen en su versión de estudio. El directo es el gran caballo de batalla de RATA y el boca a boca empieza a funcionar. Sin ir más lejos, agotaron hace unos días dos fechas en la madrileña sala El Sol para el próximo mes de noviembre, y lo hicieron en pocas horas, demostrando que lo suyo no ha hecho más que empezar y que el camino promete grandes emociones.

Pasamos un rato con el dúo y conocemos mejor el proyecto, deteniéndonos en algunos de los mensajes que dejan las canciones de No me quiero morir nunca entre líneas. RATA son un grupo adictivo, con canciones incuestionables, pero también son dos músicos con una solvencia y carrera consolidada, que escriben, graban y producen todo juntos. Si hay una banda a la que no hay que perder la pista este año, es esta. En los próximos meses estarán recorriendo el país con una extensa gira de la que hay confirmadas casi 30 fechas a día de hoy.

Como es la primera vez que hablamos y aún habrá bastante gente que no os conozca, creo que es casi una obligación preguntaros por vuestros orígenes musicales. En primer lugar, del de cada uno de vosotros a nivel personal, porque tampoco es que seáis unos recién llegados a esto.

Félix: Yo llevo tocando la guitarra mucho tiempo, pero en plan, chapurreando. Me gustaban canciones y me las aprendía con la guitarra. También me ha gustado siempre cantar en mi casa, pero para nadie más. Luego ya, cantando con un amigo que se llama Walls, me dijo: «Oye, vente conmigo de corista a una gira». Entonces, hicimos una gira de cinco ciudades él y yo. Yo de corista. Luego me dijo de tocar el bajo, empecé a tocarlo y después trabajé también con Dani como bajista en su proyecto. Y luego me engañó para formar esto.

Dani: Yo sí que llevo mucho tiempo haciendo música. Estudié fuera música, producción y tal. En la época de la pandemia empecé un proyecto que se llama Daniel Sabater, que es como me llamo yo… no me curré mucho el nombre, la verdad. Empecé a sacar música, a dedicarme a eso y a girar. Cuando tuve que montar la banda, justo conocí a este tío y empezó a tocar el bajo conmigo. Pasó un tiempo, lo eché de la banda…

Félix: Eso es verdad. Me peinó a mí y a todos los demás.

Dani: Bueno… cambié el formato… pero lo peiné, sí [risas]. Pero él y yo éramos ya hermanos desde antes. Hacíamos música por las risas y una de esas canciones que hacíamos por las risas acabó siendo el primer single que sacamos como grupo. Montamos el grupo por las coñas de «¿te imaginas, tú que no eres cantante, que lo seas?, ¿y yo, que no soy batería, que lo sea?». Es como cuando tienes otro curro y decides hacer otra cosa por las tardes para divertirte.

Me acuerdo que empezó con la movida de «tío, vamos a hacer estos temas, pillamos una sala en Murcia y a ver si un día podemos dar un bolo. Si conseguimos que venga peña y se cante una canción que hemos hecho tú y yo de coña, ya tenemos historia para contar a nuestros hijos». Eso hicimos, pero vino mucha más gente de lo que esperábamos, así que continuamos y, de repente, se ha vuelto nuestro curro y nuestra vida.

O sea, que al principio fue un poco de coña, pero ¿hay un momento en el que os sentéis y habléis de montar una banda con un sonido determinado?

Félix: Ha ido saliendo. Nos gustó el primer tema que hicimos. Bueno, hicimos tres y uno de ellos, que se llama “Tus mierdas”, luego lo sacamos en el EP. No hemos pensado mucho en el sonido ni nada, simplemente hemos ido haciendo canciones que nos han gustado, la verdad. Nos gustan los estribillos así como poperos y eso es lo poco que pensamos.

Dani: Ya más tarde, cuando nos íbamos a poner a hacer el disco, ni siquiera teníamos una idea clara o un plan. Simplemente era «vamos a hacer canciones que nos gusten».

Félix: Hacemos canciones que nos gustaría a nosotros escuchar. Claro, como al final las hacemos él y yo todas, pues todas suenan a nosotros, para bien o para mal.

Al final estáis haciendo algo que es bastante diferente a lo que por ejemplo Dani hacía antes.

Dani: Es distinto, sí. Yo también, como llevaba tantos años, empecé en un estilo muy diferente. Cuando empecé lo hice explorando mucho y yo ni siquiera me conocía mucho musicalmente. Era todo como ir probando y cambiando, y también cambié yo mucho con el tiempo. Pero con este grupo, la oportunidad era como «ahora que siento presión porque tengo mi curro, mi sonido y mi personaje… ¿Qué es lo que haría si pudiese pensar solo en divertirme? ¿Qué haría yo en mi tiempo libre?».

«Toda la presión que sentimos es más artística y personal»

Aparte de la amistad y el camino recorrido juntos, ¿en qué punto musical confluís para dar forma a RATA?

Félix: La amistad es lo más importante, sin duda.

Dani: Creo que, tanto Félix como yo, hemos escuchado cosas súper diferentes.

Félix: No tenemos muchos gustos en común. Bueno… hay muchos grupos y tal que sí nos gustan a los dos…

Dani: Creo que hemos escuchado los dos desde heavy metal hasta reggaeton. Coincidimos en eso, por ejemplo, en que nos gusta todo. Y todo es un poco pop, en realidad, que sea pegadizo. Nos gustan, tanto David Bisbal como Sum 41 o Linkin Park.

Acabáis de publicar vuestro primer disco y lo habéis hecho ya rodeados de una gran expectación, al amparo de un sello grande como Sony, con una nominación a los Premios de la Academia de la Música, etc. ¿Sentís cierta presión o responsabilidad con todo esto que está pasando?

Félix: Partimos de la base de que ha cambiado nuestra vida porque ya los findes nos tenemos que ir, hablamos mucho de curro, tenemos un montón de reuniones… pero todo es para bien. Sí que es verdad que ves las redes y de repente te hablan más, a los bolos va más gente, etc. Pero no creo que todo esto sea presión, solo queremos que sea la hostia. Por ejemplo, queremos que el bolo sea la hostia y claro, si empieza a venir gente, ya tenemos como la responsabilidad hacia el público de darle algo que esté a la altura.

Por otro lado, lo de la nominación me parece una fumada histórica que estemos ahí.

¿Cómo recibisteis la noticia?

Félix: Nos íbamos de fiesta, al Bando de la Huerta de Murcia. Tenía un colega en la lectura de nominados y mandó una foto de Ginés (Walls) porque estaba nominado por un videoclip. Y luego mandó otra foto de nosotros y dijo: «¿Qué cojones hacéis aquí?«

Dani: Yo no conocía tanto los premios, pero amigos en común, familiares o mis padres fliparon. Entonces, yo ahí dije «hostia». Igualmente, me ha gustado lo que ha dicho este, creo que presión no sentimos ni por la expectativa de la gente ni nada. Creo que Félix y yo solo pensamos en qué música nos gusta a nosotros y qué show nos gustaría hacer y que la gente viese. A partir de ahí, que vaya bien o mal, o mejor o peor, no nos importa tanto. Nos da mucho gusto cuando las cosas van bien, claro; pero cuando no, como somos lo que somos… Si viene más gente, mejor, y confiamos en que le pueda gustar, pero es que empezó tan de coña que creo que es muy sano que nos de un poco igual. Pero estamos intentando hacerlo lo mejor posible.

Pero en algún momento tendréis que pensar que esto ya no es de coña.

Dani: No, no digo que sea de coña. Sabemos que no es así, pero yo toda la presión que siento, y creo que igual él, es más artística y personal. Esto va en serio, queremos hacer algo chulo y grande, al margen de todas las rayadas de cabeza de hacia dónde queremos ir y qué queremos ser.

¿Y eso lo tenéis claro?

Félix: Pues no lo sé, la verdad… No lo he pensado. Me conformo con lo que está pasando ahora y que siga así.

Hasta ahora ya habéis hecho mención varias veces al directo. Entiendo que las canciones las pensáis siempre desde el directo, ¿verdad?

Félix: Eso es. Nos las imaginamos ya ahí.

Dani: Nosotros montamos la banda en nuestro tiempo libre para dar bolos.

Félix: Para mí es lo mejor. O sea, me encanta escuchar música y tal, pero para mí lo mejor de la música es el directo.

Dani: Era como, vamos a poner excusas para hacer bolos, que para nosotros son como fiestas.

«Conectamos más con las letras de ahora que con las que hacíamos antes»

Ahora que comentáis esto, me viene a la cabeza que en la nota de prensa que me enviaron hace unas semanas se habla de las imperfecciones del disco y creo que eso responde un poco a lo que decís porque en directo también existen esas imperfecciones.

Félix: Hay cosas en el disco que a lo mejor no están en su sitio. Yo creo que no hemos cuantizado ni una guitarra de las que hay.

Dani: Ni bajos ni nada.

Félix: Los bajos tampoco. Si alguno se va de tempo o algo… pues le da la vida.

Dani: Antes la música se tocaba genial, pero sabes que ahora la cosa está mucho más digital y tú puedes hacer un Ctrl + Q, cuantizas y a la mierda. Antes no pasaba eso. Creo que esa cosa humana ayuda a transmitir más que lo que es muy plastificado.

¿O sea que habéis prescindido de todo eso?

Dani: Usamos cosillas para corregir, pero intentamos que todo sea lo más vivo posible.

Al final, eso es lo más fiel al directo.

Félix: Eso es.

Dani: Si no luego es un lío para defenderlo [risas].

Félix: A mí me pasa que voy a ver un concierto y, si me gusta el directo, como que mi cabeza dice que me gusta la banda. Entonces, tenemos eso muy presente siempre.

Al contrario también pasa, que te guste un disco, vayas a verlo en directo y te defraude, hace que quizá esa banda ya no te guste tanto e igual ya ni te apetezca escuchar el disco.

Félix: Hostia… eso es un putadón. Me ha pasado alguna vez. Igual que me ha pasado al revés, que no me guste tanto el disco, ir a verlo en directo y que a partir de ahí empiece a gustarme.

Tengo que decir que yo con el EP “Niñato” creo que no conecté demasiado. Me gustó, sí, pero no es comparable a lo que he conectado con este disco.

Dani: Es buena notica que no haya pasado al revés.

Félix: Si fuera al revés, sería una putada [risas].

Ha pasado menos de un año desde que publicasteis dicho EP, pero supongo que RATA ha cambiado en estos meses. Creo que el disco es diferente al EP.

Dani: Sí que lo es. Aunque tampoco era el plan hacerlo así, yo lo siento más maduro musicalmente que el EP.

Félix: Hombre, yo creo que se nota un poco en las letras también, que en el EP estamos más de coña y es un poco más divertido. Aquí hablamos de cosas que, aunque las decimos con nuestro tono desenfadado y como medio de cachondeo, son más serias.

Dani: Es verdad que nos hemos puesto a escribir de cosas que nos emocionan un montón y no era el plan al principio, pero fue pasando.

Igual a mí me ha pasado eso, que conecto más porque tratáis temas un poco más profundos.

Dani: A mí me pasa igual, ¿eh? Yo escucho el EP y el disco y estoy igual que tú.

Félix: A mí también. Conecto más con estas letras de ahora. Hay temas que nos emocionan del disco que es un disparate.

«Nos encanta Murcia y no nos queremos mover de ahí»

También la nota de prensa dice que este es un disco “muy murciano”. ¿De qué manera os ha marcado vuestra ciudad?

Félix: A mí todo. Es donde he crecido. Yo viví en Madrid un año solo. En Murcia tengo un círculo de amigos muy bueno, tengo a mi familia, a mis sobrinos pequeños… Yo soy muy casero y familiar y tengo todo allí. Me gusta la ciudad, me gusta la gente, me encantan los bares de allí… Supongo que cada uno se siente así con su sitio. Sonará típico, pero es la realidad.

Dani: También es que es una ciudad muy humana. Nuestro mánager, David, está trabajando en Madrid desde hace mucho tiempo, pero a él lo conocimos en las fiestas de Murcia, antes de ser nadie músico. Igual que Jaime, que es nuestro booker, pero él y Félix ya se conocían de los bares de Murcia. Estamos muy orgullosos de ser de Murcia. Nos encanta y no nos queremos mover de ahí.

Creo que eso es algo muy interesante que está pasando en los últimos años en la música. La globalización trae cosas malas, pero también creo que ha traído algo bueno y es el hecho de que parece que ya no es necesario que todo tenga que estar en Madrid o Barcelona.

Félix: Es verdad que antes se sentía más así. Depende de cómo te gestiones tú, pero es que a nosotros no nos cuesta nada venir. Si tenemos que venir un miércoles, venimos por la mañana en un tren y nos volvemos por la tarde. Es verdad que hay que hacer cosas en Madrid porque aquí hay mucha más movida que allí, obviamente.

Dani: Yo he hablado mucho esto con un montón de amigos de Murcia, de Madrid o de otras ciudades que tienen este problema. Creo que aquí sí que hay generalmente más espacios y más oportunidades, pero luego, en lo que parece obligatorio de estar en Madrid, hay ciertas cosas que son, yo creo, las menos importantes para hacer música. Tú tienes que hacer un buen tema y grabártelo bien. Entonces, aquí el aire no suena mejor que en Murcia, ¿sabes? [risas]. Luego, para hacer esta entrevista, por ejemplo, en persona creo que es mejor, pero lo importante es que hagamos un buen disco para que alguien quiera hacer una entrevista.

Y está guay porque cada vez hay más bandas que dicen «yo no me muevo de aquí».

Félix: A mí eso me encanta.

Recuerdo que cuando conocí a los chicos de La M.O.D.A. cuando sacaron su primer disco, me lo dijeron claro, que ellos no pensaban moverse de Burgos, que daba igual si les iba bien o mal, pero que de allí no se movían.

Dani: Eso es lo que me dijo él a mí.

Félix: Se lo dije a Dani antes de todo: «Da igual el dinero que vaya a entrar al grupo, no me muevo a Madrid». Y se vino a Murcia a vivir [risas].

“Me encanta” es la canción que abre el disco y podría resumir un poco todo esto que estamos hablando en cuanto a vuestra ciudad y ese «que le jodan a Madrid».

Félix: Al principio decía «que le follen», pero dijimos «vamos a suavizarla un poco» [risas]. Pero bueno, eso no se refiere a Madrid como ciudad, se refiere a lo que conlleva todo esto. A mí Madrid me encanta.

“Borracho” es un tema que habla de algo aparentemente superficial como es salir de fiesta y «beber hasta reventar», pero supongo que en el fondo hay quizás un mensaje un poco más profundo. ¿O es un tema que todavía tiene un poco el pie en esa manera de escribir del EP?

Dani: Yo creo que es el que más viene de atrás.

Félix: Es el primero que hicimos del disco. O sea, que sí que puede ser que sea un poco más genérico, por así decirlo.

Dani: Bueno, pero tampoco estamos escribiendo por escribir. Hay historias y sentimientos detrás que yo creo que ahora están un poco más fuertes en el disco, pero el EP también tenía algo de eso. “Borracho” tiene esa doble interpretación. Yo creo que es un tema que puede parecer más superficial, pero habla de los vacíos que llenas cuando sales de fiesta, muchas veces sabiéndolo y otras muchas sin saberlo. Pero sí, luego hay temas un poco más densos.

¿Las letras las escribís los dos?

Dani: Sí. Y lo grabamos y lo producimos entre los dos.

Félix: Lo hacemos todo juntos.

¿Y cómo es ese proceso? ¿Os juntáis y decís «vamos hacer una canción que hable de esto»?

Félix: Eso nos lo pide la canción.

Dani: Empezamos a grabar guitarras, a grabar bajos… empezamos a improvisar melodías y luego ya letras. Además, los dos somos productores, así que tenemos una manera de trabajar muy similar.

¿O sea, que siempre empezáis desde la melodía?

Félix: Desde algo que tenga armonía…

Dani: Que nos haga sentir algo. Sin pensar mucho…

Félix: Puede ser un piano también y luego lo llevamos a otro lado.

«A veces es muy bonito que duelan las cosas»

¿Qué significa eso de “Soy el favorito de Dios” que afirmáis en la siguiente canción del disco? Es como el tema “rapero” del disco.

Dani: Pues sí, es verdad [risas].

Félix: El tema del “fronteo”. Al principio no sé si le íbamos a dar ese significado que queríamos darle. Es en plan… «Está lloviendo y están pasando cosas, pero yo soy el elegido».

Dani: Yo me acuerdo que el tema nacía del pesimismo al principio. La primera frase es «Dios no tiene ningún plan». Todo tiene un final, todo se acaba, todo se va a la mierda y, en general en la vida sabes que todo muere, pero también puedes tener un día muy malo ese día. Me acuerdo que cuando acabamos el estribillo él dijo «y llueve tan fino». Joder, yo es que odio la lluvia, cuando está nublado me empieza a doler la cabeza y me quiero morir [risas]. Entonces, como que caemos un poco en que también hay algo bonito en las cosas rotas, en que todo se vaya a tomar por el culo. Era como decir que es muy bonito que duelan las cosas y yo me siento el número uno, incluso en esos momentos en los que todo está muy mal.

“Ojalá” tiene cierto aire melancólico, de arrepentimiento, de anhelo… Una canción que termina con una frase tajante: «Ojalá nunca te hubiera conocido».

Félix: Pero no es «ojalá nunca te hubiera conocido» de mal. O sea, es «ojalá nunca te hubiera conocido porque nadie va a ser mejor que tú».

Dani: Fíjate que hay temas que tenemos más claro lo que está pasando, pero yo creo que ese es el tema en el que más difusa está la cosa. Cuando lo escribimos cada uno dice sus cosas y yo tengo la sensación de que para ti puede significar una cosa diferente que para mí [lo dice dirigiéndose a su compañero]. Es muy difuso. Yo, por ejemplo, estaba pensando en mi novia en ese momento en el que la estábamos escribiendo y tú, pues a saber… Siento que es un tema quizá con un toque un poco deprimente. Yo al escribirlo me estaba imaginando el momento en el que se acabase lo mío con mi novia.

Félix: Sí, yo me lo llevo al otro lado, al de «eres la mejor persona que conozco».

Dani: Claro, pero yo lo llevaba en ese sentido, que si algún día lo dejamos, me voy a sentir así.

Me parece que tiene bastante relación con el siguiente tema, que es “Yo también pensaba que sí”. Creo que son las dos canciones con un mayor peso emocional.

Dani: A mí ese tema me rompe. Yo me acuerdo que cuando lo hicimos, lo escuchábamos y, cada vez que grabábamos algo o mezclábamos, todas las veces con el estribillo se me ponían los ojos vidriosos. Para mí, hay algo también en cómo lo canta él, en cómo suena la canción, la produ… es como muy, muy duro.

Félix: Ese sí me acuerdo que lo escribimos sobre algo. El tema entero tiene su historia. Es la historia de uno de los dos, pero la cantamos y la tocamos como si fuera de ambos.

Dani: Además, es de los primeros temas que hicimos para el disco, y era de las primeras veces que ese uno de los dos al que le pasaba le cuenta su movida al otro, y fue como una especie de terapia. Para mí es de los temas más especiales.

Os iba a preguntar por vuestro proceso creativo, pero ya lo habéis contado un poco antes. Lo que me gusta es el hecho de que hagáis todo los dos desde el principio. La mayoría de bandas hacen las canciones a partir de una idea, letra o melodía que lleva su compositor principal al estudio, pero aquí parece que eso no funciona así.

Félix: Alguna vez sí que hemos llegado con un concepto de primeras, de «queremos hablar sobre esto». Me acuerdo que queríamos hacerle una canción a mi padre.

Dani: Pero fíjate que esa no ha salido todavía. Está funcionando más encontrar una idea musical que nos hace sentir de una forma y te desentierra unas cosas.

Félix: Como que escuchas los acordes y tal, y ya sabemos lo que tenemos que decir. Lo podemos decir bien o mal, pero sabemos de qué queremos hablar al escuchar los acordes.

Por tanto, entiendo que no tenéis 30 temas y elegís 10 para el disco porque desde el principio ya notáis lo que os vale y lo que no.

Félix: Tenemos muchas instrumentales, por ejemplo, que hemos hecho pero no avanzan. O sea, no tenemos esos temas terminados porque si terminamos uno es porque nos encanta. Tenemos algún estribillo o algún verso por ahí que nos gusta, pero lo que es un tema entero no hay ninguno que tengamos y no hayamos sacado.

«A lo mejor somos un poco paletos, pero orgullosos»

En “De mal en peor” volvéis a poner en valor vuestro acento y el hecho de ser de pueblo. ¿Tenéis la sensación de que en una ciudad como Madrid se mira un poco por encima del hombro al que viene de fuera o tiene un acento diferente?

Félix: “De mal en peor” es una noche mía [risas]. En cuanto a lo que preguntas, tengo que decir que en su momento sí que lo he sentido. Por lo menos yo me acuerdo de ir a algún lado y que se rían, o en alguna entrevista o algo así que te escuchen y digan algo de tu acento. Pero sobre todo hemos notado eso al ver a amigos nuestros o gente conocida de Murcia forzar el acento, que es lo peor de todo. Eso era lo que me daba rabia de verdad. Yo soy de Murcia y no digo ni una S, ¿por qué voy a tener que cambiarlo?

Dani: Creo que hoy en día está la cosa un poco mejor. A mí eso no ha pasado últimamente, pero es verdad que ha habido una época en la que eso ha ocurrido en toda España. Murcia tiene mucho meme, como que somos unos paletos… Pues a lo mejor somos un poco paletos, pero orgullosos. Esto está ya más que escuchado, pero no se pueden perder y forzar acentos y culturas que tenemos.

Por otro lado, esta canción está hecha con un tono de bastante autocrítica.

Félix: Sí, también. Me encanta la fiesta y salir, pero sé que está mal [risas]. Cada vez que salgo, tengo el puto demonio al lado.

Dani: Es verdad. Le posee. Le llamamos Óscar [risas].

Félix: Yo le digo a Dani que lo que pasa a las tres de la mañana que lo solucione con el Félix de las tres de la mañana. A mí ahora no me eches la culpa de lo que hice ayer [risas].

La siguiente canción es “Dejarse los nudillos”. Tal y como dijisteis el otro día, es una canción que surgió medio de coña, que habla de cuando salís de fiesta y Dani se marcha y abandona a Félix.

Dani: Fíjate que yo me lo tomé por ahí, pero la canción nace de un sitio mucho más profundo y en realidad no está hablando de mí.

Félix: Un día, tuve una conversación seria con mi barbero, me vine a Madrid y se la conté a Dani. Era una historia que iba de eso, de la pérdida de un amigo, en el sentido de alejarse de la vida del otro.

Dani: Este tema tiene un poco metáfora y para nosotros es muy gracioso porque empezó de esta forma y es un tema muy, muy serio para los dos, que en realidad sí que nos tocaba mucho la fibra. Pero, al mismo tiempo, es muy gracioso que de fiesta algunas veces Félix ha sentido eso cuando yo me he ido a dormir. Se pone muy triste. Entonces, es para nosotros muy graciosa esa dualidad…

Félix: Estoy quedando como si fuera un borracho… Últimamente solo dices cosas así, cabrón, y no lo soy tanto.

Dani: Pero es que tú últimamente sales mucho.

Félix: Un día a la semana. O un día cada dos [risas].

Antes de que contarais eso en la presentación, yo sí que pensaba que esta canción tenía un sentido profundo.

Dani: Lo tiene, lo tiene. Realmente sí que nace de ese sentido profundo y te diré que es el tema que mejor nos está envejeciendo a Félix y a mí. Yo últimamente me he emocionado mucho con ese tema.

Félix: Sí, en directo tiene algo. Tiene algo que me mete dentro del tema y lo siento un montón.

En el disco hay un par de temas en los que habláis de peleas o de meterse con desconocidos, sin embargo, en “Tipos duros” reivindicáis el poder “ser un blando”.

Félix: Creo que, si no es mi tema favorito del disco, es de los que más me gustan. Yo me acuerdo que lloraba.

Dani: Es que es muy bonito. A Félix nada le emociona más que hablar de su familia o de la gente que ama.

¿Esta canción habla de tu familia?

Félix: Esta canción habla de todo. Al principio hay como una enumeración de cosas. Estábamos haciendo la canción con Dani y con Luz, su chica, y nos pusimos a hablar de cosas que nos emocionasen. Y luego el estribillo dice que te hace muy duro, muy de hierro, ser un blando y mostrarte. Así que no hay que tener vergüenza ni miedo por hacerlo.

En un disco como este, con un claro tono generacional, el hecho de reivindicar esa sensibilidad me parece muy interesante. ¿Creéis que vuestra generación ha dado ese paso de mostrar la vulnerabilidad como algo natural? Porque en generaciones anteriores parecía que estuviera incluso mal visto hacerlo.

Félix: Yo creo que sí.

Dani: Pero aún heredamos un poco lo de las generaciones anteriores. A mí, por ejemplo, me cuesta más que a ti.

Félix: A mí no me cuesta nada. Si me han dado ganas de llorar ahora mismo pensando en la canción, te lo juro.

Dani: Pero somos gente muy sensible. Y creo que a nivel generacional está claro que hay mucha diferencia.

En un disco con este sonido y con otros mensajes que tiene, creo que está muy bien que haya una canción que diga que está guay mostrar sensibilidad.

Dani: En cuanto a temática es de nuestros favoritos, seguro. Además, teníamos siempre el sueño de hacer un tema en el que estuviéramos enumerando las cosas que amamos, tanto él como yo.

«A la gente le está gustando no algo que hemos conseguido hacer, sino lo que somos»

“Yo mayor quiero ser yo” creo que se está convirtiendo en vuestro gran hit y me da a mí que va a ser una de las canciones del año. ¿Cómo veis que está respondiendo la gente desde que la sacasteis como single? ¿Os esperabais que tuviera este recibimiento?

Félix: La verdad es que está siendo muy loco. Cuando hicimos el tema, sabíamos que podía gustar, sobre todo porque a nosotros nos volvía locos.

Dani: Nosotros lo sentimos. Luego es verdad que lo sacas y a saber… A mí nunca me había pasado el hacer un tema, pensar que pudiera funcionar y que luego se confirmara. Pero con este sí, y siento un orgullo también de ver que lo notamos los dos mucho.

Como que habéis tenido ese olfato, ¿no?

Dani: Bueno, eso es increíble. Pero ver de verdad cómo le llega a la gente…

Félix: Y con el directo también. Es muy fácil y coreable el estribillo.

Dani: Pero, joder, lo ves en las caras, tío.

Félix: A mí también me emociona ese tema, sobre todo porque veo algunos comentarios de la gente. Me acuerdo de un comentario en YouTube que me reventó, que decía: «Me acabo de levantar, es mi 52º cumpleaños y acabo de escuchar este tema. Soy la hostia. Claro que quiero ser yo».

Dani: Buah, tío… Es un mensaje súper, súper bonito. Nosotros no lo hicimos nunca pensando en que la gente pudiera hacer suya esta frase, era pensando en nosotros. Pero de verdad que es increíble que hayamos hecho una canción que no tenía esa intención y acabe siendo algo tan bonito y tan terapéutico.

Ahora que comentáis esto, ¿notáis que vuestra música llega igual a los jóvenes que a los que ya no lo son tanto?

Dani: Sí, tío…

Félix: Yo pensaba que no iba a ser así. Estaba ahí dudoso porque las letras las escribimos nosotros, que tenemos 30 y 25, y son cosas que nos pasan, así que lo normal sería conectar con eso. Pero, por ejemplo, por Murcia nos para gente de todas las edades y eso es brutal. Sin menospreciar y desmerecer a nadie, nosotros decíamos que nos encantaría terminar una canción en un bolo y que alguien me preguntara qué pedal uso, y tomarme una birra y contárselo. La verdad es que flipamos porque hay de todo.

¿Os sentís preparados para que RATA se ponga de moda? ¿Sois conscientes de que eso puede pasar?

Félix: Creemos que puede pasar.

Dani: Es una respuesta muy difícil porque de verdad que hace cuatro meses nosotros no sabíamos qué coño íbamos a hacer con nuestras vidas y tampoco teníamos un plan muy concreto. Pero una vez aquí, yo siento una confianza muy grande en que a la gente le está gustando no algo que hemos conseguido hacer, sino lo que somos. Entonces, si esto funciona porque estamos siendo nosotros, estoy listo, porque lo siguiente va a ser seguir siendo nosotros.

Y tenéis que estar preparados para en el escenario seguir reproduciendo todo vosotros dos solos. Supongo que eso también debe ser cansado…

Félix: A ver, es duro… pero lo que pasa es que yo no me entero durante el directo porque estoy dentro de los temas.

Dani: Hay mucha preparación porque a nivel técnico tienes que conseguir que su bajo haga todo.

Félix: Nos hemos puesto a “frikear” un montón con la pedalera y tal.

Dani: Pasamos mucho tiempo intentando esforzarnos en eso, así que ojalá merezca la pena porque esto tiene una inversión tocha de tiempo y dinero. Pero es verdad que, una vez que consigues prepararlo, se puede hacer. Lo que más nos gusta es el directo… O sea, veníamos de este fin que estamos destrozados y no podemos más, hemos hecho tres bolos en tres días y yo estaba pensando «me apetece tocar otra vez».

Félix: Si yo descanso esta tarde no pasa nada [risas]. Pero mañana si quieres… Me he dado cuenta al cantar que, como grito mucho, tiro de aquí [señalándose el cuello] y dormir en los putos Airbnb estos, que tienen la cama de cartón, me carga y eso hace que me cueste al cantar también.