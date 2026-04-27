King Gizzard & The Lizard Wizard culminan su inesperado giro hacia el techno con un nuevo álbum ya terminado

Los incansables King Gizzard & The Lizard Wizard vuelven a demostrar que no existe un género que no puedan moldear a su antojo. La banda australiana ha confirmado que su próximo álbum está completamente terminado y, por lo que han dejado ver en un breve clip publicado en Instagram, el grupo se adentra de lleno en un territorio dominado por ritmos techno de alta intensidad. En el vídeo, los miembros aparecen rodeados de sintetizadores y cables mientras suena un beat contundente que marca un cambio notable respecto a Phantom Island, su trabajo de 2025 centrado en arreglos orquestales.

El adelanto no llega acompañado de más detalles, pero sí de una certeza: el grupo continúa su tradición de reinventarse con cada lanzamiento. Aunque los fans especulan desde hace meses con la posibilidad de que también estén preparando un disco de bluegrass junto a Billy Strings, no hay confirmación oficial. Lo que sí se sabe es que este nuevo proyecto verá la luz a través de su propio sello p(doom) Records, siguiendo la línea de sus últimos lanzamientos.

La noticia llega meses después de que la banda retirase todo su catálogo de Spotify en protesta por la vinculación de su fundador, Daniel Ek, con la empresa Helsing, dedicada al desarrollo de inteligencia artificial y tecnología militar. Tras su salida de la plataforma, aparecieron en un perfil llamado King Lizard Wizard varias canciones que muchos señalaron como generadas por IA. Sobre ello, Stu Mackenzie comentó en The Music: “Intento ver la ironía en esta situación. Pero en serio, wtf, estamos verdaderamente condenados”. Más tarde explicó que su decisión de abandonar Spotify respondía a un acto de coherencia: “Queríamos que nuestra música estuviera en lugares con los que nos sintiéramos bien”.

Desde entonces, King Gizzard & The Lizard Wizard han puesto sus discos a la venta en Bandcamp con un modelo de “paga lo que quieras”, reforzando su compromiso con un acceso más directo y ético a su obra. Ahora, con un nuevo álbum techno ya en camino, vuelven a demostrar que su creatividad no conoce límites y que su ritmo de producción sigue siendo tan impredecible como fascinante.

King Gizzard & The Lizard Wizard: una carrera marcada por la reinvención constante

A lo largo de más de una década, King Gizzard & The Lizard Wizard se han consolidado como una de las bandas más prolíficas y versátiles del panorama internacional. Desde sus inicios en Melbourne, han explorado sin miedo géneros tan dispares como el garage rock, el jazz microtonal, el metal progresivo, el folk psicodélico o la electrónica experimental. Con casi treinta discos publicados, su discografía es un mapa en constante expansión donde cada álbum abre una puerta distinta. Su ética de trabajo, su espíritu DIY y su capacidad para sorprender en cada etapa les han convertido en un fenómeno único dentro de la música contemporánea. Ya sea desde su propio sello, en directo o a través de proyectos conceptuales, la banda ha demostrado que la evolución es su estado natural y que su creatividad sigue avanzando sin freno.

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