¿Inercia o rock de supervivencia?

A veces, el silencio es un lienzo más honesto que el ruido por compromiso. Tras la catarsis emocional que supuso su anterior entrega, Foo Fighters regresan con un trabajo que parece nacer más de la inercia del gigante que de una verdadera chispa de ingenio. Hay bandas que mueren intentando cruzar la línea y otras que, simplemente, deciden bordearla hasta que el camino se vuelve demasiado previsible. En este nuevo asalto, la rabia está presente, pero falta el veneno.

Es el dilema eterno del mainstream: la obligación de ocupar un espacio, de alimentar la maquinaria de las giras mundiales. Cuando Dave Grohl anunció que este disco sería el resultado de un largo periodo de experimentación, muchos esperamos un giro hacia lo abisal o lo psicodélico. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en Your Favorite Toy es un muro de sonido que, aunque golpea con fuerza, no deja cicatriz. Es rock de supervivencia, una defensa numantina de un estilo que ya no busca conquistar nuevas tierras, sino mantener el fuerte frente al paso del tiempo.

«Este álbum fue uno de los más difíciles que he hecho: perder a Taylor y, al mismo tiempo, intentar mantener unida a nuestra gran familia como banda fue muy difícil, pero lo conseguimos» –Dave Grohl

¿Tu juego favorito?

Lanzado oficialmente el 24 de abril de 2026, bajo el cobijo de Roswell Records y RCA Records, el duodécimo álbum de la banda marca un punto de inflexión técnico. La noticia más relevante en los créditos es la ausencia de Greg Kurstin, quien había pulido el sonido del grupo desde 2017. En su lugar, la banda ha optado por la autoproducción junto a Oliver Roman, un ingeniero que ha buscado un sonido más seco y directo, menos procesado, intentando emular la crudeza de los años noventa.

La grabación es un mapa emocional del entorno de Dave Grohl. Gran parte del metraje sonoro se gestó en su estudio casero, un espacio donde el líder de la banda suele sentirse libre de las presiones de los grandes complejos. No obstante, las grabaciones adicionales se trasladaron al Studio 606, el santuario de la banda en Los Ángeles, para dar ese empaque final que exige un lanzamiento de este calibre. La mezcla, realizada por el legendario Mark «Spike» Stent, intenta dar orden a una maraña de guitarras que, por momentos, amenaza con asfixiar las melodías. El master final es obra de Randy Merrill, asegurando que el disco suene atronador en cualquier dispositivo, cumpliendo con los estándares de la industria actual.

El peso de la corona

Hablar de Foo Fighters es hablar de la columna vertebral del post-grunge que conquistó los estadios del mundo. Nacidos de las cenizas de Nirvana, la banda liderada por Dave Grohl supo construir un imperio basado en himnos generacionales. Sin embargo, tras la trágica pérdida de su motor rítmico, el grupo se enfrentó a un abismo que resolvieron con dignidad en su disco anterior. Con Your Favorite Toy, la banda intenta recuperar la energía cruda de sus inicios, pero se queda en un eco de lo que alguna vez fueron temas top como Everlong (mi favorita y una de las mejores canciones de la historia del rock), The Pretender, Monkey Wrench, All My Life,My Heroe o Learn to Fly.

La trayectoria de Foo Fighters es la historia de una reconstrucción constante. Tras el trauma que supuso el fallecimiento del gran baterista Taylor Hawkins, la banda entró en un estado de vulnerabilidad pública que se cristalizó en su obra de 2023. Pero el tiempo pasa y las formaciones mutan. La gran novedad en esta etapa es la consolidación de Ilan Rubin como el guardián del ritmo. Rubin, conocido por su versatilidad en Nine Inch Nails y Angels & Airwaves, no es un sustituto cualquiera; es un músico técnico que aquí ha tenido que adaptarse al estilo más visceral de Seattle.

Acompañando a Dave Grohl (voz, guitarra) y a Ilan Rubin tras los parches, la vieja guardia se mantiene intacta: Pat Smear (guitarra) aportando esa suciedad punk necesaria, Chris Shiflett (guitarra) con sus arreglos melódicos, el pulso inalterable de Nate Mendel al bajo y la atmósfera de Rami Jaffee en las teclas. Sin embargo, en esta ocasión, la química parece más una rutina bien ensayada que una explosión creativa. La membresía actual es un equipo de élite, pero en Your Favorite Toy parecen jugar un partido amistoso donde el resultado importa menos que no cometer errores. Es, en esencia, un disco de rock de manual, fuerte pero muy predecible.

«El disco es complejo, reflexivo y tiene un propósito claro, sin mencionar todas las emociones que contiene. este álbum nos ayudó a sanar y a descubrir cómo podíamos seguir siendo una banda a pesar de todo» –Nate Mendel

Un pulso sin metrónomo

La gran novedad de este trabajo es la incorporación oficial de. La decisión de grabar las pistas rítmicas en vivo y sin el uso de metrónomo buscaba capturar esa urgencia del punk con el que crecieron. No obstante, el resultado es un muro de sonido que, aunque potente, carece de matices. Las guitarras de Pat Smear y Chris Shiflett se entrelazan en un estruendo continuo que deja poco espacio para la respiración.

El problema es que esa energía, una vez pasada por el filtro del estudio, se ha vuelto monolítica. La instrumentación es densa, con tres guitarras que a menudo ejecutan patrones similares, creando una saturación que impide apreciar los detalles. El bajo se siente sepultado en la mezcla, emergiendo solo en breves pasajes de temas como Unconditional. Por su parte, la batería es impecable, pero quizás demasiado perfecta para un disco que pretendía ser ruidoso y desaliñado. Hay una falta de aire entre los instrumentos, una ausencia de silencios que paradójicamente hace que el disco se sienta más corto y menos trascendente de lo que debería ser.

El rugido de Dave Grohl: entre el desgarro y la costumbre

La garganta de Dave Grohl es, posiblemente, uno de los instrumentos más reconocibles del rock del siglo XXI. Sin embargo, en Your Favorite Toy esa herramienta parece haber entrado en una zona de confort técnica que bordea la monotonía. A lo largo de las diez pistas, Grohl utiliza su característico registro barítono para construir melodías que se sienten como ecos de canciones que ya hemos escuchado antes.

En temas como Caught in the Echo, el líder de la banda intenta recuperar ese grito abrasivo que antaño erizaba la piel. Pero aquí, el grito se percibe controlado, procesado por la mano de Oliver Roman para que encaje perfectamente en el espectro de radiofrecuencia. La vulnerabilidad que hizo brillar sus trabajos anteriores ha sido sustituida por una solvencia profesional que resulta algo gélida.

Un punto de ligera frescura lo aporta la participación de su hija, Harper Grohl, en los coros del tema principal. Sus armonías suavizan las aristas de la voz de Dave, creando un contraste que, aunque agradable, no es suficiente para salvar la falta de riesgo vocal. En las baladas, o lo que queda de ellas en este disco tan corto, la voz se siente cansada, como si Grohl estuviera narrando una historia de la que ya conoce el final. No hay sorpresa; hay una ejecución impecable de un guion ya escrito.

El «collage» de desconexión

Si el contenido musical de Your Favorite Toy peca de conservador, su envoltorio visual intenta compensarlo con un desorden que resulta forzado. La portada, diseñada por Morning Breath Inc., es un collage que parece gritar por atención sin tener un discurso claro. Es, en palabras llanas, una decepción visual para una banda de este calibre.

Dominada por un amarillo chillón en el lateral izquierdo que enmarca tres ojos humanos de mirada inquisitiva, la imagen central se pierde en un batiburrillo de elementos lo-fi. Vemos una boca abierta con dientes toscos, puntos rojos que parecen representar una infección o una explosión de píxeles, y trazos de dibujo a mano alzada que intentan evocar la estética de un fanzine punk de los 80.

Sin embargo, el resultado no es transgresor, sino confuso. Falta el simbolismo potente de la pistola de rayos del debut o la elegancia melancólica de la portada de Echoes, Silence, Patience & Grace. Es una portada que intenta ser «artística» y «underground» por decreto, pero que termina pareciendo el descarte de un cuaderno de bocetos. Refleja perfectamente la crisis de identidad del álbum: una banda enorme intentando parecer pequeña y peligrosa, sin terminar de creerse el papel.

«A veces, desconectar una parte de uno mismo puede ser un ejercicio muy saludable para reflexionar sobre la vida en nuestro entorno más inmediato. de lo contrario puede llegar a destruirnos por completo» –Dave Grohl

La rutina del «mainstream»

El concepto detrás de este disco es la vuelta a la energía básica. Según declaraciones de Dave Grohl en el portal oficial de la banda, el tema principal estableció la dirección tras un periodo de prueba. El mensaje parece ser una reafirmación de identidad en un momento de cambio, una forma de decir que siguen aquí a pesar de todo. Sin embargo, esa necesidad de «dar el callo» ante las exigencias de la industria se siente en cada compás, restándole la magia de la inspiración genuina. El disco suena a obligación contractual disfrazada de urgencia creativa. Es la paradoja del rock de estadios: sonar fuerte para ocultar que, por dentro, el motor está funcionando en punto muerto.

Un viaje por la superficie emocional

El recorrido por las diez canciones de este trabajo es veloz, pero se siente más largo debido a la similitud estructural entre las pistas. Las transiciones son fluidas, pero no porque haya una progresión lógica, sino porque el tono es monocromático. El inicio con Caught in the Echo es una declaración de intenciones fallida; busca el impacto inmediato con un riff genérico que sirve de alfombra para la llegada de Of All People, un corte de apenas dos minutos que pasa sin dejar rastro. La narrativa intenta elevarse en Window («Eras un limpiador de ventanas dejando entrar el sol»), donde los sintetizadores de Rami Jaffee asoman tímidamente la cabeza, pero pronto volvemos al redil con el tema que da nombre al disco.

En Your Favorite Toy, la banda logra su mejor momento. Es una canción de rock alternativo melódico que, sin ser brillante, tiene el gancho necesario para sobrevivir en un setlist. La letra nos habla de obsolescencia: «Soy el juguete que dejaste en el suelo, el que ya no quieres usar más». Es una metáfora sobre cómo el público y la industria consumen y desechan a sus ídolos, quizás el único momento de honestidad brutal de Grohl en todo el metraje.

El ecuador del disco lo marcan If You Only Knew y Spit Shine. En la primera, las letras se vuelven introspectivas: «Si tan solo supieras lo que hay detrás de esta sonrisa de escenario». Lamentablemente, la música no acompaña la confesión y se pierde en un medio tiempo previsible. Acto seguido explosiona

La transición hacia If You Only Knew se siente pesada, seguida de Spit Shin y la redundante Unconditional. El tramo final con Child Actor, la extraña Amen,Cavema y el cierre con Asking for a Friend confirma la sospecha inicial: todas las pistas parecen fundirse en una misma masa sonora sin picos emocionales aulnque el titulo del álbum juegue con cierta ironía…

«Vivir hoy en Estados Unidos es un verdadero fastidio. El ambiente actual es una mezcla de injusticia, odio y miedo por todas partes» –Dave Grohl

Conclusión: Un aprobado raspado

Tras la pérdida casi simultánea de Hawkins y de su madre, Dave Grohl no esquivó el golpe, lo transformó en materia prima y dejó que ese dolor se filtrase en gran parte del álbum. En base a ello, el disco avanza con una energía que se agradece, sostenido por canciones que cumplen, aunque inevitablemente se mide contra una historia donde han brillado momentos más contundentes. Al final, Your Favorite Toy no parece destinado a ocupar un lugar entre los imprescindibles de Foo Fighters, pero sí se siente como uno de sus trabajos más desnudos, más conscientes de sí mismos. Es como verlos tocar en piloto automático, con solvencia, mientras en el fondo todos sabemos que la noche no termina de despegar hasta que suena Everlong.

Your Favorite Toy no es, sin lugar a dudas, un álbum flojo pero musicalmente pasará a la historia de la banda como el disco que sacaron porque «tocaba» hacerlo. A pesar de la contundencia sonora y de su impecable factura técnica, en este trabajo se limitan a repetir ciertos pasos frente al espejo. Es un disco rabioso, sí, pero es una rabia de gimnasio, controlada y sin peligro. Una banda de este nivel no debería conformarse con el aprobado. Debería aspirar a la excelencia. Emociones aparte, esperemos que este álbum sea solo un bache en el camino y que, en el futuro, vuelvan a encontrar la magia que un día los hizo imbatibles.

Escucha aquí Your Favorite Toy de Foo Fighters