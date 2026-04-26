Thomas Bangalter convierte “Mirage – Ballet For 16 Dancers” en su nueva exploración electrónica para la danza contemporánea

Tras años expandiendo su universo creativo lejos de Daft Punk, Thomas Bangalter vuelve a situarse en primera línea con Mirage – Ballet For 16 Dancers, un nuevo proyecto en el que profundiza en su relación con la música para la escena. El trabajo, que verá la luz el próximo 5 de junio en digital, vinilo, CD y una edición limitada en cinta Revox, nace de su colaboración con el coreógrafo Damien Jalet y el artista contemporáneo Kōhei Nawa, responsables de un ballet que busca capturar los “estados cambiantes” del movimiento humano.

Bangalter firma y ejecuta una partitura minimalista y electrónica que funciona como columna vertebral de la pieza, un enfoque que continúa la línea de investigación sonora que ha desarrollado desde la separación del dúo en 2021. Como primer adelanto, ya puede escucharse “Mirage: Part II”, una composición atmosférica que anticipa un trabajo introspectivo y profundamente ligado al lenguaje corporal.

En los últimos años, el músico francés ha encadenado proyectos que lo han llevado a territorios cada vez más alejados del imaginario robótico que lo hizo mundialmente conocido. Ha compuesto la banda sonora de la película DAAAAAALÍ, ha participado en la ópera Chiroptera junto a JR y Jalet, y en 2023 publicó Mythologies, un ambicioso trabajo orquestal centrado en la tradición del ballet. Paralelamente, ha recuperado su faceta como DJ, primero en París y más tarde en Londres, donde llegó a compartir cabina con Fred Again.. y desempolvar varios clásicos de Daft Punk ante un público entregado.

La actividad alrededor del universo Bangalter no se detiene: recientemente se ha recuperado metraje inédito de Daft Punk actuando con Phoenix en el Madison Square Garden en 2010, un recordatorio del impacto cultural que sigue proyectando incluso en esta nueva etapa más experimental. Mirage – Ballet For 16 Dancers se presenta así como un paso más en la evolución de un creador que continúa expandiendo su lenguaje musical sin renunciar a su identidad.

Del casco al ballet: la evolución imparable de Thomas Bangalter

A lo largo de más de tres décadas, Thomas Bangalter ha construido una carrera que combina innovación, riesgo y una profunda curiosidad artística. Como mitad de Daft Punk, redefinió la electrónica global con discos como Homework, Discovery o Random Access Memories, obras que marcaron generaciones y ampliaron los límites del pop contemporáneo. Tras la disolución del dúo, Bangalter ha centrado su energía en proyectos más personales, desde bandas sonoras cinematográficas hasta composiciones orquestales y piezas para danza. Su trabajo reciente demuestra una voluntad clara de explorar nuevas formas de expresión, alejándose del icono enmascarado para reivindicar su faceta más humana y experimental. Con Mirage – Ballet For 16 Dancers, reafirma su lugar como uno de los creadores más inquietos y versátiles de su tiempo.

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