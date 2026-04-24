Laurie Vincent abre una nueva etapa con Big Truck y un debut que mira a la melancolía desde la carretera

El universo creativo de Laurie Vincent no conoce el freno. Tras años marcando el pulso del punk británico con Soft Play, el músico se lanza ahora a una aventura paralela con Big Truck, un proyecto que nace de la complicidad de dos décadas junto a Sam Coppins y que se presenta con un primer single tan íntimo como evocador: “Central Reservation Blues”.

El tema, adelanto de un futuro álbum aún sin título ni fecha, se aleja del frenetismo habitual de su banda principal para abrazar un sonido más cercano al heartland rock y al indie de los 80, con ecos claros de The Cure y The Smiths. Aquí, Vincent se muestra más vulnerable que nunca, reconociendo el peso emocional de las ausencias provocadas por las giras: “Eché de menos el cumpleaños de mi pareja y el de mi hijo cuando estaba en Estados Unidos… Esos cumpleaños se recordarán para siempre, mientras que yo ni siquiera recuerdo los conciertos que toqué”.

Big Truck se completa con Asa Thallon a la guitarra y Justin Myles a los teclados, y ya tiene una primera tanda de fechas confirmadas para 2026, incluyendo paradas en Londres, Brighton, Bristol, Manchester o Liverpool, además de su presencia en The Great Escape. Un arranque sólido para una banda que parece decidida a explorar un territorio emocional más amplio y reposado, sin perder la honestidad que siempre ha caracterizado a Vincent.

Con este lanzamiento, el músico reafirma su capacidad para reinventarse sin renunciar a su identidad, abriendo una vía paralela que promete crecer con cada nuevo paso. Y si “Central Reservation Blues” es una pista, Big Truck llega dispuesto a conducirnos por carreteras menos transitadas, pero igual de intensas.

Laurie Vincent: dos décadas de evolución constante entre el punk, la vulnerabilidad y la búsqueda de nuevas voces

A lo largo de más de veinte años, Laurie Vincent se ha consolidado como una figura clave del rock británico contemporáneo. Primero con Soft Play, donde junto a Isaac Holman redefinió los límites del punk moderno con discos como Are You Satisfied? o Acts of Fear and Love, y después con una trayectoria que ha ido ampliando su paleta emocional y sonora. Su capacidad para combinar crudeza, humor y crítica social lo convirtió en una de las voces más reconocibles de su generación. Con Big Truck, Vincent abre un nuevo capítulo que apuesta por la introspección y la melodía, sin perder la energía que lo ha acompañado desde sus inicios. Esta nueva etapa confirma su inquietud creativa y su voluntad de seguir explorando territorios donde la emoción y la honestidad mandan.

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