Lucy Dacus vuelve con “Planting Tomatoes” y confirma que sigue escribiendo desde la emoción más cotidiana

La vuelta de Lucy Dacus siempre es una buena noticia, y más cuando llega con una canción tan íntima y luminosa como “Planting Tomatoes”, su primer lanzamiento de 2026. El tema, publicado inicialmente como exclusiva del Record Store Day y ya disponible en plataformas, recupera esa mezcla tan suya de vulnerabilidad, observación afilada y melodías que se te quedan enganchadas sin pedir permiso. Para acompañarlo, la artista ha compartido un lyric video grabado en Tokio, construido a partir de una lista de la compra que funciona casi como un poema accidental, una forma sencilla pero muy eficaz de subrayar el tono doméstico y emocional de la canción.

Este regreso llega un año después de Forever Is a Feeling, su último álbum en solitario, y tras el impacto que supuso su debut junto a Phoebe Bridgers y Julien Baker en boygenius, con quienes ganó tres premios Grammy gracias a “Not Strong Enough”. Ahora, Dacus se prepara para una gira norteamericana en la que colaborará con The Ally Coalition donando un dólar por cada entrada vendida para apoyar a jóvenes queer y trans, un gesto que encaja con la coherencia ética que siempre ha mostrado en su carrera.

Con “Planting Tomatoes”, Lucy Dacus reafirma su capacidad para convertir lo cotidiano en algo profundamente significativo, demostrando que no necesita grandes artificios para emocionar. Basta una imagen sencilla, una frase bien colocada y esa voz que parece hablarte directamente al oído para recordarnos por qué se ha convertido en una de las compositoras más queridas de su generación.

Del susurro al rugido: la madurez sonora de Lucy Dacus

Desde su debut con No Burden en 2016, Lucy Dacus ha construido una trayectoria marcada por la sensibilidad literaria, la introspección y una forma muy particular de entender la canción como espacio de memoria. Con Historian (2018) consolidó su prestigio crítico, y con Home Video (2021) alcanzó un reconocimiento masivo gracias a su habilidad para convertir experiencias personales en relatos universales. Su alianza con Phoebe Bridgers y Julien Baker en boygenius amplió aún más su impacto, situándola en el centro de una escena indie que valora la vulnerabilidad como fuerza creativa. En 2025 publicó Forever Is a Feeling, un trabajo que profundiza en su madurez emocional y confirma su evolución como compositora. Hoy, con “Planting Tomatoes”, demuestra que sigue explorando nuevas formas de contar lo íntimo sin perder su esencia.

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