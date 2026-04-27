Nedra Talley Ross, la voz que sostuvo el alma de The Ronettes, muere a los 80 años

La música pop vuelve a teñirse de luto con la muerte de Nedra Talley Ross, última integrante superviviente de The Ronettes, a los 80 años. La noticia, confirmada por las redes oficiales del grupo, cierra definitivamente el círculo de una de las formaciones más influyentes de los años sesenta, responsables de himnos eternos como “Be My Baby”, “Baby I Love You” o “Walking in the Rain”. Su pérdida no solo marca el final de una era, sino que invita a revisitar el legado de un trío que redefinió el sonido de su tiempo.

Nacida en Manhattan en 1946, Nedra Talley Ross comenzó a cantar junto a sus primas Estelle Bennett y Ronnie Spector desde niñas, primero como The Darling Sisters y más tarde como Ronnie and the Relatives, hasta consolidarse como The Ronettes. En una entrevista reciente, Ross recordaba la fuerza que las unía: “Parte de la razón por la que creo que las Ronettes continuamos y tuvimos éxito es porque nos dábamos la mano al salir al escenario y creíamos que Dios observaba lo que hacíamos”. Una declaración que resume la mezcla de complicidad, fe y determinación que definió al grupo.

Tras un paso discreto por Colpix Records, su audición para Philles Records en 1963 cambió su destino. Su interpretación de “Why Do Fools Fall in Love” cautivó a Phil Spector, quien impulsó su despegue con el single “Be My Baby”, convertido en un clásico instantáneo y piedra angular del wall of sound. Aunque solo publicaron un álbum, Presenting the Fabulous Ronettes, su impacto fue descomunal, encadenando éxitos como “(The Best Part of) Breaking Up”, “Do I Love You” o “Walking in the Rain”.

La historia del grupo también estuvo marcada por tensiones con Spector, que derivaron en su separación en 1967 y en una larga batalla legal por royalties que no se resolvió hasta el año 2000. Aun así, Ross siguió adelante con una carrera en solitario centrada en la música cristiana, publicando el álbum Full Circle en 1978 y colaborando en diversos proyectos. En 2007, las Ronettes fueron finalmente reconocidas con su entrada en el Rock & Roll Hall of Fame.

Casada durante más de cinco décadas con el DJ y presentador Scott Ross, fallecido en 2023, Nedra deja atrás una vida marcada por la música, la fe y una influencia que sigue resonando en generaciones posteriores. Su voz, discreta pero esencial, fue el pegamento emocional de un grupo que cambió la historia del pop para siempre.

Nedra Talley Ross, una carrera marcada por la armonía, la fe y un legado eterno

A lo largo de su trayectoria, Nedra Talley Ross consolidó un papel fundamental dentro de The Ronettes, aportando armonías que definieron el sonido del trío y contribuyeron a algunos de los singles más emblemáticos de los sesenta. Tras la disolución del grupo, Ross orientó su carrera hacia la música cristiana, publicando Full Circle en 1978 y colaborando con figuras como Ted Sandquist. Aunque su discografía en solitario es breve, su influencia dentro de la cultura pop es incuestionable: su trabajo con las Ronettes sigue siendo referencia obligada para artistas de múltiples géneros, desde el pop hasta el indie contemporáneo. Su entrada en el Rock & Roll Hall of Fame en 2007 selló oficialmente un legado que, en realidad, llevaba décadas resonando en la historia de la música.

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