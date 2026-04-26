Rostam convierte la nostalgia en un viaje íntimo y multicultural con su nuevo single “Back Of A Truck”

En plena cuenta atrás hacia el lanzamiento de American Stories, su próximo álbum previsto para el 15 de mayo, Rostam vuelve a demostrar por qué sigue siendo uno de los productores y compositores más inquietos de su generación. El músico ha compartido “Back Of A Truck”, un adelanto que funciona como corazón emocional del disco y que condensa a la perfección esa mezcla de raíces, memoria y búsqueda de identidad que vertebra su nueva etapa artística. La canción, presentada como una pieza profundamente sentimental, combina la calidez del Americana con los matices de la música persa que marcaron su infancia, gracias en parte al uso del saz eléctrico interpretado por Amir Yaghmai.

En palabras del propio Rostam, “‘Back of a Truck’ trata de ese sentimiento que aparece cuando algo te recuerda a alguien que solías conocer. Puede ser una canción en la radio o el olor de la colada, y de repente sonríes y le deseas lo mejor, eligiendo recordar lo bueno y dejar ir lo malo”. El artista explica que su intención era capturar “la sensación de conducir por Estados Unidos con las ventanillas bajadas”, colocando elementos que nunca había escuchado juntos: pedal steel country junto a melodías microtonales de Oriente Medio. “Se siente como la América que yo conozco, y por eso es el centro del nuevo disco”.

“Back Of A Truck” llega tras el reciente single “Like A Spark” y confirma que American Stories será un trabajo profundamente personal, construido desde la mezcla de culturas y la mirada de un creador que entiende la música como un espacio de encuentro. Además, Rostam ya ha anunciado una extensa gira que recorrerá Estados Unidos, Canadá y Europa entre mayo y septiembre, con paradas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Londres, París, Ámsterdam o Berlín.

Rostam, un creador que redefine su propio camino a través de la memoria y la experimentación sonora

A lo largo de su carrera, Rostam Batmanglij ha demostrado una capacidad única para moverse entre la producción de alto nivel, la experimentación pop y la sensibilidad íntima. Tras su etapa en Vampire Weekend, consolidó su voz propia con discos como Half-Light y Changephobia, además de colaborar con artistas como Haim, Clairo, Frank Ocean o Charli XCX. Su discografía en solitario revela a un músico que no teme explorar nuevas texturas, integrar influencias culturales diversas o convertir lo personal en universal. Con American Stories, su tercer álbum, parece decidido a profundizar en esa búsqueda, hilando recuerdos, sonidos tradicionales y paisajes contemporáneos para construir un relato musical que habla tanto de identidad como de pertenencia. Una evolución coherente y valiente que confirma su lugar como una de las voces más singulares del pop alternativo actual.

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