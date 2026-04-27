Untitled desata su lado más crudo y desafiante con el nuevo single “Say It Again”

La escena alternativa de Los Ángeles vuelve a agitarse gracias a Untitled, la jovencísima banda que en cuestión de meses ha pasado de grabar en un garaje a convertirse en uno de los fenómenos virales más inesperados del último año. Tras el impacto global de “Restless” —más de 40 millones de reproducciones y más de 2.000 millones de visualizaciones en TikTok, según datos recogidos por NME— el cuarteto regresa con “Say It Again”, un disparo de energía grunge que reivindica su esencia frente al ruido de la industria.

El tema nació, como ellos mismos explican, en el mismo garaje donde empezaron a tocar juntos siendo aún estudiantes de instituto. Allí, lejos de cifras y expectativas, encontraron el espacio para canalizar la presión que llegó tras el éxito de su debut. Su frontman, Danny, lo resume con una sinceridad desarmante: “En aquel momento teníamos frustraciones acumuladas sobre ciertos aspectos del negocio, la atención en redes sociales y nuestra incapacidad para entender lo grande que se había vuelto ‘Restless’. Solo escribimos cosas que nos gustan y sentimos que la canción se convirtió en números en una pantalla. Todo esto es nuevo para nosotros y, siendo honestos, estamos más cómodos escribiendo y tocando en nuestro garaje que lidiando con números, estadísticas y algoritmos”.

Ese espíritu se nota en cada segundo de “Say It Again”: guitarras ásperas, actitud noventera y una energía que suena a liberación. El videoclip, grabado entre baños mugrientos y un club desbordado de público, captura a la perfección esa mezcla de caos y urgencia que define a la banda en directo. Y no es casualidad: Untitled ha pasado los últimos meses de gira por Estados Unidos, incluso abriendo para Suicidal Tendencies, y ya planean su desembarco en Reino Unido a finales de año.

Con “Say It Again”, la banda demuestra que no piensa dejarse moldear por la maquinaria que los ha encumbrado. Prefieren seguir siendo ese grupo de amigos que hace ruido en un garaje, aunque ahora ese ruido resuene en medio mundo.

Untitled, de la viralidad al rock sin filtros: una banda que crece sin perder el pulso

Formados en West Los Ángeles, Untitled irrumpieron a finales de 2025 con “Restless”, un debut autopublicado que explotó en TikTok y los situó en el radar de sellos de todo el mundo. Su mezcla de grunge, slacker rock y actitud juvenil conectó con una generación que busca autenticidad en un panorama saturado de algoritmos. Aunque su discografía aún es breve —dos singles oficiales, “Restless” y “Say It Again”—, su impacto ha sido inmediato. En directo, el cuarteto destaca por una energía cruda y sin artificios, algo que han llevado a festivales y giras junto a bandas de culto del punk y el hardcore. Con nuevos lanzamientos en camino y una base de fans en crecimiento, Untitled se posicionan como una de las propuestas más prometedoras del rock alternativo estadounidense.

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