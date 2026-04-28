Editors anuncian su regreso a España con nuevo single y una gira que pasará por Madrid, Valencia y Barcelona

Después de un tiempo en silencio discográfico, Editors vuelven a ponerse en marcha con una doble noticia que entusiasma a sus seguidores: nuevo single y una gira que traerá a la banda de Tom Smith de vuelta a España a comienzos de 2027. El grupo actuará el 29 de enero en La Riviera (Madrid), el 30 de enero en el Auditorio Roig Arena (Valencia) y el 31 de enero en Razzmatazz (Barcelona), tres fechas que confirman su sólida conexión con el público español. La preventa ya está disponible y la venta general se abrirá el 30 de abril a las 11h a través de lasttour.org.

El anuncio llega acompañado de “Call It In”, una canción en la que la banda reflexiona sobre la idea de encontrar refugio emocional en alguien cercano. Este lanzamiento supone su primera novedad en cuatro años, desde aquel EBM, un trabajo marcado por la oscuridad y los matices synth-pop que ampliaba su paleta sonora. Fieles a su espíritu inquieto, Editors continúan explorando nuevas texturas sin perder la identidad que los ha convertido en una referencia del indie rock europeo desde que irrumpieron con The Back Room en 2005.

Con casi dos décadas de trayectoria, el grupo británico sigue demostrando que su evolución no es un gesto puntual, sino una forma de entender la música. Su regreso a los escenarios españoles promete reencontrarnos con una banda que nunca ha dejado de moverse hacia adelante.

De The Back Room a EBM: el viaje creativo que ha definido a Editors

Desde su debut con The Back Room en 2005, Editors se consolidaron rápidamente como una de las propuestas más sólidas del indie rock británico. Su mezcla inicial de guitarras afiladas y atmósferas sombrías evolucionó con An End Has a Start y In This Light and on This Evening, donde comenzaron a integrar elementos electrónicos que más tarde definirían buena parte de su sonido. Con discos como The Weight of Your Love, In Dream o Violence, la banda mostró una capacidad inusual para reformularse sin perder coherencia. Su último trabajo hasta la fecha, EBM, profundizó en un enfoque más oscuro y sintético, reafirmando su voluntad de experimentar. A lo largo de su carrera, Tom Smith y compañía han mantenido una identidad reconocible y una ambición creativa que los ha convertido en un referente europeo capaz de trascender modas y ciclos.

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