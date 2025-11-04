Tom Smith (Editors) se presenta en solitario con dos conciertos en España en abril

Tras más de dos décadas como voz inconfundible de Editors, el británico Tom Smith se embarca en una nueva etapa artística con la presentación de su primer álbum en solitario: There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light. El cantante, conocido por su tono solemne y penetrante, se aleja del sonido post-punk que lo catapultó junto a bandas como Interpol, Maxïmo Park o The Bravery, para explorar un repertorio propio que él mismo describe como “canciones tristes”, sin encasillarlas en géneros como folk, country o balada romántica.
Este nuevo proyecto lo llevará a actuar en dos ciudades españolas en abril de 2025: el 20 de abril en la Sala Apolo de Barcelona y el 21 de abril en el Teatro Lara de Madrid. Las entradas estarán disponibles a partir del 7 de noviembre a las 11:00, con precios desde 27 € + gastos en Barcelona (a través de Fever) y 25 € + gastos en Madrid (en masgalicia). Además, los clientes de Revolut podrán beneficiarse de un descuento del 7 % en Fever, y se aceptará el Bono Cultural Joven como forma de pago. Una oportunidad única para descubrir el lado más íntimo de Tom Smith, lejos del sonido colectivo de su banda.
Una voz que marcó a una generación indie
Durante más de veinte años, Tom Smith ha sido el sello distintivo de Editors, una banda británica que dejó huella en el imaginario colectivo millennial con temas como Munich, The Racing Rats y An End Has a Start. Su voz, solemne e imponente, convirtió a la banda en una referencia del post-punk de principios de siglo, compartiendo escena con grupos como Interpol o The Bravery. Aunque el sonido de Editors evolucionó con el tiempo, incorporando elementos electrónicos y atmósferas más densas, la presencia vocal de Smith siempre mantuvo una identidad clara y reconocible.
Ahora, con There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, Smith se aleja del formato grupal para explorar su propia narrativa. En sus propias palabras, no sabe si lo que ha creado es folk, country o balada romántica, pero sí tiene claro que siempre ha sentido la vocación de escribir y cantar canciones tristes. Este debut en solitario representa un giro emocional y artístico, en el que su voz se pone al servicio de un repertorio más personal, íntimo y vulnerable. Un paso valiente para un artista que ha sabido mantenerse fiel a su esencia mientras se adapta a nuevos horizontes.
