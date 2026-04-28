KoRn llevan su oscuridad al universo de Diablo 4 con el brutal videoclip de “Reward The Scars”

Los californianos KoRn vuelven a escena con una colaboración que les sienta como un guante: el lanzamiento del videoclip animado de “Reward The Scars”, su aportación oficial a Diablo 4: Lord Of Hatred. El clip, tan sangriento como estilizado, mezcla imágenes de la banda interpretando el tema con una narrativa que convierte al mítico Mephisto en una criatura desatada, enfrentada a nuevos héroes del juego en una batalla que parece salida de un cómic extremo. La conexión entre el universo del juego y la estética del grupo es inmediata, y el resultado funciona como un puente natural entre dos mundos que llevan décadas explorando la oscuridad desde ángulos distintos.

El propio Jonathan Davis lo resume con claridad en una declaración que encaja perfectamente con la historia de la banda: “He jugado a Diablo durante años, así que entrar creativamente en ese mundo me resultó natural. Siempre me he sentido conectado con la oscuridad del juego y con la idea de enfrentar lo que vive bajo la superficie; es algo que KoRn ha explorado desde el principio. ‘Reward The Scars’ nació en nuestras propias sesiones de composición como una nueva canción de KoRn, y enseguida vimos que encajaba de forma natural con Diablo”.

Desde Blizzard también subrayan esa afinidad creativa. Kevin Bjelajac explica: “Esta colaboración surgió de forma natural: KoRn y Diablo habitan ese espacio donde se afronta la oscuridad de frente. Con Lord Of Hatred contamos una historia sobre consecuencias, elecciones y lo que significa abrazar —o resistir— el tirón del mal. ‘Reward The Scars’ captura ese espíritu a la perfección”. Y lo cierto es que el tema, el primero que publica la banda desde Requiem (2022), suena como un regreso a la crudeza que tantos fans echaban de menos, justo antes de que el grupo arranque su primera gira europea y británica en más de una década.

La relación entre música y Diablo no es nueva: en 2021, Halsey ya interpretó “Lilith” durante la presentación del juego, reivindicando la influencia del personaje en su propio imaginario artístico. Ahora, con el lanzamiento de Diablo 4: Lord Of Hatred, la saga cierra la etapa Age Of Hatred con una expansión que promete un enfrentamiento final contra Mephisto y un mundo al borde del colapso. Un contexto perfecto para que KoRn vuelvan a recordarnos por qué siguen siendo una de las bandas más influyentes del metal alternativo.

Cómo KoRn sobrevivieron a modas, crisis y excesos sin perder su núcleo creativo

Desde su debut a mediados de los 90, KoRn han sido una fuerza transformadora dentro del metal alternativo, pioneros del sonido nu-metal y responsables de discos esenciales como KoRn, Follow the Leader, Issues o Untouchables. Su mezcla de guitarras afinadas al límite, ritmos quebrados y la voz inconfundible de Jonathan Davis redefinió el género y abrió la puerta a toda una generación de bandas. A lo largo de más de dos décadas, han sabido evolucionar sin perder identidad, experimentando con texturas electrónicas, producciones más limpias o regresos a la crudeza original según el momento. Con trabajos recientes como The Nothing o Requiem, el grupo ha demostrado que sigue en plena forma creativa, manteniendo una base de fans global y una influencia que atraviesa escenas, generaciones y formatos. Su trayectoria es la de una banda que nunca ha dejado de mirar hacia adelante.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.