Violet Grohl afianza su identidad con “Cool Buzz” y un debut que ya pide espacio propio

La energía de Violet Grohl vuelve a golpear con fuerza. La artista angelina, que lleva meses dejando claro que su debut no piensa pasar desapercibido, presenta ahora “Cool Buzz”, un single que confirma su gusto por los ambientes tensos, los bajos amenazantes y los estallidos rítmicos que parecen escritos para incendiar salas pequeñas. El tema formará parte de su inminente primer álbum, Be Sweet To Me, que verá la luz el próximo 29 de mayo y del que ya conocíamos “THUM”, “Applefish” y la vibrante “595”.

En esta nueva canción, Violet Grohl apunta directamente a ciertas contradicciones dentro de la escena punk. Tal y como explica, “‘Cool Buzz’ es sobre “reírse de las incoherencias morales de los chicos punk que predican políticas progresistas, pero que en sus propios espacios musicales no dejan que las mujeres tengan una oportunidad””. El resultado es un corte que combina ironía, rabia contenida y un crescendo final que la sitúa como una voz joven con algo que decir y sin miedo a decirlo.

La artista también ha anunciado su primera gira como cabeza de cartel en Estados Unidos, que arrancará el 4 de junio en el mítico Baby’s All Right de Brooklyn antes de pasar por Filadelfia y Washington. Además, se unirá a The Breeders en varias fechas y viajará a Europa para actuar en festivales como Reading, Leeds, Pukkelpop o Electric Picnic, una ruta que confirma que su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte en ambos lados del Atlántico.

En una entrevista reciente, Violet Grohl fue aún más directa sobre su relación con la escena masculina de su generación: “No me gustan los músicos hombres de mi edad —no me importa—. Tienen problemas de actitud. Han estado diciendo esto de nosotras durante tanto tiempo… es hora de que se sienten, se callen y toquen su música””. Una declaración que encaja con la personalidad firme y sin filtros que está construyendo alrededor de su proyecto.

Mientras tanto, su padre, Dave Grohl, confesó que ni siquiera sabía que su hija había firmado un contrato discográfico hasta que ella se lo contó durante una cena familiar: “Estoy totalmente al margen. Soy el padre que quiere estar ahí y saberlo todo, y ella simplemente está haciendo lo suyo. Es increíble””. Una anécdota que subraya la independencia artística con la que Violet está trazando su propio camino.

Violet Grohl, una voz que crece sin pedir permiso

A pesar de su apellido ilustre, Violet Grohl está construyendo una carrera que no depende de la sombra de nadie. Tras años colaborando puntualmente con Foo Fighters, ha dado el salto definitivo con un proyecto propio que mezcla sensibilidad alternativa, actitud punk y una visión generacional afilada. Su debut Be Sweet To Me llega tras una serie de singles que han mostrado su versatilidad, desde la crudeza rítmica de “THUM” hasta la electricidad de “595”. Con su primera gira en solitario y una presencia cada vez mayor en festivales internacionales, Violet se posiciona como una de las voces jóvenes más interesantes del rock alternativo actual, una artista que combina discurso, personalidad y un sonido que no teme al riesgo.

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