Editors, formada en 2002 en Birmingham, Inglaterra, es una banda de post-punk revival y rock alternativo conocida por su sonido atmosférico, letras melancólicas y la voz profunda de Tom Smith. Originalmente llamada Pilot, luego The Pride y Snowfield, adoptaron el nombre Editors tras firmar con Kitchenware Records. La formación actual incluye a Tom Smith (voz, guitarra, piano), Russell Leetch (bajo, coros), Ed Lay (batería), Justin Lockey (guitarra principal) y Elliott Williams (teclados, guitarra, coros), tras la salida de Chris Urbanowicz en 2012. Su debut, The Back Room (2005), con éxitos como Munich y Blood, fue nominado al Mercury Prize y alcanzó el puesto 2 en Reino Unido. An End Has a Start (2007) llegó al número 1, consolidándolos con Smokers Outside the Hospital Doors. Experimentaron con electrónica en In This Light and on This Evening (2009) y continuaron evolucionando con The Weight of Your Love (2013), In Dream (2015) y Violence (2018). Su séptimo álbum, EBM (2022, PIAS Recordings), marcó un giro hacia el synth-rock, influenciado por su nuevo miembro Blanck Mass (Benjamin John Power). Con más de 2 millones de discos vendidos, giras en Glastonbury y Coachella, y colaboraciones con R.E.M. y The Killers, Editors siguen siendo un referente del rock moderno, con un nuevo sencillo, Vibe, lanzado en 2025.

Discografía de Editors

The Back Room (2005)

An End Has a Start (2007)

In This Light and on This Evening (2009)

The Weight of Your Love (2013)

In Dream (2015)

Violence (2018)

EBM (2022)

Adéntrate en el universo sombrío y electrizante de Editors con una selección de sus temas más icónicos. Desde el crudo Munich hasta el emotivo Papillon y el reciente Vibe, esta playlist captura su evolución desde el post-punk angular hasta un synth-rock expansivo, con la voz magnética de Tom Smith. Perfecta para quienes buscan música que combina intensidad emocional con energía bailable, esta colección es una puerta al legado de Editors. ¡Déjate envolver por su sonido!

Embárcate en la atmósfera inquietante del videoclip de Papillon de Editors, un himno synth-rock de In This Light and on This Evening (2009) que destila urgencia y liberación. Dirigido por Andrew Douglas y filmado en Los Ángeles, el video sigue a un hombre joven corriendo frenéticamente por las calles desiertas al amanecer, atravesando la icónica 2nd Street Tunnel y paisajes urbanos con una energía casi desesperada. A medida que avanza, más corredores se unen a él, formando una multitud que simboliza una huida colectiva. ¡Un videoclip que muestra perfectamente la energía de Editors!

