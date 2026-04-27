Icona Pop reivindican el poder del baile con su nuevo álbum «Ritual» y el single “Dance To This”

El regreso de Icona Pop llega con la energía de quien vuelve a casa sabiendo exactamente quién es. El dúo sueco formado por Caroline Hjelt y Aino Jawo anuncia Ritual, su cuarto álbum de estudio, previsto para el 14 de agosto, y lo acompañan con un nuevo single, “Dance To This”, que captura ese impulso casi instintivo de perderse en la pista para reencontrarse. La canción, escrita por ellas mismas y producida por Sebastian Furrer, mantiene ese pulso eléctrico que siempre ha definido su propuesta, pero con un punto más crudo y confesional. Basta escuchar versos como “Kinda wanna burn a bridge / Kinda wanna be a bitch / Kinda wanna take a risk / Kinda wanna dance to this” para entender que aquí hay una búsqueda emocional que late bajo cada golpe de sintetizador.

Según explican, este nuevo trabajo las muestra más “honestas, liberadas y emocionalmente intrépidas”. Aino reconoce que la producción le recuerda a los primeros tiempos del proyecto, mientras que Caroline describe el tema como ese momento en el que sales sin expectativas y, de repente, te ves a ti misma conectando con tu esencia. Esa idea de sanación a través del movimiento atraviesa todo el concepto de Ritual: parar, reflexionar, equivocarse, volver a salir y dejar que el cuerpo haga el resto. Para Icona Pop, la pista de baile sigue siendo ese lugar donde todo se recoloca.

Aunque muchos aún las identifiquen por el éxito global de “I Love It” junto a Charli XCX, lo cierto es que el dúo lleva más de una década construyendo un universo propio en el que el pop electrónico se convierte en un espacio de libertad. Con Ritual, parecen decididas a reivindicarlo una vez más.

Icona Pop, una década de pop eléctrico que nunca dejó de moverse

Desde su irrupción internacional en 2012 con “I Love It”, Icona Pop se consolidaron como una de las propuestas más vibrantes del pop electrónico europeo. Su debut homónimo y trabajos posteriores como This Is… Icona Pop o Club Romantech demostraron su habilidad para combinar melodías explosivas con una actitud hedonista y liberadora. A lo largo de los años, han colaborado con artistas como Charli XCX, Sofi Tukker o Vérité, y han llevado su directo a festivales de todo el mundo. Su sonido, siempre orientado al baile, ha evolucionado hacia una mezcla más emocional y madura sin perder su esencia clubbing. Con Ritual, el dúo reafirma su identidad y abre una nueva etapa en la que la introspección y la energía rave conviven con naturalidad.

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