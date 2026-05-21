El pasado viernes 15 de mayo, Pantomima Full —el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado— publicó su nuevo vídeo y, sin previo aviso, detonó un, por momentos, incómodo debate en el indie español, especialmente en las redes sociales. El sketch presenta a un grupo ficticio llamado Viento Desamor, que parodia con precisión quirúrgica el auge de las bandas indie rock masculinas (si es que esa etiqueta tiene sentido en bandas así, pero seguiremos usándola ya que es, en parte, el leitmotiv de esta parodia) que llevan una década dominando carteles de festivales. A día de hoy, jueves 21 de mayo a las 13 horas, el vídeo suma más de 300.000 visualizaciones en YouTube y los timelines de X se llenaban de un mismo ejercicio: buscar qué grupo real se esconde detrás de cada cliché. Sí, es darle un poco de gasolina a las redes y, acto seguido, empiezan a arder.

Cuando la parodia clava más que cualquier crítica musical

El vídeo de Pantomima Full no necesita inventar demasiado, y esa es exactamente su fuerza. Basta con subrayar lo que ya existe: la estética de sombreros y pañuelos, los títulos de canciones grandilocuentes —el grupo ficticio debuta con un tema llamado «Vuela Ícaro» —, la pose de artista atormentado y algunas prácticas de la industria no menos reconocibles. Viento Desamor se presenta ante el mundo con una frase que ya es meme: «Somos Viento Desamor y vamos a estar en el Movistar Arena en 2032. Mañana salen las entradas y allí nos vemos». El debut del grupo ficticio, además, viene avalado por una multinacional, detalle que el sketch deja caer con la inocencia calculada de quien sabe exactamente lo que está haciendo.

Entre los momentos más celebrados en X hay uno que sintetiza todo: cuando al frontman de Viento Desamor le preguntan por una colaboración soñada y responde con total naturalidad: «Me hubiese flipado con Robe de Extremoduro. Lo empecé a escuchar hace poco y, joder, las letras son una locura». El jab al grupo que descubre el rock clásico con diez años de retraso y lo vende como revelación personal fue aplaudido sin reservas. También recibe lo suyo la manía de anunciar conciertos en recintos multitudinarios desde el primer single, bautizada en el sketch como «la crisis de los 40 Principales». El vídeo alterna el formato de falso reportaje con una actuación en directo y presenta a Viento Desamor como el headliner indiscutible de cualquier cartel entre 2015 y 2026. Eso sí, hay una capa de cariño hacia la escena que se percibe incluso cuando la están despellejando: eso es lo que separa la parodia fina del simple vacile de barra de bar.

Ultraligera, Siloé y el problema de ser demasiado fáciles de imitar

En cuanto el vídeo empezó a circular, la dinámica en X fue la misma en miles de hilos simultáneos: buscar el referente real. Los nombres que más han concentrado el señalamiento del público son Ultraligera y Siloé, dos de las apuestas más visibles del indie español de festivales en los últimos años. No es casual: ambas bandas comparten un sonido que se mueve en coordenadas muy similares a las que la parodia cartografía, y la firma de Ultraligera con una multinacional en 2024 —ese detalle jugoso del sketch— ha hecho que más de uno encaje las piezas con una sonrisa. También Viva Suecia ha aparecido en el debate, aunque con matices: su estética es quizás la más reconocible en el retrato de Viento Desamor, pero la banda murciana ha respondido con la actitud correcta.

Porque hay dos maneras de gestionar que te parodien, y esta semana hemos visto las dos. La primera es la inteligencia emocional de quien se ríe de sí mismo antes de que lo hagan los demás. El Meister fue el primero en marcar el tono desde X: «Como los Viento Desamor de Pantomima Full, yo también siento escalofríos cuando recuerdo mi paso por la Plaza del Trigo del Sonorama en Aranda. Atentos a las entradas de mi Movistar Arena, que van a volar ;)». Viva Suecia, por su parte, respondieron al reconocimiento en las redes con simpatía absoluta, ofreciendo una colaboración a los Viento Desamor. Ambas reacciones han sido de las más valoradas en el debate: la capacidad de reírse de los propios tics sin ponerse a la defensiva es, paradójicamente, la demostración de que el señalamiento no te define. La segunda actitud es el silencio, que en este contexto también dice cosas.

El debate de fondo, en cualquier caso, va más allá de los nombres concretos. Pantomima Full ha puesto el dedo en algo que la industria de los festivales lleva años amplificando: la tendencia a premiar un perfil sonoro y estético muy concreto, replicable y escalable, con independencia de la propuesta artística real que haya detrás. El indie español no es homogéneo —hay bandas extraordinariamente distintas entre sí bajo ese paraguas—, pero el segmento que llega a los grandes carteles sí ha desarrollado un lenguaje común tan reconocible que ha terminado siendo parodiable a primera vista. Eso no es un insulto; es un diagnóstico. Y reconocerlo, como han hecho El Meister y Viva Suecia, es la única respuesta que no envejece mal.

Dos tíos, un micrófono y diez años de vergüenzas generacionales

Pantomima Full son Alberto Casado y Rober Bodegas, dos actores y guionistas madrileños que en noviembre de 2016 empezaron a publicar sketches de un minuto en YouTube y, sin que nadie lo planificara del todo, acabaron construyendo uno de los mejores archivos cómicos de los tipos humanos de su generación. Sus primeros vídeos (el tío que siempre quiere quedar, el canallita, el festivalero que se disfraza de indie para el BBK) funcionaban como retratos de precisión casi sociológica. Con los años fueron ganando alcance y complejidad: su serie Entrepreneurs para Disney+ en 2025 los consolidó ante audiencias más amplias, pero su trabajo más genuino sigue siendo el de los viernes: el sketch corto, lanzado sin fanfarria, que revienta WhatsApps antes de que acabe el día.

«Viento Desamor» conecta directamente con esa veta: el radar de Casado y Bodegas para las poses generacionales sigue intacto, y esta vez lo han apuntado hacia una escena —la del indie español de festivales— que llevaba tiempo pidiendo a gritos este espejo. No es la primera vez que una banda ficticia se cuela en el imaginario colectivo con más fuerza que muchas reales. Pero pocas veces el mecanismo ha funcionado tan bien porque, en el fondo, todos conocemos a alguien que podría haber firmado «Vuela Ícaro».

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.